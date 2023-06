Klesgiganten Shein kobles til tvangsarbeid: – Helt uholdbart!

ETTERFORSKES: Klær fra Sheins pop-up-butikk i Paris. Kleskjeden er under etterforskning av amerikanske lovgivere. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Shein er i hardt vær etter anklager om at bomull i produksjonen kan spores til omstridt region, som er kjent for konsentrasjonsleirer og menneskerettighetsbrudd.

Shein, verdens største online moteforhandler, etterforskes av amerikanske lovgivere etter anklager om at de bruker bomull fra den omstridte Xinjiang-regionen i Kina.

Selskapet er kjent for å selge svært billige klær, og er frontfigur i det som er kjent som ultra fast fashion – klesproduksjon og salg i ultrahøyt tempo.

Xinjiang-regionen er kjent for konsentrasjonsleirer og menneskerettighetsbrudd mot den uiguriske minoriteten.

Det hele startet med at Bloomberg sendte inn Shein-klær til labtester som viser at selskapets klær er laget av bomull derfra.



KONFLIKT: Bildet viser behandling av uigurer i Kina. Foto: PETER PARKS

Dersom produksjonen kan spores til Xinjiang, kan det stoppe Sheins forsendelser ved amerikanske havner, ettersom USA vedtok forbud mot import fra regionen i 2021.

Anklages for juks

I en rapport fra økonomi- og sikkerhetskommisjonen for USA-Kina anklages Shein samtidig for brudd på kopirettigheter, samt juks med toll og avgifter, og at produktene er helse- og miljøskadelige.

De amerikanske lovgiverne ser nå på nye skattetiltak som kan ramme forsendelsene og potensielt hindre Sheins planlagte børsnotering i USA, skriver avisen Politico, som dekker amerikansk politikk.

– Helt uholdbart!



– Det er helt uholdbart! Det vi vet om disse områdene, er at det er ekstremt kummerlige og slavelignende kår, sier leder for Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, om at Shein-produksjonen anklages for å ha koblinger til den omstridte regionen.

Framtiden i våre hender mener Shein har strukket strikken for langt og for lenge. Bakken Riise sier ikke bare politikere i USA og andre land reagerer, men også forbrukere og menneskerettighetsorganisasjoner.

LEDER: Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender, går hardt imot Shein. Foto: Marte Christensen / TV 2

Har ansatt lobbyister

Etter å ha forholdt seg tause i årevis, er e-handelsgiganten Shein nå på motoffensiven.

Nylig har selskapet for første gang ansatt Washington-lobbyister.

Samtidig fremmer de sin nye status som Singapore-basert selskap, etter å ha flyttet hovedkvarteret fra den kinesiske storbyen Nanjing.

Likevel fortsetter de med å produsere mange av klærne i Kina, skriver Reuters.

– Ingen produsenter i Xinjiang-regionen

Shein har nulltoleranse for tvangsarbeid, og har implementert et robust system for å etterfølge dette, sier PR-sjef i Shein Frankrike, Marion Bouchut til TV 2:



– Vi har ingen produsenter i Xinjiang-regionen. Vi tar synlighet over hele produksjonskjeden vår alvorlig, og er forpliktet til å respektere menneskerettigheter og tilpasse oss lokal lovgivning i markedene vi opererer i. Videre oppdaterer vi oss tett på utvikling i lover og reguleringer.



– Våre leverandører må tilpasse seg en streng linje etter den internasjonale arbeidsorganisasjonens kjernekonvensjoner, fortsetter talspersonen.



TAR AVSTAND: Shein hevder at 98 prosent av bomullen i klærne kommer fra godkjente steder, og at de har stoppet produksjonen av resterende berørte produkter. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Shein viser til nylig framlagte angivelige bevis, som de hevder renvasker selskapet.



De har hyret selskapet Oritain, fra New Zealand, til å ta prøver av klærne. Funnene skal ifølge Shein vise at 98 prosent av bomullen ikke kommer fra Xinjiang, eller andre regioner USA forbyr import fra.

– Fjernet for salg



2,1 prosent viste seg angivelig å komme fra nord-vest-regionen i Kina, eller andre ikke-godkjente steder.

– I alle slike tilfeller ble produksjonen av berørte produkter stoppet, og alle produkter som inneholder bomull assosiert med de positive testene ble fjernet for salg, har en talsperson sagt, ifølge Politico.

Til TV 2 svarer Shein-talsperson Bouchut:

– Shein har implementert et robust system for å spore bomullen. Det inkluderer strenge krav til opprinnelsessertifikater for bomull, tydelig synlighet av bomullsopprinnelse gjennom hele produksjonskjeden, samt uavhengig testing og opprinnelsesverifisering av Oritain.

Bouchout hevder at bomullsprøvene som testes er samlet inn av uavhengige byråer.

Videre påstår Shein at bare en liten del av produktene (fire prosent) som selges i USA lages av bomull, fremfor syntetisk materiale – som Shein hevder ikke har opprinnelse fra Xinjiang.

Det finnes foreløpig ikke vitenskapelig gode nok metoder til å fastslå opphavet til syntetiske materialer, opplyser Oritain, ifølge Politico.

TOK GREP: Den store majoriteten av Sheins klær i USA skal være laget av syntetiske materialer. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Ikke imponert



Framtiden i våre hender-lederen er ikke imponert over Sheins håndtering:

– At Shein nå tar skritt for å rette opp sitt frynsete rykte er kun et resultat av ytre press og USAs lovregulering som hindrer import av varer som stammer fra Xinjiang, sier Bakken Riise.

Framtiden i våre hender har ikke har satt seg inn i testrapporten som angivelig renvasker Shein.

– Generelt er det vanskelig å ha tiltro til at testene er helt frikoblet fra selskapets påvirkning, og antallet test-varer virker svært lavt, kommenterer Bakken Riise.

IKKE IMPONERT: Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i våre hender Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Overflom av plastklær



Hun reagerer også på at selskapet argumenterer med at bare omtrent fire prosent av produktene som selges i USA er laget av bomull.

– Det betyr plastklær fra Shein overflommer det amerikanske markedet og andre steder.

Til dette svarer Shein-talsperson Bouchout at Shein er forpliktet til å kontinuerlig forbedre prosessene sine for å redusere avfall og muliggjøre en sirkulær fremtid.

– I 2022 skrev Shein under på en avtale under Verdens sirkulære tekstildag. Da ble vi med i en koalisjon av merkevarer, leverandører og andre organisasjoner som deler oppdraget om å endre mote- og tekstilindustrien mot full sirkularitet innen 2050, sier Bouchout.

Videre kommenterer talspersonen at selskapet jobber mer ansvarlige produksjonsprosesser, bedre praksis for bærekraftige materialer og produksjon, og akselererer opptaket av resirkulerte materialer i sine produkter og emballasje.