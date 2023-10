Italienske fristelser - bruschetta og caprese

Wenche er i det italienske hjørnet og her er oppskriften på to småretter med tomater.

Tomater er ingrediensen i både bruscetta og caprese - to smakfulle småretter som passer både som forett og lunsj.

– Bruschetta er en veldig fin måte å bruke opp brød på. Brød er noe av det vi kaster mest av i Norge. Så om du har tørt brød igjen i dag og skal ut å handle nytt, så husk at det tørre brødet kan bli til en god bruscetta.



Slik lager du bruschetta med tomat, skinke og basilikum:

Skjær tomater i biter/båter og ha over i en skål/ bolle. Bland inn grovhakket basilikum, olivenolje og noen dråper god tykk balsamicoeddik, flaksalt og pepper.

Beregne en stor skive godt brød pr person (brødet trenger ikke være ferskt).

Pensle brødskivene med olje og rist/stek skivene i en panne, gjerne en grillpanne eller under grill i stekeovnen, følg med! Skivene skal bli sprø på begge sider uten å bli brent. Gni skivene med snittsiden av overskåret hvitløk. Drypp med ekstra virgin olivenolje. Rett før servering, anrett tomatsalaten på brødskivene, legg over tynne skiver spekeskinke og frisk basilikum. Server nylaget slik at brødet holder seg sprøtt!

Slik lager du caprese - mozzarella med tomater:

Tips: Mengden tomater er avhengig av om retten serveres som en forrett eller en lunsj/aftensrett. Utvid eventuelt med spekeskinke og litt ekstra brød, om du vil ha det som et større måltid. Beregn 12-14 små tomater til en forrett eller 8-10 mellomstore tomater pr person til en lunsj. 2-3 stk fersk mozzarella.

Skjær solmodne tomater i skiver og legg taksteinvis med mozzarella i skiver på fat. Dryss over litt flaksalt og krydre med grovmalt pepper. Drypp over olivenolje og topp med frisk basilikum.