– Jeg er livredd

GOD MORGEN NORGE (TV 2): I juni blir Fredrik Auke far for første gang – det blir med skrekkblandet fryd, avslører 32-åringen.

I lørdagens episode av Hver gang vi møtes, ble man kjent med andre sider av drammenseren Fredrik Auke (32). Tidligere har nok de fleste tenkt på «Freddy Kalas» som en jovial fyr, som byr på mye fest og moro.

Men baksiden av medaljen som én av Norges største artister, har vært angst og depresjon.

– Jeg gikk fra ingenting til alt, da jeg slo gjennom med låta «Jovial» over natta. Det var overveldende og jeg skulle få leve drømmen min, sier artisten.

Ringte manageren full

Men livet som artist bød på utfordringer for 32-åringen.

– Det er veldig mye som skjer, det er mye «gøy, gøy, gøy» hele tiden. Gøy er positivt, men det kan også være ganske skadelig, forklarer han.

For den selverklærte «Sjefen for fest» ble det ofte fest, eller i hvert fall noen «pinner» før konsertene, og med mange konserter ble det etter hvert en del alkoholenheter.

– Nervene ble ikke mindre dårlig av at du tar deg en fest på jobb. Det var ikke det at jeg festet mye, men når jeg jobba mye ble det en del fest. Det kan ødelegge følelse av et sunt og trygt turnéliv.

Til slutt måtte artisten sette ned foten.

– Jeg ringte manageren min ganske full og sa: «Nå må vi stoppe, nå holder det. Nå orker jeg ikke mer». Jeg hadde 14 konserter vi måtte kansellere.

Auke brukte lang tid på å komme seg på beina – det er først de siste årene han har kommet seg på beina igjen.

Har funnet sitt landingspunkt

I Hver gang vi møtes åpnet artisten seg også opp om oppveksten med syv brødre, blant dem en tvillingbror.

– Det var trygt og man har mange rundt seg, men det kan være vanskelig å følge opp så mange individer, deler 32-åringen.

Samtidig forsikrer han om at oppveksten har vært trygg og fin, men også kaotisk.

Nå får Auke snart sin egen familie, med samboeren Jeanette, som han traff under pandemien.

– Vi har vært sammen nesten hver dag siden vi møttes. Livet er så mye deiligere og bedre nå enn det var.

Samboeren ble et trygt sted å lande for artisten.

– Jeg kunne legge meg ned i fanget hennes og gråte – få ut alle de vonde følelsene jeg hadde stengt inne. Jeg kan dele alt med henne. Jeg ble Fredrik igjen, det var veldig godt.

– Hun er en fantastisk støttepartner. Jeg er kjempeglad for at jeg har henne i livet mitt nå!

Venter sitt første barn

Snart vil Auke få enda én person i livet sitt: 11. juni venter han og samboeren en liten gutt.

– Det ser jeg veldig fram til! Vi styrer rundt på barnerom om dagen. Vi har kjøpt seng og barneklær.

KLAR FOR BABY: Fredrik Auke gleder seg stort til å møte sønnen i juni. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Ifølge Auke liker samboeren å ta litt kontroll på baby-innkjøp, men han har fått handlet selv også:

– Jeg dro fram noe greier i en butikk, viste til Jeanett og sa: «Den her skal jeg kjøpe, nå bestemmer jeg!», sier artisten med et smil.

Innkjøpet var en liten body med bamser på.

– Den var veldig fin! Jeg kunne gjerne brukt den selv, ler den kommende faren.

Ønsker seg tre barn

Den lille gutten blir Aukes første barn, noe som oppleves surrealistisk.

– Jeg er ikke far fra før og aner ikke hva det går ut på! Jeg kan se for meg hvordan det vil bli, men jeg tror det uansett vil bli annerledes enn hvordan jeg forestiller det.

Drammenseren gleder seg og har store forventninger til farsrollen, men kjenner også på frykten:

– Jeg er dritredd også, jeg er livredd for dette her! Det er et barn man skal oppdra – hva gjør man?! Men jeg har fått høre av folk rundt meg at de tror jeg blir en skikkelig god far. Da blir jeg veldig, veldig glad og litt mer trygg på å ta den rollen.

ØNSKER FLERE BARN: Fredrik Auke håper på flere unger i fremtiden. Foto: Vegard Breie / TV 2

Som bror til syv brødre, er det ønske om flere barn, men ikke like stor familie som han selv vokste opp i.

– Jeg skal i hvert fall ikke ha åtte barn! Jeg tror jeg vil ha tre barn, men foreløpig ser jeg for meg to; én sønn og én datter. Men får man to gutter, vil man kanskje ha en datter og prøver igjen. Men får jeg tre gutter, da stopper jeg!