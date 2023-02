Kim Wigaard (34) har levd med sykdommen tett på: – Mange ting som forandret seg

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Da pappaen hans ble demenssyk stilte han og søstrene opp dag og natt for å hjelpe ham.

Kim Wigaard er dirigent i «Demenskoret», serien på NRK som har rørt og begeistret mange siden premieren i januar.

34-åringen vet veldig godt hva demens handler om. Han har selv vært pårørende, og tett på, da pappaen hans fikk diagnosen.

Nå bruker han sin egen erfaring i møte med kordeltagere og deres pårørende i jobben som dirigent.

– Det har vært overveldende, men veldig gøy. Og det er veldig deilig at demenssaken endelig får oppmerksomhet, sier korleder og dirigent Wigaard til God morgen Norge og fortsetter:

– På den måten kan vi vise hvordan det er å være pårørende og hvordan det er å leve med en så ensom diagnose, fastslår han.

Da faren forandret seg

I tillegg forteller 34-åringen at han så tegn til forandringer i farens oppførsel, allerede i slutten av femtiårene.

– De første månedene og de første to årene så merket vi at han ble mer innadvendt, så egentlig bare på tv, og førte ikke samtaler slik han gjorde før.

Han forteller om pappaen slik han var før han fikk sykdommen:

– Pappa var en veldig positiv mann, med godt humør, stålkontroll på økonomi, kjærlig, smart, nysgjerrig på livene til barna sine og de rundt seg. Han ga meg gode råd, forteller han.

SØSKNENE: Kim, Liza og Mari opplevde at pappaen deres ble demenssyk. Foto: Privat

Så endret han seg i oppførselen.

– Det eskalerte litt. Han begynte å ta valg som vi ikke forstod og som han ikke kunne stå for, som involverte investeringer og økonomi. Han sa ting som han ikke ville sagt til vanlig. Så det var mange ting som forandret seg med pappa.

Faren hans hadde en demenssykdom som heter «frontallappdemens».

– Det er en sjelden demenssykdom, som starter i pannelappen. Han forandret personlighet, mens hukommelsen satt. Det var personligheten og dømmekraften som forsvant.

Følelsen av å ikke strekke helt til

Når en nær blir syk, så får det konsekvenser også for de rundt.

Wigaard og søstrene hans tok pause fra studier og karriere for å være der for faren sin – for å hjelpe ham.

– Hvordan opplevde du å være pårørende?

– Det er utrolig frustrerende. Du er utslitt fordi du er på vakt 24 timer i døgnet og du føler egentlig aldri at du strekker helt til. Det er veldig ensomt, for jeg tror ikke mennesker vet nok om hvordan det er å være pårørende til en med demens.

Han håper at «Demenskoret» skal bidra til nettopp dette, å vise hvordan det er å være demenssyk – men også hvordan det er for pårørende.

GLAD: Kim Wigaard ser hvor viktig musikken kan være. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

Dirigenten har mange års erfaring innen musikk og vet hvordan musikk kan bidra positivt.

– Oppi alt det vonde blir man gladere av å synge. Vi får et lykkehormon av å synge sammen. Så alle bør synge i kor, ler han.

Det ble han også selv vitne til på det siste stedet hvor faren bodde, sammen med åtte andre beboere.

«DEMENSKORET»: Kim Wigaard dirigererer koret. – Det føles stort å være med på noe som kan bety noe for så mange mennesker. Foto: Anna Sørmanken Vestly/ NRK

– Der hadde de et piano. Jeg samlet disse menneskene i stua og begynte å spille og synge. Vi hadde et lite kor hvor alle sang med. Da så jeg dette magiske øyeblikket hvor en etter en våkner opp, lyser opp, husker all tekst og finner litt tilbake til seg selv. Det øyeblikket er så stort å være med på, og det er jo det vi gjør i «Demenskoret».

– Hva er det viktigste i møtet med demente?

– Det vi jobber med nå er å få et demensvennlig samfunn, sier han og fortsetter:

– Det viktigste er å ta seg tid, prate tydelig, se i øynene, bruke sansene, synge og spille, aktivisere – og hvis du gir en klem, hold den i fem sekunder lenger enn vanlig. Ved å vise litt mer medmenneskelighet, så kan vi komme langt. Vi lever i et samfunn der alt skal gå så fort.

– Det er ikke nok krefter eller penger i helsesektoren til å gi oppfølgingen vi trenger, og det er veldig trist. Vi har en vei å gå. Det har vi, konstaterer han.

– Det føles så stort å være med på

Wigaard forteller at han merker endringer i samfunnet etter serien. Over hele landet har det nå blitt startet opp demenskor og han håper at flere blir inspirert til å gjøre det samme:

– Det føles så stort å være med på noe som kan bety noe for så mange mennesker.

Koret som Wigaard er dirigent for har fremdeles ukentlig øvinger, hver onsdag.

– Hva har rørt deg mest?

– Jeg vet jo om musikkens kraft, men likevel overrasker det meg hver eneste gang når jeg opplever det så sterkt som i «Demenskoret». Det å se mestringen, verdien, samholdet og kjærligheten rundt musikk – det varmer hjertet mitt.

Til orientering: «Demenskoret» på NRK produseres av Nordisk Banijay. Banijay Mastiff produserer God morgen Norge for TV 2. God morgen Norge gjør uavhengige redaksjonelle vurderinger.