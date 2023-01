Hverdagshelten Gunnar (80) har hjulpet andre i 30 år – så skjedde dette på direkten

GOD MORGEN NORGE (TV 2): I fjor pantet han flasker for 70.000 kroner som gikk til å gi rumenere et bedre liv. Dét har flere merket seg, og på direkten på TV 2 fikk Gunnar sitt livs overraskelse.

– Det beste i livet for meg er å se glade barn! utbryter Gunnar Torgersen.

Man tror knapt at han blir 81 år våren 2023 når man hører hva hans daglige oppgave er: Å bruke tre til fire timer hver eneste dag på å sykle rundt i Oslos gater, for å samle tomflasker og brukbare ting som folk kaster.

Målet er ikke egen vinning, men for å glede innbyggere i Romania som lever i fattigdom og nød.

Vi må tilbake til 80-tallet for å forstå hvordan Gunnar falt pladask for det mellomeuropeiske landet. Han ble kjent med en rumensk lege som skildret uroen og fattigdommen som preget hjemlandet.



Gunnar ble med til Romania, og forelsket seg i landet umiddelbart:

– Jeg tok tog i Romania et år og møtte en britisk turist som sa noe jeg kunne kjenne meg så igjen i: «Romania er som dop for meg». Det er så sant. Det er noe helt spesielt med det landet.

Men Gunnar kunne fra første øyeblikk også se at Romania var preget av stor nød og få ressurser.

Besøker Romania flere ganger i året

Siden den gang har Gunnar reist til Romania to-tre ganger hvert eneste år, og hatt med seg mer enn de fleste ville fått plass til i en koffert. Deriblant klær, sko, leker, sykler og medisinsk materiell.

Selv har han tatt fly, og brukt store summer på å sende kasser på kasser med buss. Her er titusenvis av kroner finansiert utelukkende av flaskepant. Og i kassene ligger altså klesplagg og gjenstander – som folk har sett på som søppel.

FIN FANGST: Gunnar bærer én av mange stappfulle pappesker inn i en varebil som skal kjøre lasten til en buss, som skal ta den videre til Romania. Foto: Johnny Gåsvik

En god del av lasten har han også sørget for å øremerke til ukrainske flyktninger, som har flyktet til Romania etter at Russland invaderte Ukraina vinteren 2022.

Ideen om å lete blant søpla folk kaster, stammer fra da Gunnar hadde besøk av to ungdommer som bodde på et barnehjem i Romania.

SLEMDAL, ROMANIA: Her er en osloskolegenser i god stand, til glede for en rumensk gutt. Foto: Johnny Gåsvik

En natt kom de sent hjem fordi de hadde blitt holdt igjen av politiet, som mistenkte dem for å ha stjålet en rekke klær. Dette var plagg de hadde funnet ved å lete i søppelkasser. Gunnar selv kunne nesten ikke tro at klærne, som så hele og pene ut, var blitt kastet av andre.

Men han ble raskt overbevist etter at guttene lot ham se med egne øyne hvilke skatter en vanlig container eller søppelkasse kan romme.

– Jeg finner de utroligste ting! I går fant jeg noen flotte damesko og panteflasker til 200 kroner. Noen ganger finner jeg bæreposer fulle av tomflasker, til og med poser fulle av klær med prislappene som fortsatt er festet på! Da blir jeg så glad, sier 80-åringen entusiastisk.

Blir gjenkjent på gata

SITT ANDRE HJEMLAND: Gunnar har rundt 90 Romania-turer bak seg. Planen er å ha tatt 100 turer og vel så det. Foto: Johnny Gåsvik

Med en karakteristisk sykkelhjelm og «sporhundsk» væremåte, blir Gunnar lagt merke til og gjenkjent stadig vekk.

Én av de som har observert den syklende 80-åringen er TV-produsent og «Alle mot 1»-programleder Thomas Engeset (34):

– Han er jo et blikkfang der han sykler rundt med den røde alpinhjelmen og leiter i søpla. Jeg tenkte: «Hva i all verden er dette for en fyr – han må jeg prate med!». Og da fortalte Gunnar meg om all tiden han bruker på å hjelpe barn i Romania, og alt han finner.

Thomas, som er en aktiv Instagram-bruker, lagde en liten videosnutt med Gunnar som han publiserte. På kort tid hadde den blitt spilt 86.000 ganger, og kommentarene rant inn:

«Faktisk Norges fineste fyr!», skriver skuespiller Herman Flesvig.

«Gunnar! Du er et forbilde fordi du er raus og god og sprer masse glede!», skriver Tale Krohn Engvik, alias «Helsesista».

«Legende!!», skriver artisten Chris Holsten.

«Herlig!», skriver snøbrettkjører og OL-medaljevinner Ståle Sandbech.

– Jeg har ikke ord. Jeg har aldri tenkt over det jeg har gjort, jeg har bare vært fokusert på å finne ting som kan hjelpe folk, sier Gunnar når han blir «konfrontert» med noen av kommentarene.

Se TV 2 Sport sin video av Gunnar som går viralt på TikTok

80-åringen forteller at han tar seg noen timer på sykkelen hver eneste dag, uansett om det striregner eller snør.

– Været spiller ingen rolle! Jeg kan ikke gå glipp av å finne bra ting. Været kan ikke stoppe meg. Det går ikke!

Og i 2022 ga dét uttelling: Gunnar forteller nemlig at han pantet for 69.200 kroner, som tilsvarer flasker og bokser for rundt 190 kroner om dagen.

Gledes av å glede barn

Men hva er det som får 80-åringen ut døra og opp på sykkelen i tre-fire timer på daglig basis?

– Min misjon er å glede andre mennesker. Jeg elsker det! Særlig barn. Og når jeg ser et barn bli glad – da blir jeg enda gladere.

Og Gunnars giverglede har ikke gått ubemerket hen, kan Thomas Engeset fortelle. Etter at følgerne hans ble så begeistret av videoen om Gunnar, ble det igangsatt en Spleis-innsamling der pengene skulle gå til at Gunnar kunne fortsette arbeidet sitt.

Se Gunnars reaksjon på beskjeden i videovinduet øverst i saken.

Til sammen har folk gitt 82.400 kroner som Gunnar skal få disponere til å hjelpe innbyggere i Romania.

OVERRASKELSE! På under tre dager hadde folk samlet inn over 82 000 kroner som Gunnar kunne bruke på sitt hjerteprosjekt – bedre liv for innbyggere i Romania. Foto: Spleis.no (faksimile)

Når Gunnar får høre om summen som så mange fremmede har bidratt til, blir han stille.

– Oi.

Deretter:

– Det var godt å høre, for da kan jeg hjelpe enda flere! Jeg har ikke ord. Dette gjør meg bare mer motivert for å kunne bidra enda mer.

Og den spreke hverdagshelten lover å bidra i flere år til:

– Jeg er jo bare 80 år, så det er ingeting å bekymre seg over. Jeg er ikke ferdig!