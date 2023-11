– Jeg vil prøve å finne ut om livet kan være noe mer

Den folkekjære komikeren vil sette strek over et «klønete og rotete» datingliv og gifte seg foran hele Norge: – Har et hull i hjertet.

Det er knapt noen riksaviser som ikke har skrevet om at den populære komikeren skal gifte seg foran opptil 9000 publikummere i Oslo Spektrum våren 2024, og at jakten på brudgommen i klassisk Else-stil skal bli dokumentert på TV.



Til TV 2 åpner hun seg om årsaken bak det over snittet forpliktende stuntet.

Klønete datingliv

– Å dele en pizza capricciosa på en tirsdag føles jo ofte som en stor forpliktelse. Så da liker jeg å gå motsatt vei og spørre: «Er du ledig 20. april?», sier 43-åringen spøkefullt.

Hun supplerer med sin egen vri på et udødelig sitat fra filmen «Notting Hill» (1999):

– I’m just a girl, standing in front of all of Norway, asking you to love me.

Gjennom en lang karriere har Kåss Furuseth utført flere hysteriske stunts. Det er lett å tro at denne jakten på en ektemann føyer seg i rekka.

Venner og familie har respondert med dype sukk og et påfølgende «åhhh, Else!» når de har blitt fortalt om bryllupsplanene.

Men TV-profilen bedyrer at påfunnet er basert på et ekte ønske om å finne kjærlighet.

– Og jeg håper det kan være litt inspirerende for andre. Er det så farlig å tørre å prøve seg? spør hun.

Komikeren beskriver sitt eget datingliv som «klønete og rotete».

– Og noen ganger har jeg levd litt som en slapp enke. Jeg har som alle andre sikkert rotet det til, såret folk og blitt såret selv.

Men nå er hun klar til å prøve å finne ut om livet kan være noe mer.

«Hull» i hjertet

– Har du vært veldig ensom som singel?

– Jeg er sabla privilegert med familie og venner jeg er glad i. Men jeg merker at jeg har litt sånn … hull i hjertet som jeg prøver å kompensere for ved å jobbe veldig mye. For å ikke kjenne etter, da.

Komikeren understreker likevel at singellivet ikke bare har vært tristesse, men at hun ønsker å leve litt mer som «den gode versjonen» av roman- og filmkarakteren Bridget Jones.

Når man inviterer til bryllup uten en brudgom klar, er det vanskelig å unngå å stille spørsmålet: Hva ser Kåss Furuseth etter i en mann?

Helst en som liker påfunnet hennes, og som «ser på livet som en buffet», er svaret.

– Og en med et jevnt stødig humør. En som er raus, og en som orker meg.

I retur kan vedkommende forvente seg en ektefelle som «kanskje er litt konfliktsky, men lojal som ei bikkje».

– Folk vil jo kanskje gifte seg med deg, men ikke i Oslo Spektrum. Hva om du dater en du har det bra med, men så orker han ikke alt det styret?

– Ja, de ser kanskje på det som et mareritt, men jeg håper også på at settingen kan virke avvæpnende og ikke så skummel. Denne jakten er en liten del av et større TV-show.

– Jeg liker jo å ta det private for så å misbruke det i det offentlige rom. Men det meste av datingen vil jo foregå uten kameraer til stede.

Frykten for avvisning

Kåss Furuseth innrømmer at når man har en hang til ironi, er det å være inderlig noe av det skumleste i verden.

Til sine 334.000 Instagram-følgere meddelte hun at hun skulle gifte seg, og at jakten på en ektefelle skulle dokumenteres underveis.

«Rekkefølgen er kanskje ikke den smarteste (sitat fatters), men livet er kort og håpet er stort! Dette kan jo ende både flaut og vondt – men som vanlig misbruker jeg offentlig rom for å røske i privaten», skrev hun blant annet.

– Det er jo frykten for avvisning og frykten for å bli forlatt. Jeg tror at grunnen bak denne ensomhetspandemien vi har, er at det er vanskelig å snakke oppriktig med noen, og å si hva man ønsker seg.

– Fikk du den frykten da du trykket «publiser» på Instagram?

– Den har jeg hele tiden. Jeg tror at man har den bare man går ut døra noen ganger. Så jeg tenker at jeg med dette kan gjøre det mindre farlig, sier den kommende bruden, som omtaler seg som «den evige toastmaster».

Og apropos det: Det planlagte antrekket for bryllupsdagen har Kåss Furuseth eid i mange år – en «bløtkakekjole» kjøpt på UFF som hun blant annet brukte da hun var toastmaster i bransjekollegaen Morten Ramms bryllup i 2014.

«SAY YES TO THE UFF-DRESS»? Hvis Else Kåss Furuseth går for brudekjolen hun har planlagt, blir det denne kjolen kjøpt på UFF, og som har eid i minst ni år. Foto: Privat

Dog medgir hun at det bringer ulykke om brudgommen har sett kjolen, og vurderer derfor å ta grep med den.

– Pappa syns dette er rystende og feil rekkefølge å gjøre ting i, men han er glad i meg uansett, sier komikeren og forteller at hun ennå ikke har spurt pappaen Kristian Furuseth om han vil følge henne opp «kirkegulvet».

Om det blir han eller noen helt andre som fører bruden til alters – og om det vil stå noen klar der oppe til å utveksle bryllupsløfter med henne i april 2024 – gjenstår å se.