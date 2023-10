­­– Kan takke en morder for familien min

Det begynte med et behov for å finne ut mer om konas familiehistorie. Forfatter Simon Stranger (47) er gift med Rikke Komissar (51). Hun jobber som avdelingsdirektør ved Nasjonalmuseet og har vokst opp i Bærum i en familie der moren har jødisk bakgrunn.

Som Rikkes ektemann, så Simon hvordan krigen fortsatt kaster skygger over de overlevendes familier. Først skrev han storsuksessen «Leksikon om lys og mørke» i 2018 basert på Rikkes familiehistorie.

Nå er han aktuell med oppfølgeren, «Museum for mordere og redningsmenn».

Vokste opp i torturkammer

FAMILIEN GLOTT: Simon Strangers svigerfamilie fotografert en gang på 30-tallet. Simons kone Rikke er barnebarnet til Ellen Glott – en av de to tvillingjentene med hvit krage på bildet. Familien Glott var en velstående familie med stort hus på Nordstrand i Oslo. Da tyske okkupanter begynte å arrestere alle med jødisk bakgrunn i Norge og konfiskere deres hjem, måtte familien flykte i all hast over grensen til Sverige. Foto: Privat/Aschehoug forlag

Det hele startet i 2014 med en tilfeldig kommentar da Simon og Rikke var på besøk hjemme på hos Rikkes mor, Grete, og hennes mann, Steinar.

TORTURIST OG KOLLABORATØR: Henry Oliver Rinnan og hans bande skal ha utført 80 drap og umenneskelige torturhandlinger i det beryktede Bandeklosteret i Trondheim, der Rikke Kommisars mormor vokste opp. Foto: Ukjent

­«Visste du at Grete har vokst opp i Bandeklosteret?» hadde Steinar nevnt – nærmest i en bisetning.

– Jeg kunne erindre noe om stedet, men kjente ikke historien i all sin grufulle detalj, forteller Simon, som ble nysgjerrig på det paradoksale:

Hvordan i all verden endte en jødisk familie opp i Bandeklosteret?

Bandeklosteret var åsted for noen av de verste forbrytelsene under krigen – rundt 80 drap og grusomme torturhandlinger – utført av Gestapo-kollaboratøren Henry Oliver Rinnan og hans beryktede «Rinnanbanden».

– Snakket lite om historien



På det tidspunktet hadde Simon og Rikke vært sammen i 17 år. Heller ikke Rikke visste at moren hadde vokst opp i hovedkvarteret til Rinnan.

– I vår familie har det vært lite snakket om hva som skjedde med mormor og bestefars familier under krigen. Det måtte en forfatter til og et blikk utenfra for å begynne å nøste, sier hun.



Det første nøstearbeidet ble altså til «Leksikon om lys og mørke», Strangers hittil største suksess, som kom ut i 2018.

FORFATTEREN: Simon Stranger var allerede en etablert forfatter da han fikk Bokhandlerprisen i 2018 for «Leksikon om lys og mørke». Boka er oversatt til 25 språk. Nå er han aktuell med oppfølgeren. Foto: Agnete Brun

– Ikke født som et monster



Her fortelles historien om Rikkes familie under krigen. Parallelt med dette forsøker Stranger å finne ut hvordan Henry Oliver Rinnan ble i stand til å utføre de mest grusomme handlinger mot andre mennesker.

– Vi må prøve å forstå hvordan Rinnan ble slik. Han ble ikke født som et monster, men som et menneske som alle oss andre. Utenforskap og mobbing ga ham et behov for å hevne, mener Stranger.

– Et «museum» over det norske folkemordet



Menneskets kompleksitet – det mørke og det lyse om hverandre – reflekteres også i tematikken for den nye boken. Der den første boken var strukturert som et leksikon, kaller han den nye boken et slags «imaginært museum over det norske folkemordet» der hvert rom forteller historien gjennom gjenstander.

– I Riksarkivet fant jeg lister over eiendeler konfiskert av nazistene fra hjemmet til min kones familie og andre norske jøders hjem da de ble drevet på flukt eller arrestert. Ting vi omgir oss med – minner fra reiser, ting vi har arvet eller ønsket oss – hver gjenstand forteller en historie utover seg selv. De er scenografien i våre liv, sier han.

Avdekket uhyggelig sannhet om oldefaren

Da Simon fordypet seg i historien, hadde han neppe sett for seg hvor kontrastfull den reisen skulle bli. For blant materialet han hentet ut fra Riksarkivet lå også bevisene i en landssviksak mot hans egen oldefar – en sak han bare hadde hørt antydet i familien før.

Under krigen drev oldefaren, Sigurd Arthur Wahl, Aas & Wahls Boktrykkeri på Majorstuen.

Satt på spissen så har min oldefar bidratt til propagandaen som kunne utryddet min kones familie Forfatter Simon Stranger

– Fortsatt snurrer klokken med trykkeriets navn på et tak i sentrum. En klokke som jeg stolt har vist frem til ungene våre når vi har kommet forbi, forteller han.

I bevismaterialet fant han lister over alt trykkeriet hadde produsert under krigen, deriblant tidsskriftet «Umennesket».

–«Umennesket» er kanskje noe av det verste antisemittiske materialet som ble trykket i Europa og distribuert i flere land, deriblant i Norge, forteller Simon.

– Satt på spissen så har min familie – min oldefar – bidratt til propagandaen som kunne utryddet min kones familie, sier Simon tankefullt.



Bestefaren ble fengslet for landssvik, men senere frikjent. Han hadde flere jødiske ansatte og var ikke medlem av NS – noe som gir forfatteren grunn til å tro at oldefaren ikke har hatt ideologiske grunner til å trykke materialet.

– For Simon og familien hans har det vært smertefullt å få vite at deres familie har vært på den andre siden og trykket nazimateriale, forteller Rikke.

SAMMENVEVD HISTORIE: Rikke og Simon har vært et par siden 1997. I 2014 begynte Simon å sette seg inn i Rikkes familiehistorie, og kom stadig hjem med ny informasjon og oppsiktsvekkende sammentreff. På noen punkter møtes også parets familiehistorier. Foto: Privat.

– Kanskje nesten mer smertefullt enn min families historie. Ingen vet hvorfor de gjorde det – kanskje de trodde på det, eller kanskje de måtte det for å overleve og hvordan navigerer man etter et indre kompass hvis man står i en presset situasjon?, spør hun.

– Simon knytter historiene sammen og viser at det er komplekst – at ingen kan dømme og si at «vi ville gjort det sånn eller slik». Vi har alle i oss både lys og mørke – jamfør tittelen på første boken, forklarer Rikke.

Reddet av en drapsmann

For Rikkes familie var det overraskende å finne ut at bestemor Ellen og familien likevel ikke var blitt reddet av Carl Fredriksens Transport, slik de tidligere hadde trodd, men at de ble hjulpet over grensen til Sverige av en los ved navn Peder Pedersen.

Og, enda mer sjokkerende, bare fire uker tidligere – i oktober 1942 – hadde Pedersen, sammen med en annen motstandsmann, tatt livet av og ranet det jødiske ekteparet Rakel og Jacob Feldmann og senket likene deres i Skrikerudtjernet ved Trøgstad.

SENKET I SKRIKERUDTJERNET: Det jødiske ekteparet Feldmann flyktet fra sitt hjem i Oslo da sønnen Herman ble arrestert, mistenkt for å ha skutt en politimann på et tog til Sverige. Han var på vei dit fordi tyske okkupanter hadde begynt å arrestere jøder i Norge. Planen var at foreldrene skulle følge etter. Det er uvisst hvorfor de ble drept av grenselosene som skulle hjelpe dem. Foto: Aschehoug forlag

Paradokset i at Pedersen både hjalp norske jøder i trygghet og drepte dette ekteparet utforskes også i boken.



– Det er ironisk at hun som er opphavet til det lyseste i mitt liv ble reddet av en drapsmann – at jeg har en morder å takke for familien min. Det er sterkt og rørende og det ble min motivasjon for å skrive denne boken, forteller Simon.

– Det måtte en nysgjerrig svigersønn til

For Rikke og familien har tid og avstand gjort det lettere å dykke ned i den vonde historien,

SKREKKENS HUS: Rikkes mor, Grete, foran Bandeklosteret – huset der hun vokste opp. Her sammen med ektemannen Steinar. Foto: Privat.

– Det var på tide nå. Moren og tanten min har villig delt historier fra oppveksten. Både mormor og morfar er døde, mens andre slektninger er i nittiårene, så det er helt i siste liten før kilder forsvinner, forteller Rikke og legger til at det ikke var naturlig å stille spørsmål om krigen da hun besøkte mormoren som ung.



– Men det var akkurat det Simon gjorde. Han stilte spørsmål. Det måtte en nysgjerrig svigersønn til for å grave frem ukjente historier, sier hun takknemlig.

– Har forent familien

Hun opplever også at det har brakt familien nærmere hverandre.

– Simon har forent en familie som var fragmentert – ikke at vi var i konflikt med hverandre, men vi har fått mer samhold. På boklanseringen på Holocaustsenteret så jeg familiemedlemmer stå side om side som jeg aldri har sett i samme rom før, sier hun.

Hun håper deres historie kan få i gang samtaler i andre familier også.

– Det er fortsatt mange familier som ikke har snakket om at de har en jødisk bakgrunn. Dessuten er det mange som har noe å lære av boken.

– Mange tror at antisemittismen oppstod med Hitler og vet ikke at Hitler kom til makten fordi antisemittismen allerede stod sterkt, slår hun fast.



MER SAMHOLD: Simons iver etter å lære mest mulig om Rikkes familie har gjort at familien har kommet nærmere hverandre. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

– Vi trenger disse historiene



Når Simon holder foredrag for skoleelever, trekker han linjene helt frem til i dag. Innledningsvis pleier han å spørre om hvem som har hørt ordet «jøde» brukt som skjellsord.



– Da rekker nesten alle opp hånden, forteller Simon.

Familien til Rikke er takknemlig for at Simon har ønsket å bli kjent med deres historie.

– Det finnes mange ufortalte fortellinger fra krigen, og jeg vil oppfordre familier til å dele sine historier med hverandre før de forsvinner inn i glemselen, avslutter Rikke Komissar.