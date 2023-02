Kalte seg selv «et krevende monster»: – Har hatt et helvete

Erika Norwich kom i fjor på 20. plass på Spotify sin toppliste med sangen «Til lillebror».

Nå er hennes nye sang ute, med navnet «Ærlig». Den er dedikert til kjæresten som har støttet henne gjennom alle opp- og nedturer:

– Han har vært sammen med meg siden 2020, og stakkars fyr… Vi har hatt et helvete, men vi har også hatt det mye fint sammen. I dag har vi det bare fint, og krangler bare om politikk, forteller hun lattermildt til God morgen Norge.

Nå åpner artisten og TikTokeren seg opp om de vanskeligste stundene – hvor den ene gangen endte med en voldsdom.

Etterlengtet utredelse

I 2018 reiste 23-åringen til Liverpool for å studere musikk, men avsluttet oppholdet der etter kort tid.

– Jeg var litt for ung til å vite hva jeg ville gjøre i livet, og om jeg ville studere i det hele tatt. I tillegg slet jeg veldig mye psykisk og det var tydelig at jeg trengte å dra hjem igjen.

Til tross for et lærerikt år, angrer hun ikke på valget om å dra tilbake til Norge.

Etter at hun reiste hjem ble Norwich utredet for noe som burde blitt oppdaget mye tidligere.

Trondheimsartisten ble utredet for ADHD og og emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline).

Dette er hun åpen om på Tiktok.

– Borderline innebærer forskjellige ting ut i fra hvem som har det. Fellestrekkene er vanskeligheter ved å regulere følelser og man kan slite med å forstå hvorfor man føler som man føler, fastslår 23-åringen.

I tillegg forteller hun om sterke og intense følelser som kommer når man selv ikke er klar over det. Mennesker med diagnosen kan slite med å skjønne hvem de selv er.

– Det har ikke vært enkelt verken for meg eller for de som var rundt meg. Det er mange problemer med relasjoner, som for eksempel konfliker med alle sjefer jeg noen gang har hatt.

NYSINGEL: Erika Norwich sin nye sang er dedikert til kjæresten. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Hun forteller om familie, venner og kjæreste som har slitt med å forstå hvorfor hun har reagert som hun har i situasjoner.

– Jeg har aldri skjønt hvorfor det har vært slikt, og hvorfor jeg har vært så annerledes.

Tidligere har hun beskrevet seg selv som «et krevende monster».

– Jeg har reagert og gjort ting som jeg angrer på, fordi jeg har mistet kontroll i øyeblikket. Det ender med at jeg får veldig skyldfølelse rett etterpå.

Norwich deler åpenhjertig om den vonde sirkelen som gjorde at hun følte seg som et monster.

– Mange andre kan også ha sett på meg som et monster, for de skjønner ikke hvorfor i alle dager jeg holder på sånn.

Mens Norwich forteller dette, får hun tårer i øynene og fortsetter:

– Da hjelper det å ha noen som ser meg. Slik som nå. Jeg klarer ikke å kontrollere meg i det hele tatt og tårene bare kommer, forklarer hun.

Rettsak og voldsdom

I 2021 var Norwich ute på byen og gjorde noe hun har angret på siden.

– Jeg var ofte på byen i den perioden og den kvelden kom jeg i konflikt med en gutt.

Fremfor for å forlate situasjonen, mistet hun kontrollen:

– Til slutt slo jeg han. Det var på et offentlig sted, og jeg ble anmeldt. Det ble en rettssak og jeg ble dømt for det.

Etter dette ble hun sendt på kurs for sinnemestring. Hun ble raskt sendt hjem, da de skjønte at det ikke var sinne hun slet med. Hun hadde problemer med sårbarhet, noe som er typisk for Borderline-diagnosen.

– I den perioden skjønte jeg selv hva som måtte til for at jeg skulle få hjelp. Jeg skjønte at jeg var nødt til å slutte å drikke alkohol da det er en stor trigger, og jeg måtte kvitte meg med enkelte mennesker i livet mitt.

Etter at hun begynte i terapi, har hun lært å kontrollere følelsene sine.

– Jeg vil ikke si at følelser er negativt eller positivt, men jeg har lært å kontrollere det negative som kom ut av det. Nå kommer jeg ikke lenger til det punktet hvor jeg trigges så sterkt at jeg mister kontroll.

Trenger du noen å snakke med? Kontakt Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Røde kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Dommen hun fikk i 2021 har hun sonet, og hun har fått hjelp gjennom terapi.

– Det er vanskelig å ta det steget om å be om hjelp, når det som skjer bare går ut over deg selv. Om man driter i å få hjelp er det jo bare deg selv det går ut over.

Hun sliter enda med å kontrollere sårbarheten sin og kjenner på mye skyldfølelse. Likevel er hun åpen og ærlig om diagnosene og følelsene sine gjennom musikken og på TikTok.

– Jeg har tenkt lenge på at jeg har lyst til å snakke om det. Dette er en del av livet som jeg har slitt mye med, men som jeg nå har kommet meg videre fra. Det er veldig godt å bare få det ut. Jeg synes fortsatt at det er vanskelig å ikke gråte, men jeg vil ikke være et forbilde for barn, uten at de vet alt, avslutter hun.