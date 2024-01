– Ikke kompliment å bli spurt om å være med på «16 ukers helvete»

EN DELTAKER OG EN «PÅRØRENDE»: Når ektefellen din skal endre livsstil, bør du regne med forandringer selv. Slik ble det også for ekteparet Thomas og Annette Numme. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

«16 ukers helvete» er tilbake på skjermen med den tidligere langrennsstjernen Martin Johnsrud Sundby som programleder og trener.

Seks kjendiser skal komme i form, én av dem er journalist og programleder Annette Walther Numme (52).

– Det er jo ikke akkurat en kompliment å få spørsmål om å være med, sier Walther Numme og utdyper hvorfor hun takket ja:



– Det var kort og godt på tide med en liten forandring i livet mitt. Jeg merker rundt oss at folk begynner å få vondter, og jeg også, og livsstilsykdommer kommer som kastet på oss. Og jeg har lyst til å leve lenge – jeg er så glad i dette livet.

I tillegg var det fristende å få et profesjonelt team og en verdensmester, Martin Johnsrud Sundby, til å trene seg.

«16 UKERS HELVETE»: Trener Martin Johnsrud Sundby (t.v.) og ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm (t.h.) har fått Annette Walther Numme, Stian «Staysman» Thorbjørnsen, Siri Eftedal, Dennis Vareide, Anna-Lisa Kumoji og Christer Torjussen å bryne seg på. Foto: Warner Bros. Discovery

Gjemte seg bak «latskap-imaget»

52-åringen er en selverklært livsnyter, som er glad i å kose seg med god mat og vin, også i hverdagen, og bruker lite tid på aktivitet.

– I podkasten min har jeg et «image» som en lat dame i 50-årene, som ikke synes noe om de som trener og sover i hengekøyer i skogen.



– Jeg gjemte meg bak dette «latskap-imaget» og koste meg med det, og jeg var fornøyd med å være en del av ikke-aktive Norge, sier Walther Numme, som har podkasten «Opptur» med Ingeborg Heldal.

Denne livsstilen har hun til felles med ektemannen Thomas Numme (53), som til dels ble med på endringene for å motivere ektefellen.

– I starten vil jeg si at jeg var ganske flink, og tok på meg vektvesten min og ble med henne på gåturene hennes, og jeg har hengt meg på der jeg kan. Men jeg har vært mye latere enn henne, for jeg har jo ikke blitt tvunget til noe. Da er det lettere å bli hjemme, innrømmer programlederen.

Stod opp på natta for å lage sunn lunsj til kona

I tillegg til å trene sammen med Annette, lagde Thomas mat til henne midt på natten, for at hun skulle ha en god og sunn lunsj til dagen etter.

– Han var en skikkelig god støttespiller. Han hjalp med å handle, lage mat og trene. Det var godt å ha ham ved min side, spesielt i den første fasen, forteller hun.

RADARPAR: Annette har fått god støtte av ektemannen Thomas Numme. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Etter hvert som ukene gikk og kona ble «pisket rundt» av Martin Johnsrud Sundby, ble det vanskeligere for ektemannen å henge med på de nye rutinene.

– Jeg faller alltid tilbake til gamle vaner og rutiner, sier Thomas.

Allikevel har det blitt noen endringer, som også ektemannen setter pris på:

– Det er mye lettere nå å bli med ut og gå en time. Annette prøver også å motivere meg til å trene, og jeg med henne, så det blir litt lettere for oss begge to. Vi snakker om å begynne på thaiboksing sammen, og det hadde jo vært gøy.

Blir «junk food» i ny og ne

Ekteparet har også fått et annet forhold til mat etter Annettes deltakelse i programmet, hvor klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm har gitt nyttige råd om kosthold.

– Før kunne jeg for eksempel lage en omelett med skinke og ost. Nå lager jeg den med alt jeg har av grønnsaker. Jeg har blitt mer opptatt av å få inn de riktige elementene i kostholdet, forteller Annette.

Som selverklærte sauselskere har paret funnet en oppskrift som er et sunnere alternativ, og som ifølge dem «funker som en kule».

– Vi er veldig glad i saus, uttalt med «æ» og dobbelt «v», sier Thomas.



ØNSKET FORANDRING: Annette Walther Numme (52) har deltatt på «16 ukers helvete». Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Oppskriften er to spiseskjeer Crème fraîche og tre teskjeer soyasaus, som kokes i stekepanne.

– Det er dritgodt og på linje med béarnaisesaus, forsikrer Annette, som mener det gjelder å finne gode erstatninger for å klare å gjennomføre.



Selv om det er sunnere mat i hverdagen, unner paret seg mindre sunt i ny og ne.

– Det blir selvfølgelig pommes frites og «junk food» innimellom, men ikke like ofte som før, sier hun

Savner vinkvelder med kona

Med et sunnere og mer bevisst forhold til kosthold, har det blitt færre vin- og kosekvelder. Det merker ektemannen.

– Vinkveldene vi pleide å ha på fredager med god musikk og mat må jeg si at jeg savner litt. Jeg og Sofie (datteren) kan fortsatt skeie ut i helgene, men det gjør ikke Annette i like stor grad. Vi hadde vel kun et par vinkvelder i julen, men utover det har Annette nye rutiner, sier han.

For i løpet av ukene med trenings- og kostholdsveiledning har Annette kuttet ned på vinen.

– Jeg drikker sjeldnere og færre glass med vin. Jeg har et mye mer bevisst forhold til eget inntak av alkohol, begrunner hun.