Jan Thomas om programlederrollen: – Jeg hikster og gråter

Kjendisstylisten Jan Thomas er fersk programleder i «Jakten på kjærligheten» – som har kommet til sin 20. sesong.

Nå skal han følge og veilede fire bønder i deres jakt på å finne den rette – som er en reise han selv har fulgt tidligere.

«JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN»: I den 20. sesongen av seersuksessen skal Jan Thomas hjelpe fire bønder med å finne kjærligheten. Fra venstre: Martin Amundrød, Sigrid Tolsby, Jan Thomas, Erlend Christoffersen og Thomas Steen. Foto: Espen Solli/TV 2

Men det har hatt sin pris.

– Jeg slet med å være profesjonell. Jeg ville komme tett på, men det har sin pris når du er et følelsesmenneske, forteller han til TV 2.

Fant selv kjærligheten

Jan Thomas fant selv kjærligheten på tv, da han i 2020 deltok i «Jan Thomas søker drømmeprinsen» – hvor han fant sin prins, Harlem Alexander (35).

FANT KJÆRLIGHETEN: Jan Thomas fant sin Harlem Alexander gjennom programmet «Jan Thomas søker drømmeprinsen». Foto: Terje Pedersen

Han mener at hans egne erfaringer har kommet godt med som programleder.

– Jeg gledet meg til å jobbe med helt vanlige mennesker som ikke hadde vært på tv før, som ikke visste hvordan de skulle være perfekte. Da blir det så nært.



– Jeg tror bøndene og frierne har en større tillit, for jeg vet hvordan reisen er. Det viktigste jeg har sagt til dem, var det jeg selv tenkte på i Afrika: «Jeg er ikke på jakt etter min nye beste venn, men jeg er på jakt etter den store kjærligheten». Du må tenke om dette er en mann du kan se for deg at du skal starte et liv med.

Tungt å sende ut frierne

Til tider ble det så nært for programlederen at følelsene tok helt overhånd.

– Dette er jo på ingen måte mitt program, det er jo ikke jeg som er stjernen, det er jo ikke jeg som skal skinne. Så tenkte jeg flere ganger: «Gud, tar jeg for stor plass nå?» For jeg står og hikster og gråter.

Likevel syntes bonde Sigrid Tolsby at det var betryggende å kunne støtte seg til Jan Thomas underveis.

SKAL FINNE KJÆRLIGHETEN: Tannlege og bonde Sigrid Tolsby er en av de fire bøndene som skal finne kjærligheten. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det å sende folk hjem syntes jeg var forferdelig, da var det godt å ha Jan Thomas i ryggen som sa: «Du er ikke her for å finne en ny vennegjeng, men for å finne en potensiell kjæreste».

Mandag 4. september er det premiere på seersuksessen, og i likhet med det norske folket er hun spent på å se hele hennes kjærlighetsreise på skjermen:

– Jeg har jo hatt en kjempefin opplevelse og har møtt masse fine folk, inkludert Jan. Jeg håper jo at de som ser på får den samme godfølelsen som jeg har hatt hele veien!

«Jakten på kjærligheten» kan du se på TV 2 Direkte på mandag og onsdag, og når du måtte ønske på TV 2 Play.