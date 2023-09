– Jeg var dypt traumatisert av dette i mange år

DYSTER STATISTIKK: To av tre som tar livet sitt er menn. Petter Eides far var én av dem, noe som har hatt stor innvirkning på Eides liv. Foto: God morgen Norge

Da Petter Eide var 23 år, valgte faren å ta sitt eget liv – uten at noen i familien så det komme.

650 mennesker tar livet av seg i Norge hvert eneste år. To av tre er menn.

Denne måneden ble verdensdagen for selvmordsforebygging markert med arrangementer og aktiviteter i over 70 land – også i Norge.

Petter Eide (64) er kjent som SV-politiker, mangeårig generalsekretær i Amnesty Norge og Norsk Folkehjelp. Nylig ble han valgt til styreleder i LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

– Det er 600-700 mennesker som tar livet av seg i året. Og vi snakker kanskje ti ganger så mange som blir berørte av dette, enten direkte etterlatte eller pårørende og venner, sier han til TV 2.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse: 116 123 Røde Kors: 800 33 321 Kirkens SOS: 22 40 00 40 Ved akutte situasjoner, ring 113.

En situasjon 64-åringen selv har opplevd å stå i, da pappaen tok sitt eget liv for rundt 40 år siden.

– Jeg var en ung mann den gangen. Jeg var 23 år. Det var et forferdelig sjokk for familien. Vi fikk ikke noe varsel om det.

– Det har preget meg gjennom hele livet, fortsetter Eide.

Reagerte med sinne

Eide forteller at hans første emosjonelle reaksjon var å bli sint.

– Jeg var sint fordi han stakk av fra oss. Han tok ikke ansvar for familien. Jeg var veldig nært knyttet til han, og plutselig valgte han å stikke av. Så den første reaksjonen var sinne. Senere ble det selvfølgelig gradvis avløst av sorg og savn.

LEVE-styrelederen tror at dette med sinne er et viktig poeng for andre etterlatte også.

MISTET PAPPA: Da Petter Eide (t.h.) var i 20-årene, valgte faren (t.v.) å ta sitt eget liv. Foto: Privat

– Folk som opplever dette i nær familie har problemer med å få til gode sorgprosesser, nettopp fordi det er kompliserte følelser knyttet til sinne – men også skam og skyld.

– Mange som opplever dette i sin egen familie vil umiddelbart stille seg spørsmålet: «Hva kunne jeg ha gjort for å unngå dette?»

– Tenkte du det også?

– Det tenkte jeg også. Men jeg hadde ikke ansvar for ham. Tenk deg hvordan det føles for de som mister en ektefelle eller kanskje et av barna sine?

Livstraume

Eide forklarer at pappaen, som var rundt 60 år da han tok livet sitt, ikke var psykisk syk.

Ifølge Folkehelseinstituttet begås de fleste selvmord av mennesker mellom 40 og 60 år.



– Han var i en livskrise, han skulle gå av med pensjon og hadde ekteskapsproblemer og en del slike ting.

Eides familie tolket pappaens handling som noe som ble gjort i desperasjon, og som kom uten forvarsel. En tragedie Petter Eide har båret med seg de siste 40 årene.



– Tiden leger ingen sår i denne sammenhengen. Vi snakker flere hundre tusen mennesker i Norge som har vonde erfaringer med dette, forteller Eide.



– For meg har dette vært et traume gjennom hele livet. Dette er et vondt sår som jeg aldri blir ferdig med. Det tok mange år etterpå før jeg oppdaget mine egne ressurser. Jeg var dypt traumatisert av dette i mange år.

Seniorforsker Kim Stene-Larsen jobber i avdelingen for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet (FHI). Han sier til TV 2 at mange etterlate sliter med skam og skyldfølelse.

Studier tyder på at rundt halvparten av de etterlatte vil slite med psykologiske ettervirkninger som depresjon, angst, komplisert sorg eller posttraumatisk stress. En del får også selv selvmordstanker, oppgir Stene-Larsen.

Savnet hjelpeapparat

Den gang eksisterte det ikke en like stor åpenhet rundt selvmordsproblematikken som det gjør i dag, erfarer Petter Eide.

ETTERVIRKNINGER: Mange sliter med psykologiske ettervirkninger etter de har mistet noen i selvmord, ifølge seniorforsker Kim Stene-Larsen. Foto: Folkehelseinstituttet

– Dette var jo på tidlig 80-tall. Det var ingen måte å håndtere dette på i lokalsamfunnet. Vi bodde utenfor Lillestrøm. Det var helt taust og ikke noe hjelpeapparat.

Familien valgte stillhet rundt selvmordet, ifølge Petter Eide. Han mener også at familien ikke snakket om noen sorgprosesser seg imellom, og at han heller vendte seg mot kjæresten og vennene for å snakke ut.

– Ingen hjalp oss. Så vi måtte håndtere dette så godt vi kunne – hver enkelt av oss, sier Eide.

– Hva har det gjort med deg som person?

– Det har jeg diskutert med meg selv tusen ganger. Jeg ble som sagt dypt traumatisert av det den gangen, og det tok mange år før jeg klarte å finne mine egne ressurser til å gjøre andre ting.

Vil ha politisk oppmerksomhet

Etter hvert har 64-åringen opplevd å klare seg fint, men at han hele veien har levd med et vondt sår inni seg. Noe som har gjort ham ydmyk i synet på hva som er viktig i livet.

– Jeg har jo valgt en yrkesvei hvor jeg har vært opptatt av politikk, menneskerettigheter og bistand. For man blir preget verdimessig av en sånn opplevelse.



I pressens etiske retningslinjer står det nedfelt at selvmord skal omtales i mediene med varsomhet, blant annet på grunn av potensiell smitteeffekt.

Petter Eide poengterer at selvmord er et av de store samfunnsproblemene som det er mer eller mindre taushet rundt.

Han mener også at det mangler politisk oppmerksomhet.

– Ingen er opptatt av det, selv om det er et problem som er tre-fire ganger større enn dødsfall i trafikken, en problemstilling som får stor politisk oppmerksomhet og mange milliarder kroner.



64-åringen etterlyser at «politikerne lager politikk» rundt selvmordsproblematikken, slik at forebygging blir lettere.

To hovedårsaker til selvmord

LEVE-styrelederen mener man grovt sett kan dele inn årsaken til selvmord i to: Individuelle årsaker som gjør at noen har det vondt og vanskelig, og samfunnsmessige årsaker som fører til at noen tar livet sitt.

VIL FOREBYGGE: Et selvmord er ett for mye, sier styreleder Petter Eide i landsforeningen LEVE. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Ulikhet, utenforskap, mobbing, prestasjonskrav, forbrukssamfunnet … dette er ulike trekk ved samfunnsutviklingen som fører til at folk ikke føler mestring. På et vis bidrar det til å produsere selvmordskandidater.

Petter Eide mener det verken er blitt forsket særlig på eller viet oppmerksomhet til disse samfunnstrekkene.

– Målet vårt er at vi skal ha ned tallet på selvmord. Et er ett for mye.

Og vi jobber politisk mot myndighetene for å få ned antall selvmord.