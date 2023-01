– Jeg føler meg veldig heldig, som ble kjæreste med min sjelevenn.

– Jeg har det forferdelig deilig, forteller Mia Gundersen og ler.

– Er det så heftig?

– Det er det, det er kjekt, fortsetter hun.

Hun forteller at forholdet har vart i noen måneder. Rett før jul delte hun at hun hadde truffet en mann.

– Det er litt flaut si det, men det var jo på Tinder. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle treffe en på Tinder, for jeg har jo vært der en stund. Jeg har ikke vært så veldig flink til å date, for jeg har hatt noen få – men veldig mislykkede dater. Så jeg tenkte at: «Det der går ikke», forteller hun.

– Hva er mislykkede dater?

– Det er når du ikke passer sammen i det hele tatt, at det er helt fjernt. Da skal du liksom si til den personen at det ikke går, og det syns jeg er vanskelig.

Full klaff

Men så ble det én god date. Og full klaff.

– Det var litt rart, jeg inviterte han til å se «Sister Act» hvor jeg spiller nonne. Så før vi møttes satt han i tre timer og så på meg som nonne, sier hun, før hun fortsetter:

NYTTÅRSKYSSET: Mia Gundersen gikk inn i det nye året sammen med sin nye kjæreste. Foto: @miagundersen_nr1

– For å si det sånn, som jeg skrev til han da: «Det tar litt tid å skifte fra nonne til fristerinne. Så vær tålmodig», ler hun.

– Du gløder

Mia Gundersen og LInni Meister har vært gode venninner i mange år. Dermed har Linni vært fullt oppdatert på både singelliv og datingforsøk.

– Du er jo en av mine nærmeste, Mia, så du har jo fortalt meg om alle disse mislykkede datene. Så jeg er veldig glad for at du virkelig har funnet en som virkelig elsker deg for deg og ser deg, og det fortjener du. Du gløder, sier Linni til sin gode venninne.

KJÆRLIGHET: Linni Meister ble kjæreste med bestevennen sin for rundt ett år siden. Mia Gundersen ble sammen med kjæresten sin for noen måneder siden. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

Mia mener at det er annerledes å treffe noen i voksen alder.

– Du har et helt annet perspektiv på det å treffe noen. Det som er viktig for meg er at han må ha noen kvaliteter som gjør at jeg holder ut. At han ser hvem jeg egentlig er og ikke minst at vi er ærlige med hverandre. Uansett, så har vi alle med oss en fortid og den skal forenes. Da er det så viktige å være ærlige på hva det er som rører seg i deg.

Venninnene blir satt ut av spørsmål på direkten. Se video her!

Ble sammen med bestevennen

Linni og hennes utkårede har vært sammen i rundt ett år. I fjor ble hun kjæreste med han som til da hadde vært hennes bestevenn.

– Det var faktisk min aller beste guttevenn. Og etter at jeg ikke fant noen på «Linni søker drømmeprinsen», så åpnet han seg jo og sa at han merket det veldig – spesielt da jeg var på det datingprogrammet. Han ville ikke miste meg og han hadde utviklet følelser, forteller hun.

FORELSKET: Linni Meister forteller at hun ble sammen med han som til da hadde vært hennes bestevenn. Foto: @meisterlinni

Hun har gjort seg mange tanker om det å gå inn i et forhold med en så god venn.

– Jeg var livredd for å satse, for jeg var så redd for at han skulle bli en eks, for han betyr jo så mye for meg. Men som de pokerspillerne vi er, så gikk vi «all inn» og det er jeg veldig glad for i dag.

Det var nemlig i pokermiljøet de først traff hverandre for seks år siden.

– Det er ikke « bare, bare» å gå fra bestevenner til kjærester. Plutselig så er det litt nye regler, og vi vet jo hverandres dypeste hemmeligheter – som både er positivt og negativt. Og plutselig kan man kjenne på litt sjalusi og det har jo ikke vært sånn tidligere, men det er jo fordi man har blitt ordentlig glad i hverandre, da. Rett og slett forelsket, sier hun og smiler.

– Og den forelskelsen er like sterk fortsatt?

– Den kommer og går, vi har våre «ups og downs» som alle andre. Man må jobbe med kjærligheten som alt annet her i livet, men jeg er veldig, veldig, veldig forelsket i kjæresten min.

Kommuniserer bra

Som singel fikk Mia mange ulike forespørsler på Tinder. Det som gjorde at hun falt for kjæresten Aleksander, var normaliteten han kunne gi henne.

– Først og fremst er han veldig ærlig, han er god til å kommunisere. Han er veldig emosjonell og egentlig er vi ganske like der. Vi utfyller hverandre veldig godt og vi har det skikkelig gøy sammen.

Hun forteller at de finner på mye gøy, og i helgen var de på en «ekspedisjon».

– Vi har isbadet, vi har vært på ekspedisjon i en halv meter med snø gjennom en campingplass. Vi følte vi var på Nordpolen. Jeg hang bak han og jeg måtte le, for det må ha vært litt av et syn. Det var tungt å gå i den snøen, ned til en strand, hvor vi satt og koste oss – tok et glass, kysset og klinte og hadde det bare herlig.

– Kjærlighet er religion for meg

Linni synes det er deilig å gå inn i det nye året sammen med sin kjæreste.

– Jeg føler meg veldig heldig, som ble kjæreste med min sjelevenn.

– Jeg merker veldig forskjell med alderen der vi er. Vi begge er «satt» og vi har barn – så det er ikke sånn at vi planlegger å få noen barn. Vi er mye mer trygge, nyter hverandre og koser oss, istedenfor at vi må legge så mange planer. Det syns jeg er veldig deilig. Samtidig som vi også er veldig lekne. Det er veldig viktig å være voksen på de områdene man må være det, men samtidig beholde den barnsligheten.

VENNINNER: Mia Gundersen og Linni Meister har vært venninner i mange år. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

Mia forteller at hun ikke nødvendigvis måtte ha en mann i livet sitt.

– Jeg må bare si at jeg har ikke følt noe sånn at jeg blir hel av å ha et annet menneske i livet mitt. Jeg har hatt det godt, det har vært fint å være singel. Jeg er trygg på det å være alene, jeg liker mitt eget selskap. Det er jeg ennå opptatt av, men det er noe med det å gjøre et dypdykk i et annet menneske og alt det fører med seg. Det er utrolig kjekt kjekt.

Hun innrømmer at det har tatt henne mange år å bli kjent med seg selv på nytt etter et ekteskap.

– Du skal finne ut hva det er du vil ha, og du vil ikke ha hva som helst heller. Det er utrolig kjekt når det klaffer. Det er gøy.

De to damene er ikke bare opptatt av kjærligheten i et parforhold. De er opptatt av å vise kjærlighet til folk rundt seg i hverdagen.

– Kjærlighet er religion for meg. Jeg elsker det, jeg elsker å spre kjærlighet, å gi kjærlighet og det gjør jo bare godt. Så ja, til mer kjærlighet folkens, avslutter Linni og Mia bekrefter:

– Enig!