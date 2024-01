Klar tale fra «ambisjonsfamilien»: – Barn trenger ledelse

I TV 2-programmet «Familiekoden» møter vi ni foreldrepar med ulike foreldrestiler. Disse følges tett i hverdagen, mens de får morsomme og krevende oppgaver som setter familiene på prøve.



I episode to tar de tak i en av de største utfordringene som foreldre står overfor i dag: håndtering av skjermer og skjermtid.

For hvor mye skjermtid er egentlig greit, og hvordan begrenser man bruken av det som på mange måter har blitt familiens bestevenn og barnevakt?

Ett av foreldreparene, som har fått merkelappen «ambisjonsfamilien», møter også jevnlig på denne problemstillingen. Mamma Maria Astrup Hjort (43) og pappa Marius Astrup Thoresen (50) har fem barn i alderen fem til femten år.

Selv om heller ikke de har en fasit, har de funnet en balanse som fungerer for dem – til tross for at de ikke har noen faste regler.

– Det har sklidd ganske heftig ut hos oss også, for det er verdens beste barnevakt og det er det som er problemet, sier Astrup Thoresen til TV 2.



Distraherer barna

I stedet for å nekte barna å bruke skjerm, forsøker de å fylle fritiden til barna med andre ting.

– Det er så slitsomt å begrense. Vi får dem heller med på tur, eller at de må øve eller dra på fritidsaktiviteter og da kan de faktisk slappe litt av med skjermen etterpå. Men det vi er redd for er at livet og barndommen blir blotta for natur og kultur fordi barna sitter med skjermen hele tiden. Så dette er vår løsning, sier familiefaren.

Han tror det er viktig at familien også finner arenaer hvor man kan være sammen, og at familien sammen må finne en visjon og identitet.

MASSE AMBISJON: Maria og Marius med barna Johannes, Elisabeth, Jakob, Peter og Andreas. Foto: TV 2

– Jeg husker jeg snakket med en fyr som sa: «Vi går i kirken og vi går på tur» og da er alle med på det. Det passer ikke for alle, men man må finne sin greie, forteller han og utdyper:

– For eksempel, la oss si at vår greie er trebåter. La dem skrape på den båten i tre uker. De kommer til å hate deg for det der og da, men det er så store verdier som ligger og venter på de som har «guts» nok til å si: «Vekk med skjermen – nå gjør vi dette alle sammen».

Forveksles med ADHD

Psykolog Reidar Hjermann forteller i programmet at dette er et stort problem for mange familier – og at enkelte forveksler konsekvensen av for mye skjermtid med ADHD.



– På klinikken, hvor jeg jobber, så snør vi ned i henvisninger om barn hvor det er spørsmål om ADHD. Disse barna kommer inn til meg, skal utredes og det er en svær prosess. Og så spør jeg: «Hvor mange timer har du på skjerm?».

Seks, syv og åtte timer er helt vanlige svar, ifølge Hjermann. Med så mange timer på skjerm, i tillegg til en god natt søvn, er det ikke mange timer igjen av døgnet.

– Så hvis man da ikke er ute i dagslys, er masse på skjerm og sover for lite – da er det ikke så veldig rart at det er vanskelig å konsentrere seg på skolen. Så noen ganger sier jeg at dette er noe de er nødt til å ta tak i og jeg kan ikke sende inn barnet i en ADHD-diagnostikk før de har ryddet opp i disse helt elementære tingene.



For å begrense skjermtiden, er det flere ting man kan gjøre.

– Det første man bør gjøre er å sørge for at barna ikke blir forstyrret av telefonene sine i ett kjør, ved å skru av alle varsler. Og det bør også foreldrene selv gjøre. Det andre er å sørge for at barna ikke bruker for mange timer hvert døgn på telefonen, sier psykologen.

– For lydhøre



Astrup Hjort påpeker på sin side at det er stor forskjell på barn og hvilken alder de er i.

– Det er mye lettere å kontrollere skjermbruk når barna er små, men når barna blir større, får sin egen telefon og dermed har tilgang til internett selv, så er det mye vanskeligere å kontrollere bruken.

Moren innrømmer at de møter motstand og at de med jevne mellomrom må dra skjermene ut av hendene til barna. Derimot er ikke familien redd for konflikt.

– Vi krangler litt, også blir vi fort venner igjen etterpå. Det er også en visjon for vår familie. Få ut følelsene, kjeft på pappa, det er greit, men du må gi bort skjermen likevel, da, sier faren lattermildt.



50-åringen etterlyser mer konflikt og strengere foreldre i dagens samfunn.

– Jeg tror at vi ikke er harde nok i klypa med barna for å få dem med på ting. Vi er for lydhøre for hva barna ønsker i øyeblikket. Men ting trenger ikke alltid å være behagelig. Man kan bli våt, kald og sliten og det er det som ruster barna våre.

Han viser videre til en samtale han nylig hadde med en venn som jobber som lærer på en ungdomsskole.

– Han sa: «Nå er det helt krise i ungdomsskolen, Marius. Du aner ikke hva som skjer nå». Og det handler om at vi produserer aspeløv og bøller over en lav sko. Det har alltid vært aspeløv og det har alltid vært bøller, men nå skyter antallet i været og de kan ikke de enkleste sosiale atferder, hvordan de omgås med hverandre og hvordan de oppfører seg, sier han og fortsetter:

– Det er helt katastrofe nå. Og det handler om hvordan vi i familiene opererer – og jeg tror det handler om at vi er for lite sammen.

Endret foreldrestil

Selv om paret har en relativt streng foreldrestil i dag, har det ikke alltid vært slik. Mens Astrup Hjort hadde en klar kurs fra start, var Astrup Thoresen mer avslappet til å begynne med.

– Jeg har forandret meg mye underveis. Før skulle alt forhandles om, men så fungerte det så dårlig, jeg fikk det ikke til og ble bare skuffa – også merket jeg at barn trenger ledelse. De trenger oss for at de skal kunne komme over små og store humper i veien. Vi må være motivasjonen og strukturen for barna våre, og det er derfor vi er her – blant annet.

RUSTER BARNA: Maria Astrup Hjort og Marius Astrup Thoresen håper deres foreldrestil gjør barna deres godt rustet for livet videre. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

Eksempelvis må alle de fem barna være med når familien skal ut på en skitur. Eller at barna minimum må fullføre ett semester når de har startet på en aktivitet og ønsker å slutte.

– Vi er opptatt av de skal bli sterke mennesker og det oppnår de ved at de får utfordringer som de mestrer. Og det kan være på alle livets områder, forteller Astrup Hjort.

Få med deg «Familiekoden» mandager på TV 2 Play og på TV 2 Direkte klokken 20. Podkasten Familiekoden kan du høre overalt du hører podkast.