– Jeg vil at mine barn skal slippe å ha disse hemmelighetene

Snart fem år har gått siden den mørkeste dagen i Victoria Treschows (34) liv. Dagen da mamma Mille-Marie døde brått og uventet.

Ingen i familien har kommentert Treschows død tidligere, men i sin nye bok «Sommerfugl i kram snø» tar Victoria Treschow oss helt med inn på intensivavdelingen på Sykehuset Vestfold og beskriver de siste øyeblikkene i morens liv og hvordan hun opplevde dem.

­– Det letteste for meg hadde selvfølgelig vært å aldri mer pratet om det vondeste øyeblikket i mitt liv, men jeg ville få det ned på papiret, fordi jeg tror at hvis man ikke tør å la seg kjenne på de utrolig ubehagelige følelsene, så klarer man ikke å bearbeide dem, forklarer hun til God morgen Norge.

Blodforgiftning

Morens dødsfall kom som et enormt sjokk på alle. Aller mest på barna Victoria og hennes bror Michael Stang Treschow.

Ingenting tydet på at moren, som var frisk og sterk i dagene før, plutselig skulle dø på den måten.

Kun tre dager før dødsfallet var God morgen Norge på besøk på Fritzøehus og fikk en omvisning i det nyoppussede slottet til en reportasje.

I boka forteller Victoria om hvordan moren ble lagt inn på sykehus med feber og magesmerter.

Victoria, som på det tidspunktet var fire måneder på vei med sin andre sønn, ble først sendt hjem da hun ankom sykehuset, fordi moren var trøtt og ville hvile. Ingen – hverken leger eller familien –forstod alvoret i situasjonen før den forverret seg drastisk. Vel hjemme i Sandefjord ble Victoria kalt tilbake til sykehuset, og nå var beskjeden en annen.

Victoria skriver i boken:

«Organene hennes svikter, var det en som mumlet. Det ser ikke bra ut. Jeg støttet meg mot veggen, svimmel og kvalm av ubehersket redsel. Hva skjer? hvisket jeg, mest til meg selv. Hva skjer? Det ser ikke bra ut, gjentok de»



Victoria forteller at moren døde av blodforgiftning, eller sepsis som det heter på fagspråket. Ifølge Helsenorge er dette en tilstand som oppstår når kroppens immunforsvar spinner helt ut av kontroll og begynner å bryte ned egne organer.

En helt vanlig og ufarlig infeksjon kan trigge denne immunresponsen- som en halsbetennelse eller en flis i fingeren. Hva som startet det hos Mille-Marie Treschow vil datteren aldri få vite, men hun var overrasket over å lære at dette er den vanligste dødsårsaken på norske sykehus.

Fortsatt i sjokktilstand begynte hun å skrive på det som nå har blitt den nye boken – selv om planen aldri var å gi ut noe på det tidspunktet.

For henne ble skrivingen som en terapi.

– Det var veldig tøft å plukke opp pennen og skrive om det som jeg gikk gjennom, og etter at jeg hadde skrevet det ned på papiret så gråt jeg veldig mange tårer, forteller Victoria og fortsetter:

– Det rippet opp i alt det vonde, hver gang, men det er noe med å tørre, for jeg visste at det ville komme til overflaten igjen en gang uansett.

LYKKELIG GIFT. Victoria og ektemannen Adrian Forsberg, som er daglig leder for familieselskapet Hval Sjokolade. Foto: Privat.

Ønsket å bryte tausheten

Èn ting var å bearbeide sjokket og sorgen over tapet av moren, en annen var at Victoria ønsket å bryte med en lang tradisjon av fortielser i familien.

– Denne åpenheten og ærligheten handlet om å bryte med tradisjonen vi hadde hatt i vår familie med å holde alt det vonde for oss selv. Jeg ønsker å snakke om det vonde, men samtidig ønsker jeg å snakke om alt det vakre også, sier hun entusiastisk om bokprosjektet, som har antatt en svært personlig, nesten dagbokaktig form.

Victoria forteller blant annet om to store tragedier som rammet familien og som preget moren til hennes siste dag. For Mille-Marie Treschow mistet både sin far, Gerhard Aage, og sin to år yngre bror Fritz Gerhard til selvmord.

Særlig dette siste dødsfallet dveler Victoria ved i boken. For Fritz Gerhard, Victorias onkel og Mille-Maries to år yngre bror, var egentlig den som skulle ta over Treschow-familiebedriften i tråd med tradisjonen gjennom generasjoner om at eldste sønn overtar.

Han og Mille-Marie hadde et svært nært søskenforhold, ikke ulikt det forholdet Victoria selv har til sin egen bror.

Funnet død ved siden av kameraten

En sommerkveld da Fritz Gerhard var 18 år gammel hadde han dratt på hyttetur for å jakte og fiske med sin gode venn Leopold Johan Løvenskiold (20), sønn av en annen mektig godseier.

Med på turen var Leopolds kjæreste – en 19 år gammel jente fra Oslo. Ifølge politirapporten, som Victoria har lest, ble Leopold Johan truffet av et skudd fra geværet til Fritz Gerhard da han skulle ta det ned. Da kjæresten kom tilbake til hytta med hjelp lå Fritz Gerhard død ved siden av sin kamerat.

ÅPNER OPP OM FAMILIEN: Victoria Trescow Forsberg har skrevet på det som har blitt boken «Sommerfugl i kram snø» siden moren døde i 2018, Foto: Privat.

Victoria reflekterer over hvorfor moren ikke ville snakke om sorgen over sin kjære bror, som helt åpenbart tynget henne hele livet og som også var tydelig for Victoria helt fra hun var barn.

– Det har preget meg at det har vært så mye at man skal holde ting for seg selv, sier hun og utdyper i boken:

«Hvorfor mamma valgte å ikke snakke mer om dette med oss andre forstår jeg ikke helt. Antageligvis ville hun skjerme oss».



Selv har hun måtte jobbe mye med seg selv for å slutte å forholde seg til forventningene fra omgivelsene og for dermed å definere seg selv.

– Det er ikke det at alle må skrive bok, men for meg har det vært befriende, skriver hun.

Ketamin-bruk

Victoria tar også leserne med på sine erfaringer med legemiddelet ketamin som hun har blitt behandlet med under oppsyn av en lege.

Ifølge Rusopplysningen er ketamin et ikke-narkotisk legemiddel som brukes til narkose, smertelindring og behandling av depresjon over hele verden, blant annet i USA, men som foreløpig ikke er godkjent i Norge.

Den gir alt fra en alkohollignende rus, til en hallusinogen effekt, dersom man bruker den i høyere doser. Kun private klinikker kan tilby behandlingen såkalt «off label» der legen som gir behandlingen under oppsyn påtår seg et visst ansvar.

«...Det (er) som du slutter å eksistere, noe som høres ganske skremmende ut, men det føles ikke slik», skriver Victoria i boken.



Ketamin har gitt henne en erfaring av «det grenseløse i tilværelsen», noe hun opplevde på sykehuset da moren døde, hvor hun fikk en en sterk fornemmelse av morens nærvær – selv om hun var borte.

– Stolt av mamma

Mest av alt skriver Victoria om en mor som var kjærlig og mottagelig for hennes ærlige tilbakemeldinger, for det var ikke alltid like lett oppi en skilsmisse, ny forelskelse og arbeidet med å skjøtte familiebedriften.

– Det er kanskje det jeg er aller mest stolt av mamma for. Jeg mener, hun utrettet store ting «business-wise», men hun sluttet aldri den indre reisen. Hun prøvde hele tiden å se hvordan hun kunne lære av en situasjon og gjøre det bedre neste gang, sier Victoria og fortsetter:



– Hun lyttet til det jeg hadde å si, tok det til seg uten å avvise min opplevelse og uten å komme i forsvarsposisjon. Det var en helt unik evne hun hadde.



Victoria forteller om en oppvekst i Larvik der omgivelsene ikke alltid var like nådige.

Kanskje på grunn av hennes bakgrunn, kanskje ikke.

Men hun har blitt vant til å takle kritikk opp gjennom årene:

– Jeg tror noen vil spørre seg selv: «Hvorfor utgir jeg denne boken, hvorfor holder jeg den ikke bare for meg selv? Hvorfor skal jeg bry meg om hva hun skriver, hvorfor tror hun det er interessant?»

– Jeg prøver ikke å utlevere min familie, kanskje meg selv, men det har vært befriende å skrive den. Jeg føler meg trygg og jeg håper barna mine vil også en dag finne den tryggheten i seg selv, sier hun.

Ærlig om sorgen

Der hun tidligere kunne skjule at hun var lei seg over morens død, for eksempel på barnas bursdager, ønsker Victoria å møte sine barn med en åpnere holdning.

– I begynnelsen gikk jeg for meg selv og lukket døren, slik mamma pleide å skjule følelsene sine av hensyn til oss. Men som barn oppfatter du ting uansett, og så spør du, og om du ikke får svar på ting, så blir ting litt skumlere enn hvis man bare hadde snakket om det. Barn fanger opp stemninger og forstår mer enn det man tror, sier hun og fortsetter:



– Jeg vil at mine barn skal slippe å ha disse hemmelighetene som jeg har hatt i oppveksten. Jeg vil ikke at det skal bære med seg ting som ikke er deres engang, og derfor har det vært viktig for meg å være ærlig om mammas død, sier hun.

– Vi er alle mennesker

Gjennom livet har Victoria vært vant til å si til seg selv at hun er så privilegert at hun ikke kan tillate seg å kjenne på vonde følelser. Med tiden har hun blitt både mildere mot seg selv, og mindre redd for hva omgivelsene måtte mene.

Hun er derfor ikke nervøs for at boken vil få hard medfart:



– Det er en veldig ærlig og åpen bok og jeg har full respekt for at noen vil like det og andre ikke, men jeg tror veldig på å dele historier. Jeg tror det binder oss sammen som mennesker. Det er følelsene vi sitter med og og ikke huset vi bor i eller hvor mye vi har som binder oss sammen, og som viser at vi alle bare er mennesker til slutt.

– Det har gitt meg mye å lese historier som andre har delt, så det motiverer meg til å dele. Det er veldig skummelt, men det er hovedgrunnen til at jeg gir ut denne boken, avslutter hun.