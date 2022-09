Innspillingen gjorde skuespilleren syk

Regissør Kristoffer Borgli sin nye film «Syk pike» har skapt overskrifter i både inn- og utland, etter verdenspremieren under den prestisjetunge filmfestivalen i Cannes tidligere i år.

Én publikumer i salen skal ha besvimt, og ifølge hovedrolleinnehaver Kristine Kujath Thorp, som spiller «Signe», fikk én i Jerusalem anfall da han så filmen:

– Filmen trigger kanskje noe, det er «bodyhorror» og blod, men det er viktig å si at det er en komedie.

Syv timer i sminkestol

AMANDAPRIS-VINNER: I fjor vant Kristine Kujath Thorp Amanda-pris for beste kvinnelige skuespiller. Foto: God morgen Norge

Filmen, som har premiere 9. september, er en dramakomedie og handler om kjæresteparet Signe og Thomas sitt usunne konkurranseforhold. Da Thomas, spilt av kunstneren Eirik Sæther, slår gjennom som samtidskunstner, forsøker Signe å gjenvinne status ved å skape en person som tiltrekker sympati.

For å få sympati, blir Signe syk med vilje. En sykdom som endrer hennes utseende. Da måtte fjorårets Amandapris-vinner Kujath Thorp i sminkestolen – i opptil syv timer før innspilling.

– Det var veldig mange som sa: «Du kan jo bare sove». Tro meg, det går ikke. Sminken svir, lukter sterkt, man blir pirket overalt og skal sitte i ro, forteller den selverklært rastløse skuespilleren.

SMINKET UGJENKJENNELIG: Kristine Kujath Thorp måtte sitte syv timer i sminkestol. Foto: Privat

Redningen ble å spille Tetris på mobiltelefonen, som 30-åringen ble svært god i:

– Jeg kom på andreplass i den offisielle Tetris-appen! Noen ville kanskje brukt tiden på å lære et nytt språk, men jeg valgte Tetris, sier hun latterfullt mens hun forteller at hun har klare ambisjoner om å klatre opp til førsteplass.

Strømbånd og oppkast på kommando

På de verste dagene med full sminke måtte Kujath Thorp spise gjennom sugerør for å ikke ødelegge sminken, men det hindret henne ikke fra å utøve andre dramatiske metoder for realistisk skuespill.

– For å få ukontrollerte spasmer, som karakteren, forsøkte vi strømbånd for å se om det funket. Men selv på det laveste nivået ble jeg så redd og klarte ikke å si replikker, at vi måtte slutte med det. I stedet gikk jeg til skjelveterapi som brukes mot posttraumatisk stress, for å lære kroppen å skjelve naturlig.

Det var like viktig for Kujath Thorp at oppkast-scenene ble realistiske, men produksjonen stoppet henne.

– Jeg prøvde å kaste opp med vilje, men produksjonen oppdaget det og stoppet meg, ler hun.

Skuespilleren hadde et annet knep i ermet, som hun mener funket veldig bra:

– Først tok jeg skuespillerblodet i munnen, brakk meg og spyttet ut litt. Men jeg sparte en liten del av blodet, slik at jeg kunne kaste opp i to omganger – det ble veldig realistisk, synes jeg.

Måtte til hastepsykolog

Det ble ikke bare prøvelser for Kujath Thorp i forbindelse med innspillingen – også medskuespiller og filmdebutant Eirik Sæther fikk seg en overraskelse.

FIKK PANIKKANGST: Skuespiller og kunstner Eirik Sæther måtte til hastepsykolog. Foto: TV 2

Det ble svært overveldende for Sæther, som egentlig er kunstner, da han skulle besøke innspillingssettet for første gang.

– Jeg fikk panikkangst for første gang i mitt liv! Jeg har aldri opplevd det før, forteller 39-åringen.

Da regissøren leste opp navnet hans, måtte han legge seg ned og gjøre pusteteknikker.

– Jeg reiste til hastepsykolog for å finne ut hva som skjedde og hva jeg kunne gjøre. Da fikk jeg klar beskjed om at det var frykten for å drite meg ut og at jeg måtte drite meg ut før innspilling.

Sæther gikk dermed tilbake på sett, hoppet på en krakk foran alle og tok en «Stordalen-tale» mandags morgen. Med dét slapp frykten for å drite seg ut foran kamera.