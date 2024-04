Tradisjonsretter på menyen! Kjøttkaker i brun saus serveres med kålstuing. Til dessert er det semulepudding med rød saus.

Tips: I stedet for kålstuing kan kjøttkakene serveres med ertepuré. Kok opp frosne erter i lettsaltet vann. Tilsett 1-2 ss smør, bruk en stavmikser og kjør sammen til en glatt grønn puré.

– I tillegg serveres kjøttkakene tradisjonelt med kokte poteter og rørte tyttebær, sier Wenche Andersen.



Kjøttkaker - dette trenger du:

500 g kjøttdeig

1 1/2 ts salt

1/4 ts pepper

1/4 ts malt ingefær

1/4 ts malt muskat

2 1/2 ss potetmel

Ca. 2 dl melk eller vann

5-6 dl kraft til å trekke kjøttkakene i

Brun saus:

2 1/2 ss smør

3 ss hvetemel

Ca. 5 dl kraft (fra kjøttkakene)

Salt, pepper

Smakstilsetting: 1 brunet løk i båter, 1-2 ss solbærsaft, rømme/fløte eller 2-3 skiver geitost

Slik lager du kjøttkaker:

Kjøttdeig og melk/vann bør være kalde (ha samme temperatur). Arbeid saltet inn i kjøttdeigen til den blir seig. Tilsett krydder og potetmel og spe med melk eller vann i små porsjoner. Arbeid væsken helt inn i deigen før neste speeing. Form farsen til runde kaker og stek i smør i middels varm stekepanne. Legg kjøttkakene over i en gryte med vann/kraft og la dem trekke i 15-20 minutter. Brun saus: Brun smør og hvetemel i en gryte/kasserolle ved middels varme, rør hele tiden. Spe med kokende kraft (fra kjøttkakene), litt etter litt til sausen får passe tykkelse. La sausen trekke 10-15 minutter. Juster fargen eventuelt med litt sukkerkulør. Smak til med salt, pepper og eventuelt 1-2 skiver brunost.

Kålstuing - dette trenger du:

Ca. 1/2 kg hodekål (hvitkål)

Vann + salt til koking

Hvit saus:

1 ss smør

2 ss hvetemel

3 dl melk

Salt, muskatnøtt

Slik lager du kålstuing:

Rens og skjær kål i ca. 1 1/2 cm treninger/biter. Kok møre i lettsaltet vann i 15-20 minutter. Hell av kokevannet. Lag hvit saus, smelt smør og rør inn hvetemel, spe med melk. Kok opp og la trekke i 8-10 minutter. Smak til med salt og muskat, og tilsett kålen.

Semulepudding - dette trenger du:

SEMULEPUDDING: Tradisjonell dessert til store og små. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

1 l melk

90 g semulegryn (ca. 1,2 dl)

Ca. 30 finhakkede mandler eller 3-4 mandeldråper, kan evt erstattes med vaniljesukker

2-3 ss farin

1 egg (kan sløyfes/erstattes med 1 dl matfløte

Slik lager du semulepudding:

Kok opp melken og visp inn grynene. (Bruk gjerne en kasserolle med belegg, legg eventuelt en rist under kasserollen når den skal stå og koke, slik at grøten ikke svir seg i bunnen på kasserollen.)

Kok/trekk (ikke boblekoke) under lokk i 15-20 minutter, til grynene er møre. Rør av og til slik at grøten ikke legger seg ved i bunnen.

Tilsett mandeldråper (eventuelt malte mandler, se tips) og sukker. Brukes mandeldråper vær forsiktig slik at det ikke blir for sterk mandelsmak. Tell dråpene opp i en teskje i stedet for å helle direkte fra essensflasken opp i kasserollen.

Avkjøl grøten litt før sammen pisket egg røres inn. Hell grøten over i en form, glassbolle eller i porsjonsformer. Avkjøl puddingen før servering.

Tips: Mandler bør skåldes, dvs legg dem i kokende vann ca. 1 minutt. Det brune skallet er da mye lettere å ta av. Mal mandlene eller finhakk dem.

Rød saus:

4 dl solbærsaft/husholdningssaft

3 dl vann

1 ss potetmel rørt ut i 2 ss vann

Slik lager du rød saus:

Kok opp saft og vann. Rør ut potetmel i 2 ss vann, til en glatt jevning. Tilsett jevningen i en tynn stråle i den varme saftblandingen, mens du rører godt. Kok opp til en boble og trekk kasserollen vekk fra platen. Hell over i en liten mugge, dekk med plastfilm. Avkjøl.