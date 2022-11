– Jeg har ikke ønske om å se det igjen

MIDT I INNSPILLING: Da David Eriksen og Hedvig Sophie Glestad gjorde det slutt, var de midt i innspilling av tredje sesong av «Alle elsker David». Her avbildet med sønnen Lucas Zedine Eriksen. Foto: Espen Solli / TV 2

I april ble det kjent at manager David Eriksen (55) og influenser Hedvig Sophie Glestad (30) hadde gått hvert til sitt. Nå blir bruddet vist i den nye sesongen av TV 2-serien «Alle elsker David».

– Noen dager var veldig vonde og vanskelige å la dem filme, erkjenner Eriksen.

Allikevel ble han og Glestad enig om å fortsette innspillingen.

FORTSATTE INNSPILLINGEN: Influenser Hedvig Sophie Glestad ville være åpen om bruddet. Foto: Espen Solli / TV 2

– Det var viktig for meg å være åpen og ærlig også om bruddet, forklarer Glestad, som viser til tidligere sesonger der nettopp ærlighet har gjenspeilt seg i episodene.

Eriksen var derimot skeptisk til å fortsette filmingen:

– Jeg var ikke klar der og da, men etter en naturlig pause grunnet sykdom i produksjonen, ga det oss rom til å se på situasjonen, sier 55-åringen.

Holdt bruddet hemmelig for barna

Situasjonen Eriksen refererer til er spørsmålet om de ville finne tilbake til hverandre eller ikke. Det måtte avklares de to i mellom, uten andre involverte.

– Vi var opptatt av å holde det mellom oss. Derfor sa vi det ikke til familie eller venner heller. Det var beintøft! Det å skulle opptre naturlig foran dem og ikke si det til kolleger på jobb var veldig vanskelig.

I tillegg måtte de lyve i offentligheten mens de promoterte sesong to av «Alle elsker David». Slik som 9. mars 2022, da Hedvig Sophie, David og datteren hans, Andrea, gjestet God morgen Norge.

– Da var det slutt, innrømmer Hedvig Sophie Glestad.

Ikke engang datteren til Eriksen visste om det.

– Barna mine visste at vi slet, men de trodde nok at det skulle gå over. Vi sa vi hadde en pause, men da var det faktisk slutt, vedgår han.

Vondt å bli spurt om fremtiden

Glestad forteller at det var veldig vanskelig å lyve om bruddet i offentligheten – spesielt fordi hun hadde behov for å være åpen om det.

David Eriksen ønsket på sin side å holde det for seg selv så lenge som mulig.

– Jeg mener det må være den tøffeste måten å gå gjennom et brudd. Å bli stilt spørsmål om oss, fremtiden, barn... Og så føler du at du lyver, det føles ikke bra.

Årsaken til bruddet handler ifølge Glestad om at forholdet stadig ble mer vennskapelig og mindre «kjærestete».

Mandag 14. november var det premie på den tredje sesongen, men nysgjerrige seere må smøre seg med tålmodighet før de får se paret gå hvert til sitt. Foreløpig er kun de tre første episodene tilgjengelig på TV 2 Play, og det er ikke før i episode 13 kjærlighetsbruddet vises.

Men ekskjærestene har fått se den.

– Jeg har ikke ønske om å se det igjen. Jeg har sett noen klipp og det ga ikke mersmak, sier Eriksen.

Dermed overlot han ansvaret om hva som fikk bli vist og ikke til Glestad, datteren Andrea og teamet som produserer serien.

Ikke drømmesituasjon

Mens Hedvig Sophie Glestad flyttet ut av leiligheten, har David Eriksen pusset opp den de bodde i sammen og gjort leiligheten mer personlig.

– Jeg har rettet opp en del ting hun hadde gjort, sier Eriksen latterfullt, og beskriver leiligheten nå som perfekt for han og hunden Disco.

I starten av året bodde både datteren Andrea der og den tidligere samboeren, men nå har han leiligheten helt for seg selv:

– Det er ekstremt deilig å slippe kaos. Jeg er opptatt av å ha det hyggelig. Nå kommer jeg hjem til slik det var da jeg dro. Jeg liker å støvsuge og vaske, jeg. Det er terapi.

GODE VENNER: Eksene er fortsatt gode venner og kolleger. Foto: Knut Erik Skistad / GMN

Glestad trives også godt å bo for seg selv:

– Jeg kan rote når jeg vil og rydde når jeg vil, sier hun med glimt i øyet.

Og skal man tro 30-åringen, har hun planer om å forbli alene noen år til.

– Jeg synes det er veldig deilig å bare ha meg selv å tenke på, selv om jeg er litt kjærestejente, jeg også. Men jeg har sagt jeg egentlig vil være singel ett par år, for det føler jeg at jeg har godt av. Men man kan ikke styre kjærligheten, da.

Eriksen derimot, svarer kontant da han får spørsmål om han ønsker å forbli singel:

– Nei, absolutt ikke! Jeg er ikke på jakt, men singeltilværelsen er utgangspunktet ikke min drømmesituasjon, sier 55-åringen og avslører at han har vært på date og er åpen for å finne kjærligheten.