– Jeg vokste opp med å tro at jeg var ond

I disse dager sjonglerer prinsesse Märtha Louise (52) flere store prosjekter.

Foruten at hun og Durek Verrett (49) skal smis i hymens lenker i Geiranger til sommeren, slipper hun podkast i Amors tegn sammen med Lilli Bendriss og Mari Manzetti.

Med damenes egne ord er podkasten «HeartSmart Conversations» laget av «tre spirituelle damer med en dyp lidenskap for å hjelpe alle mennesker med å forstå kjærlighetens forvandlende kraft».

– I Norge er dette med «kjærlighetskraft» visstnok et veldig vanskelig tema. Det er uhåndgripelig og folk skjønner ikke helt hva det er, sier Märtha Louise til TV 2.

Trodde hun var ond

52-åringen forklarer «kjærlighetskraft» som en «grunnklang vi alle har i oss, men som vi kanskje ikke er så gode til å være i kontakt med».

– Istedenfor å leve ut ifra frykt eller ut ifra hvordan andre vil at vi skal være, så kan vi finne en indre klang som representerer det ekte oss, sier hun.

Hun mener at man vil klare å møte mennesker på en ny måte dersom man finner denne klangen i seg selv.

– Og da kan vi respektere andre, være der for dem og lytte til dem på en helt annen måte.

Til TV 2 forteller prinsessen om aha-opplevelsen som bidro til at hun fant sin indre «kjærlighetskraft».

– Jeg har vokst opp med å tro at jeg var ond innerst inne. Jeg vet ikke hvor jeg hadde den tanken fra, men jeg trodde i alle fall det.

52-åringen mener at mange mennesker tror at de ikke er så gode som andre mener de er.

– Jeg overkompenserte med å være kjempesnill mot andre. Men jeg var ikke det mot meg selv. Så jeg var alltid kjempesliten, sier prinsessen.

Hun opplevde at hun gikk på akkord med seg selv.

– Gått en lang vei med selvutvikling

– Jeg var veldig blid og hyggelig, men jeg hadde ikke noe kontakt med følelsene mine bortsett fra da jeg gråt mye og var veldig nede. Og så var jeg helt oppe igjen, forteller 52-åringen.

– Da har jeg, som dere vet, gått en lang vei med selvutvikling. Det var vel med Rosenmetoden at jeg kom forbi den frykten at jeg innerst inne var ond, sier Märtha Louise.

Ifølge Norske Rosenterapeuters Forening er dette en metode som skal løse opp kroppslige spenninger for å frigjøre bakenforliggende følelser.

HJERTESMART TRIO. Märtha Louise, Mari Manzetti og Lilli Bendriss er for tida travle med å formidle kjærlighetens forvandlende kraft. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

Märtha Louise mener hun kom ned i et dypere lag av seg selv «hvor det bare var kjærlighetskraft».

– Og plutselig skjønte jeg at det er sånn med alle mennesker. Vi har alle «kjærlighetskraft» langt inne i oss, men vi lever den ikke ut. Vi tror at vi ikke er så fantastiske som det vi egentlig er, for vi lærer oss å leve fra et annet sted.

Prinsessen mener vi har lært at det er karriere, hus og hjem og ytre faktorer som er viktige.

– Så ender vi der at vi føler oss helt tomme og ensomme, for det er ikke der den indre klangen vår kommer fra. Dét vil vi gjerne formidle, sier 52-åringen.

Dette sier hun om bryllupet

Märtha Louise har vært åpen om at hun i løpet av livet har vært langt nede psykisk. Blant annet etter at Ari Behn, faren til døtrene Maud Angelica (20), Leah Isadora (18) og Emma Tallulah (15), døde i 2019.

– Du har fortalt om at du har hatt en dyp depresjon. Det har skjedd mye i livet ditt. Nå skal du gifte deg, du har huset fullt av ungdommer … er ditt hus fylt med kjærlighet?

– Ja, det er det. Og jeg håper jeg kan formidle det til barna mine. Kjærlighet er å se ethvert menneske for den det er. Og å være der for barna mine uansett hvor de er.

Tross at hun står for et av de mest omtalte bryllupene i Norge i år, er prinsessen nokså knapp om detaljene. Men hun koster på seg å si følgende om bryllupsplanleggingen:

– Det går kjempefint! Jeg gleder meg veldig. Det er det jeg kommer til å si om det, sier hun med et smil.