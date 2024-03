Journalistduo avdekket flere bedragerier etter «God morgen Norge»-besøk

Kvinnen i 40-årene har siden midten av 2000-tallet lurt personer over hele landet med en rekke metoder. Etter at skaperne av podkasten om henne gjestet TV 2 i 2023, rant tipsene inn.

Hun ble nærmest som kjendis å regne, tobarnsmoren fra Sørlandet som fra 2016 fikk kallenavnet «lurelegen» av mediene.

Hun lurte den alvorlig syke venninnen til Turboneger-vokalisten Hans-Erik Dyvik Husby for over 130.000 kroner. Hun tok urettmessig betalt for å leie ut sitt eget hus, samt en leilighet i Oslo.

Hun forsøkte å lure til seg penger for alt fra dyreutstyr til elektronikk på Finn.no. Hun bød 20 millioner kroner på en villa hun ikke hadde råd til.

Men aller mest kjent er hun kanskje for at hun mellom 2015 og 2016 utga seg for å være både gynekolog og nevrokirurg ved Sørlandet sykehus.

Dømt flere ganger

På Snapchat dokumenterte kvinnen på troverdig vis «hverdagen» sin ved sykehuset, komplett med stetoskop og legefrakk.

I 2017 ble hun dømt til 2,5 års fengsel for blant annet grovt bedrageri, trusler og hensynsløs atferd. Ett av de mer alvorlige tilfellene hun har innrømmet innebar å fjerne spiralen fra underlivet til en kvinne – ved hjelp av redskaper fra Biltema. På dette tidspunktet var hun arbeidsledig, ifølge VG.

Nå er kvinnen i 40-årene nok en gang tatt for svindel for til sammen mer enn 385.000 kroner, ifølge NRK.

27. februar i år ble hun i Agder tingrett dømt til sju måneders ubetinget fengsel. Kvinnen erkjente straffskyld i retten, men har anket dommen.

To som har fulgt hennes bevegelser nøye er journalistene Synva Hjørnevik og Sindre Leganger. I 2023 slapp de podkasten «Operasjon Charlie», som er kallenavnet de har valgt å gi bedrageren.

Fikk tips etter TV 2-intervju

Og det var etter et intervju hos «God morgen Norge» om podkasten at de begynte å få tips om flere svindler kvinnen skal ha gjennomført.

Sindre Leganger sier at materialet til sesong 2 på et vis startet rundt «God Norgen Norge»-langbordet da podkasten var ny.

– Det rant inn med nye tips om hva hun hadde funnet på det siste året, sier Leganger til TV 2.

TV 2 har vært i kontakt med kvinnen. Hun ønsker ikke å gi en kommentar.

Kvinnen skal ha fått 12 personer til å overføre over 385.000 kroner til henne i depositum og leie i løpet av en firemånedersperiode i 2023. Ett av ofrene er et foreldrepar som overførte nærmere 50.000 kroner.

– Man stoler jo på folk. Jeg traff henne jo, og hun hadde gode referanser på Finn, uttalte småbarnsmoren til NRK.

ANNERLEDES JOBBDAG: Sindre Leganger og Synva Hjørnevik utenfor Agder tingrett 5. februar da det var ny rettssak mot den svindeltiltalte kvinnen. Foto: Svarttrost Produksjoner

Under rettssaken i februar i år var Leganger og Hjørnevik til stede. Da den var ferdig, ba Hjørnevik den svindeltiltalte kvinnen om et intervju – og fikk ja. Tidligere hadde kvinnen avslått journalistenes henvendelser.

Journalistduoen er åpne om at de har utviklet en fascinasjon for svindleren, tross det hun har utsatt ofrene sine for.

– Det er helt klart en fascinasjon der. Vi har grublet mye om hvem hun er, og plutselig står man og prater med henne. Det er litt som å se noen du har sett masse på TV. Man får sommerfugler i magen, sier Synva Hjørnevik.

MAKS UFLAKS: Da Synva Hjørnevik fikk ja til et intervju, glemte hun noe viktig. Foto: Camilla Blok

– Ikke mitt stolteste øyeblikk

Men den dagen i Agder tingrett skjedde enhver journalists mareritt: for da Hjørnevik helt uventet fikk en gyllen mulighet til å snakke med kvinnen hun hadde brukt to år på å researche, spilte ikke utstyret på lag.

– Det var ikke mitt stolteste øyeblikk. Vi har liksom jobbet i to år med denne saken, og prøvd å komme i kontakt. Så sto liksom stjernene på rekke for meg da hun var villig til å snakke sammen.

Hun forteller at kvinnen var vennlig og åpen, og at de hadde en fin prat.

– Idet vi sier ha det og jeg snur meg mot Sindre for å gi ham en «high five», så oppdager jeg at lydopptakeren som har vært fremme hele dagen ikke har vært skrudd på.

Hjørnevik kjente panikken melde seg. Leganger kaller det i ettertid en «krise».

– Vi hadde brukt hele dagen i retten, og følte vi ikke satt igjen med noen ting, sier han.

Heldigvis hadde duoen tatt fyldige notater fra dagen. Hjørnevik spurte kvinnen om hvorfor hun svindlet folk.

– Da svarte hun at det var fordi hun kjedet seg så lett og ble fort rastløs. Hun sa hun hadde et enormt forbruk, og at hun kunne bruke opp mot 30.000 i måneden på matbutikken, sier Synva Hjørnevik.

Hadde «fylleangst» etter svindel

På spørsmål om hvordan kvinnen hadde det inni seg etter å ha lurt en student for titusenvis av kroner, svarte hun at det føltes som en slags fylleangst.

I retten fortalte hun at hun aldri har vært flink med økonomi. Hun hevdet også at familien totalt har gitt henne over 20 millioner kroner. Hun mener at hun trenger psykologhjelp og ikke fengselsstraff.

Synva Hjørnevik sier til TV 2 at hun ikke visste hva hun kunne tro på i samtalen hun hadde med kvinnen.

– Under hele samtalen slet jeg veldig med å navigere i hva jeg kunne og ikke kunne stole på av det hun fortalte. Hun har jo sagt før at hun skal endre kurs og begynne et nytt og mer lovlig liv, uten at hun på noen som helst måte har sluttet å lure folk, sier journalisten.

Sindre Leganger påpeker at mange av svindeltilfellene ikke virker å dreie seg om å tjene penger heller, da summene ofte er svært små.

KAOS: Journalisten Sindre Leganger tror at «lurelegen» har vært motivert av mer enn raske penger. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Også er det mye rundt, da. Veldig mye kaos. Hun kommuniserer masse med dem, holder dem på pinebenken med lange historier om at ektemannen jobber i Nordsjøen, eller at hun har utleieleiligheter i utlandet, men at vaktmesterne er syke og ikke kan komme med nøkkel …

– I mitt hode tilsier det at det dreier seg om mer enn å ønske seg raske penger, sier han.