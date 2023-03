Jon Øigarden avslører «Exit»-forberedelser: – Vi ble jo sittende å måpe

Nå er tredje og siste sesong av NRK-serien i gang på norske skjermer.

I serien følger man livet til finansmennene med høyt kokainforbruk, sex og vold.

Jon Øigarden tar nå farvel med sin rollefigur «Jeppe».

– Det er jo trist, vi er en fin gjeng – med de andre skuespillerne og regissør Øystein Karlsen, og det har vært en fin tid. Så det tror jeg vi alle er enige om, at vi har kost oss veldig mye, sier han.

– Liker du han eller misliker du han?

– Jeg liker Jeppe, det må jeg vel kunne si. Jeg liker å spille Jeppe, men jeg liker ikke nødvendigvis hva han gjør. Jeg syns det er fascinerende å bare dykke inn i den verden der.

Sjokkert

På spørsmålet om hvordan det har vært å prøve og forstå logikken til karakterene, svarer Øigarden dette:

– Jeg syns vi har funnet den selvtilliten og den usikkerheten, den barnsligheten og det behovet for å være noe. Man kan kjenne seg igjen i alle disse elementene, men så er disse ekstreme da.

Øystein Karlsen er regissør av serien og han utdyper det Øigarden sier om de ekstreme karakterene.

– Følelsen blir vel bare ganget opp hvis man har såpass mye penger at man har mulighet til å stå utenfor systemet – som de føler at man gjør. Så tror jeg nok, at hvis man hadde hatt så mye penger når man var 22-23 år, så kunne noen og enhver av oss vært annerledes, sier regissøren.

GJESTER GOD MORGEN NORGE: Regissør Øystein Karlsen og skuespiller Jon Øigarden. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

For tre sesonger siden ble vi kjent med karakterene i denne serien.

Nå røper de to hva de tenkte da de begynte å jobbe med forberedelsene til serien.

– Hvor sjokkert ble du da du begynte å høre om disse historiene?

– Det første intervjuet, som varer i tre timer, med disse gutta – det må jeg si, det hadde jeg ikke sett før, forteller regissøren.

– Vi ble jo sittende å måpe, skyter Jon Øigarden inn.

– Man skjønner jo at de tøffer seg litt også, men det er noe grunnleggende der og det er så anarkistisk og det er helt utrolig fascinerende. Tidvis ler man og tidvis tenker man: «Jøje meg er dette en del av det nyrike Norge»? sier regissøren.

– Vi forherliger det ikke

«Exit» er en dramaserie, men basert på historiene til ekte folk.

Jon Øigarden forteller at det kommer unge mennesker bort til han og syns det er stas med karakteren han spiller.

– Bekymrer det deg hvis folk kommer til deg og sier at «de elsker Jeppe»?

«EXIT»: Jon Øigarden spiller karakteren «Jeppe». – Jeg liker å spille Jeppe, men jeg liker ikke nødvendigvis hva han gjør. Jeg syns det er fascinerende og bare dykke inn i den verden der.. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Det er litt utfordrende akkurat det der, for vi skal jo lage en dramaserie. Og vi kan jo ikke ta hensyn til... For dette skjer jo faktisk. Selv om det det er ikke alle i finans som driver med dette – det er et fåtall. Men du har jo noen utstikkere, ikke sant, du har noen råtne epler i alle typer yrkesgrupper, sier han og fortsetter:

– Men samtidig så er det jo slik at vi forherliger det ikke, men viser også the «down side» ved å ha et slikt type liv da.

– Men de som kommer bort til meg, jeg opplever at de åpenbart skjønner at det er skuespill. De blir fascinert over at vi klarer å skape et sånt univers, det er min opplevelse, sier han.

– Har du møtt på slike typer som «Jeppe» selv?

– Jeg har jo møtt mange som har den type fremtoningen, men jeg har aldri møtt noen som driver og banker opp folk og åpenbart driver å sniffer og holder på. Men som har en sånn selvtillit, liker å prate og er gode til å prate, sjarmerende – men som kan være litt sånn: «Okei, det er noe ubehag her» – det har jeg møtt.

Regissøren forteller at han gjorde et intervju med svensk TV i forbindelse med sesong to av Exit.

Svarer på «Exit»-spørsmålet «alle» lurer på

– Da var jeg der sammen med han som var rektor for det som vel er det samme som BI her. Og han hadde måttet gå ut og si til de studentene som begynte: «Hvis dere er her på grunn av Exit, så er det feil sted å være» Og bare det at du må si det, det er litt foruroligende, sier Karlsen.

– Innblikk i et miljø

Nå rundes serien altså av etter tre sesonger med «Exit».

– Vi er vel der hvor vi tenker at det er om å gjøre å runde av alle «storylinene». Den første sesongen var et slags innblikk i et miljø, som de fleste ikke visste fantes – eller hvertfall jeg ikke ante fantes, sier regissør Øystein Karlsen og fortsetter:

– Mens den andre var vel mer utvikling av karakterene og hvor de var på vei. Denne gangen her prøver vi å slutte den ringen og ikke la for mange spørsmål være åpne.

– Er det helt slutt?

– Jeg tror det er det nå, vi føler vi har rundet av på en verdig måte og at vi gir oss på topp – har vi følelsen av selv hvert fall. Så får vi se da, hvis det om ti år, gjør et eller annet til og ser hvor tilslasket de har blitt. Men det skal vel godt gjøres om de klarer å holde seg i live i ti år, sier regissøren.