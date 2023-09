Høstens gresskarsuppe

Dette trenger du til 4 personer:

500 g renset gresskar

1 liten løk

1 fedd hvitløk

8 dl grønnsakskraft eller buljong

2 dl kremfløte

Salt og sitronsaft til smak

1 ss nøytral olje til steking

1 ss smør til servering

Tilbehør:

10 blader salvie

2 ss smør

12 skiver spekeskinke du liker selv

2 ts lønnesirup

100 g gresskarkjerner

2 ss olivenolje

Slik gjør du:

Varm en kjele. Skjær løk og hvitløk i tynne skiver og svett i litt olje til den er blank før du har på gresskar i biter. Ha på grønnsakskraft og kok til gresskarene er møre. Kjør opp suppen. Tilsett så kremfløte. Smak til med salt og sitronsaft. Ved servering kan du ha i en skje med smør før du skummer suppen med en stavmikser.

Kok gresskarkjerner møre i lettsaltet vann. Hell av vannet og spre de utover i en ildfast form. Ha over olivenolje og stek på 180 grader i 10 minutter før du vender i de og steker i 7-10 minutter til.

Ha 2 ss smør i en kjele og kok til det er «nøttebrunt», ha så i salviebladene og la de friteres.

Før du serverer strimler du spekeskinken i tynne strimler og sprer i tallerken. Hell over suppen og dryss over gresskarkjerner. Til slutt har du over en skje med salviesmør.

*I samarbeid med Gartner