Innrømmer at vennskapet var uventet – rake motsetninger også på 17. mai

Da Aslak Maurstad (31) og Aleksander Sæterstøl (27) deltok i «Farmen kjendis» i fjor, sjarmerte de mange seere med sitt vennskap.

De innrømmer begge at venneskapet var ganske uventet.

– Vi har ikke så mye til felles og det er det som gjør at det er så fint. Vi er så forskjellige, åpent for alt og å lære av hverandre. Jeg tror vi begge synes vi er litt interessante og litt rare, sier Sæterstøl.

GODE VENNER: Aslak Maurstad og Aleksander Sæterstøl ble nære kamerater på Farmen kjendis. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

«Kom ut av skapet»

Maurstad mener samme verdisyn er viktig og ikke hvilke ting man har til felles.

– Jeg tror vi har en uhøytidelighet og lekenhet til felles. Og en nysgjerrighet for mennesker, forklarer skuespilleren.

En annen likhet, ifølge Sæterstøl, er at de begge synes det er gøy å lage TV, noe de virkelig fikk til inne på Farmen-gården:

– Vi vil lage morsom TV, og derfor fikk vi en veldig sterk relasjon der inne. Vi kom ut av skapet begge to, men jeg gikk fort inn i skapet igjen da jeg kom hjem og møtte kjæresten min! Jeg tok bare en liten titt, sier han og ler høyt.

Og det er kjæresten, influenser Martine Lunde, som Sæterstøl blant annet skal tilbringe nasjonaldagen med.

KLAR FOR FEIRING: Aleksander Sæterstøl og kjæresten Martine Lunde gleder seg til å feire nasjonaldagen sammen, som i fjor. Foto: Instagram: @martinelunde

27-åringen stod over champagnefrokosten for å gjeste God 17. mai Norge, men er klar for feiring:

– Det er en spesiell følelse på 17. mai, alle er glade! Vi har jo alle bursdag, så det blir en euforisk følelse for meg – og jeg blir i veldig godt humør!

For Sæterstøl blir det noe godt i glasset, høre på musikk og være sosial med venner. Dessuten er han veldig glad for at alle pynter seg:

– Alle er i sin fineste kjole eller bunad, og jeg elsker damer i bunad, så jeg smiler fra øre til øre hele dagen!

Liker ikke 17. mai

Mens kameraten er klar for full fest og feiring, er Maurstad litt mer på bremsen.

– 17. mai og nyttårsaften er de to dagene jeg liker minst. Jeg tror det er det at man må pynte seg, som jeg ikke liker, også er det det at man må være glad, forklarer 31-åringen.

Han mimrer tilbake til barndommen, da foreldrene inviterte til selskap på nasjonaldagen, som anstrengende.

– Da jeg var barn pleide vi å ha frokost hjemme hos oss – det syntes jeg var slitsomt. Jeg hadde fri og ville jeg sove lenge og mye. Dessuten klødde jeg alltid veldig mye, fordi vi måtte ha på ull og masse greier. Det var så slitsomt.

KJÆRESTEN: Alsak Maurstad skal tilbringe dagen med kjæresten Martine Hattestad Kveli. Foto: Espen Solli / TV 2

Maurstad skal på champagnefrokost med kjæresten, Martine Hattestad Kveli, men har foreløpig ingen planer utover det.



– Men det blir hyggelig det altså. Det er bare denne dagen her da jeg nok skjønner at jeg faktisk er introvert. Det er så mye folk, sier han.