Kanelboller med eplefyll

Kanelboller eller kanelsnurrer - kjært barn har mange navn. Denne hvetedeigen kan også brukes til hveteboller, skoleboller eller kringle.

Oppskriften gir 20-22 kanelboller, avhengig av størrelse.

Dette trenger du:

Hvetedeig:

125 g mykt smør (i god før baking tid, del smør i biter og legg i romtemperatur slik at det blir mykt, men ikke smeltet)



5 dl melk, jeg bruker H melk

150 g sukker

50 g gjær

1 ts kardemomme

½ ts salt

Ca. 900 g hvetemel (begynn med ca. 800 g)

Egg og vann til pensling

Eplefyll:

6-7 mellomstore lett syrlig og faste norske epler

70 g smør

150- 175 g sukker, gjerne blanding av hvitt og brunt sukker (mengde avhengig av hvor søte/syrlige eplene er)

3 ss malt kanel

Ca. 150 g mykt smør til å smøre over deigen før fyllet legges over

Kremostglasur:

Ca. 200 g myk/temperert kremost naturell

Ca. 2 dl melis (tilsette evt mer til den søtsmaken du ønsker)

Litt saft fra lime eller sitron

Slik gjør du:

Hvetedeig:

Ha alt det tørre i bakebollen, begynn med ca. 800 g hvetemel. Bruker du fersk gjær smuldres den i melet, tørrgjær drysses i melet. Varm melken til fingervarm (30-40 grader). Tilsett melken i melblandingen mens maskinen går. Elt i 10-12 minutter, tilsett eventuelt litt mer mel til passe konsistens, den skal være glatt og myk. Tilsett mykt smør ca. 2 ss av gangen og elt deigen videre til alt smør er eltet inn og deigen er glatt og myk og slipper bakebollen, 12-15 minutter.

Dekk til bakebollen og sett til heving i 50-60 minutter. Mens deigen hever lager du fyllet.

Eplefyll:

Del eplene i små terninger og stek i smør i en passende stor stekepanne. Rørestek til en fyldig marmelade mens sukker tilsettes. Avkjøl.

Utbaking: Dryss litt hvetemel på bakebordet eller smør bakebordet med litt mykt smør. Da slipper du å bruke ekstra mel, for mye mel gir tung/tørr bakst. Ta den ferdighevede deigen ut på bakebordet. Elt lett sammen, kjevle ut til et stort rektangel, ca. 50 cm bredt og 70 cm langt. Pensle/smør ca. 100 g mykt (ikke smeltet smør) og dryss med 2-3 ts kanel og fordel over fyllet med eple og kanelblandingen.

Rull sammen til en fast «rull». Bruk en skarp kniv og del opp i 20-22 biter, ca. 1 ½ cm tykkelse. Legg i en bakepapirkledd langpanne med litt avstand mellom hver, men ikke mer enn at snurrene eser sammen under etterhevingen. Dekk med et klede og etterhev i 40-50 minutter.

Varm stekeovne til 220 grader. Pensle snurren med sammenpisket egg blandet med litt vann og stek på miderste rille i ca. 35-40 minutter. Ingen stekeovner er like så følg med, kanelbollene skal være gylne på topp og bunn. Avkjøl på rist.

Mens kanel og eplesnurrene stekes lag kremostfyllet.

Kremostglasur: Rør sammen temperert kremost, melis og litt saft fra lime eller sitron.



Glasuren smøres/fordels over kanelbollene med de fremdels er lune.

Tips 1: Kremostfyllet kan erstattes av fyldig melisglsur smakt til med litt sitron.



Tips 1: Skal de fryses vent med glasur til de tines opp.