SNAKKER UT: Else Kåss Furuseth åpner om livsstilsgrepene hun har tatt etter «Helsekost Furuseth». Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

Tidligere i år kunne TV-seere ta del i Else Kåss Furuseths livsstilsomlegging i NRK-programmet «Helsekost Furuseth».

Under innspillingsperioden ble en ny type slankemedisin lansert, og Furuseth var åpen om at det fristet å gi den et forsøk.

I samråd med lege startet hun derfor på legemiddelet Wegovy, en sprøyte som blir satt ukentlig og som påvirker delen av hjernen som styrer appetittfølelsen. 43-åringen har nemlig slitt med overspising.

Da God kveld Norge intervjuet henne i juni om hvordan hun hadde det etter å ha startet på medisinen, svarte hun at dette var noe som ville ta tid.

– Man må jo gå på det en stund, rett og slett. Det er som en fransk film. Små, små skritt, uttalte hun den gang.

To måneder senere svarer hun følgende:

– Den største forskjellen er at jeg føler meg mett. Jeg har kunnet si: «Nei takk, jeg er forsynt» og ment det. Det er lettere å stå opp om morgenen, og jeg ruller ikke ut av senga som en slapp falafel.

43-åringen tar også mer bevisste valg i matveien, og «har blitt en litt dårligere kunde hos OsloTaxi».

– Litt som elsykkel

TV-profilen er bestemt på å fortsette med medisinen.

– Men det er litt som å kjøpe seg en elsykkel – du må hjelpe til selv. Jeg vet ikke hvordan den vil fungere på lang sikt, og historiene er jo ulike. Men for meg fungerer den.

Kåss Furuseth syns at omtalen av vektreduserende legemidler preges av moral, og setter spørsmålstegn ved det.

– Vi gjør det jo ikke om blodtrykksmedisiner eller andre typer medisiner, så jeg syns vi bør snakke om dette på en mer empatisk måte. Det handler ikke om å jukse eller gi opp. «Ta deg sammen og elsk deg selv» er blitt et slags mantra. Jeg prøver å gjøre begge deler, men jeg trenger litt drahjelp i tillegg.

– Noen sier det er juks. Men jeg er lei av å snakke om kroppsutfordringer som noe man individuelt må ta seg sammen for, legger hun til.



Priskritikk

Slankemedisinenes inntog har møtt kritikk blant annet på grunn av prisen, i tillegg til at legemidlene ikke er noen «quick fix» frie for bivirkninger.

Legemiddelet Wegovy kommer i «penneform» og inneholder fire doser hver, hvorav én dose tas ukentlig.

Prislappen ligger på mellom 437-693 kroner, noe som gir en årlig prislapp på opp mot 36.000 kroner.

Kåss Furuseth har fått med seg kritikken og medgir at prisen er verdt å diskutere:

– Selvfølgelig er det et problem at dette blir en slags «Kardashians»-medisin på den måten at ikke alle har råd til den. Og man bør ikke frata andre muligheten til å gå på medisinen.

TV-profilen er klar på at hun ikke forventer at Wegovy alene kan gi varig vektreduksjon, og hun har tatt en rekke andre grep i livet i tillegg.

– Avtal med noen som blir sur

Fra en som skydde trening som pesten, har 43-åringen nå blitt hekta. Mye takket være hennes personlige trener, kjendistreneren Lamin «Laminofly» Frank Coker.

Nå skal duoen trigge treningsgleden i andre, og inviterer til «Norges største og mest inkluderende treningsfest» på Bislett stadion i Oslo fredag 1. september. Kåss Furuseth, som har blitt omdøpt til «Else Coach Furuseth» for anledningen, håper andre skal oppdage hvor gøy trening kan være:

– Den enkle tanken er at alt er morsommere i godt selskap. Lag en avtale med noen som blir sur om du ikke dukker opp. Alle kan ikke ha en PT, men de har kanskje en venn.

Personlig trener Coker skyter inn at han nå ser for seg Kåss Furuseth som en fast treningspartner:

INTERVALLPARTNER: Personlig trener Lamin Frank Coker tror han får med seg Kåss Furuseth på grytidlige intervalløkter til vinteren. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– I starten møtte jeg ei som ikke tror hun ikke får til noe og som ikke har lyst til det heller. Og nå er hun blitt ei jeg treffer flere ganger i uka, og som jeg kan ha med meg på bakkeintervaller klokken seks om morgenen – på vinteren.

Ambisiøs for fremtiden

Som et råd til andre, sier Coker at man må finne sin treningsmåte, og begynne i det små.

– Hvis trening føles som en straff, så ønsker man jo ikke å straffe seg selv hver dag. Det er som med dating: Finn noe som funker for deg, og noe du vil fortsette med!

Slik oppsummerer hovedpersonen selv målet fremover:

– Aldri slutte, og fortsette å møte opp. Jeg har ikke et veldig spennende «før og etter»-bilde. Men at trening er en feiring av alt man kan få til, det har jeg begynt å tro på.