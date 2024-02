Inger forsvarer folk som har tatt liv: – Et privilegium

– Det påvirker mer enn jeg har likt å anerkjenne, for man vil jo være litt «cool». Men jeg ser at jeg i lange perioder iblant har ligget våken lenge på grunn av voldsomme saker.

Det forteller forsvarer Inger Silka Zadig (38), som i snart ti år har jobbet for det anerkjente advokatfirmaet Elden. Jobben har ført henne tett på andres liv – og død. Nylig delte hun noen av sine erfaringer i en podkast der nettopp døden er et gjennomgående tema.

Å forsvare personer som er mistenkt, tiltalt eller dømt for drap er et felt Zadig har en del erfaring fra, men som hun opplever som «overraskende lite sensasjonelt».

– Jeg har vært i en del begravelser, og har nok et avslappet og avklart forhold til døden. Og jeg møter en del død gjennom jobben. Det er en del av hverdagen min, i alle fall i jobbsammenheng, sier hun til TV 2.



Et privilegium

– Det blir litt som når en kirurg får en pasient inn på operasjonsbordet. Et hjerte ser ut som et hjerte, enten det har tilhørt en «snilll» eller «slem» person, eller om det har tilhørt et menneske som har drept noen. Og sånn er det med jobben min også, fortsetter Zadig.

Når noen er mistenkt for å ha begått en kriminell handling, og Zadig er oppnevnt som vedkommendes forsvarer, er hun ofte den første personen den mistenkte treffer etter pågripelsen.



– Det er jo et helt spesielt privilegium, føler jeg, å få innsikt i et sinn som det der. Når man leser om drap eller ser det på TV, og ikke kjenner den som har begått handlingen, så fyller fantasien inn alle «tomrommene».



– Men når du blir kjent med et menneske, så danner du deg et annet bilde som jeg syns er veldig verdifullt.

– På hvilken måte syns du det er et privilegium?

– Jeg kan se mye lidelse, men jeg kan forstå hvorfor en person havner der at vedkommende står med en kniv eller et annet drapsvåpen i hånda og i fortvilelse har drept kjæresten sin. Istedenfor å konkludere med at personen er et monster, så kan jeg se mer av deres beveggrunner, forklarer Inger Zadig.

Det har beriket henne å få utgjøre en forskjell for disse menneskene, fortsetter forsvarsadvokaten.

Lange netter

En som deler hennes syn på akkurat dét er begravelsesagenten Tor-Håkon Håvardsen, som på sosiale medier deler glimt fra sin spesielle hverdag med nesten 90.000 følgere.

«TIKTOK-BEGRAVELSESAGENTEN»: Hvordan beveger man stive lik som har dødd sittende? Og hva skjer med avdødes giftering? Dette og mer bruker Tor-Håkon Håvardsen sosiale medier til å svare på spørsmål om. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

For å gjøre døden til noe mer håndfast for folk flest, har han satt seg fore å gjøre folk klokere på en måte som han håper både kan opplyse og trøste.

Høsten 2023 slapp han podkasten «Døden» der han møter fagpersoner som ser død på nært hold – deriblant Inger Zadig.

Under deres samtale var nettopp det å stå ansikt til ansikt med drapspersoner eller mulige drapspersoner noe duoen diskuterte.

Ansikt til ansikt med gjerningspersonen

Forsvarsadvokaten forklarer i episoden at hennes kontakt med disse menneskene pleier å starte i et «bitte lite lukket rom i arresten» når personene nettopp har blitt pågrepet.

Da har de ennå ikke vært inne til avhør, men har krav på å snakke med en advokat.

Zadig sier til Håvardsen at hun ikke nødvendigvis vet hva hun kommer til.

– Det kan være psykose eller andre mentale tilstander inne i bildet. Én bit er jo sikkerhetsaspektet: å bli låst inne i et lite rom med en potensiell drapsperson. Da har det vært noen episoder hvor jeg har tenkt «oi, dette er kanskje ikke helt forsvarlig», sier advokaten.

Hun forteller at det både finnes en alarmknapp inne i rommet, og i tillegg kan hun velge å få på seg en alarm som er festet til kroppen.

– Men den er ikke alltid lett å skjule bak bekledningen, så hittil har jeg aldri valgt å benytte denne, ettersom bruk av den kan skape en distanse til klienten.

Zadig utdyper videre i podkasten at hun risikerer å sende et signal til klienten om at hun ikke stoler på vedkommende, og at de ikke er på samme lag.

– Det har vært tilfeller hvor jeg har tenkt: «Hvor lang tid tar det fra jeg trykker på alarmen til noen kommer?». Men jeg har ikke hatt behov for å utløse den, sier hun.

Tar med inntrykkene hjem

Inger Zadig påpeker overfor TV 2 at jobben som forsvarsadvokat innebærer å forsvare rettsstaten – og ikke en persons handlinger. Blant annet skal hun passe på at klienten ikke domfelles for noe han eller hun ikke har gjort.



– Så jeg går inn i en profesjonell modus der og da. Det kan selvfølgelig skje at man tar ting med seg hjem senere. Særlig når jeg får spørsmål om jobben min og jeg skal se den litt utenfra. Så skjønner jeg at den kanskje ikke er så hverdagslig i andres øyne som i mine, sier Zadig.

– Det påvirker mer enn jeg har likt å anerkjenne, for man vil jo være litt «cool». Men jeg ser at jeg i lange perioder iblant har ligget våken lenge på grunn av voldsomme saker.

Det er særlig barnedødsfall Inger Zadig syns er krevende, blant annet når hun skal håndtere nære pårørende i deres verste krise og største sorg.

Dét er ikke nødvendigvis noe man lærer om på jusstudiet med mindre man velger å spesialisere seg, forteller hun.

– Jeg er verken utdannet psykolog eller prest. Man føler seg ikke alltid så tilstrekkelig i pårørendesituasjoner da, sier forsvarsadvokaten.

Men selv om man må tåle sterk kost, får man også verdifull kunnskap. Det mener både hun og begravelsesagenten.

Vil gi håp

– Å få innsikt i folks liv er et privilegium. Vi får se hva som rører seg mellom husets fire vegger. Folk lever på utrolig forskjellige måter omkring i Norge, og det er ikke alt man vet, sier Tor Håkon-Håvardsen.



Han er opptatt av forholdet vi har til døden, og hva dette sier om oss som mennesker og som samfunn.



– Man møter så mange lidenskapelige mennesker og hører så mange inspirerende historier. Vi skal alle dø, og jeg vil gi lytteren et glimt av håp i tilfeller hvor en begravelse nærmer seg, sier Tor-Håkon Håvardsen.

– Mange forbinder meg kanskje med døden, og tenker på død som noe trist og skummelt. Jeg er bevisst på ansvaret jeg bærer, sier Håvardsen.