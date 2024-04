Wenche Andersens fiskeboller serveres i en karrisaus. Velg det du liker best som tilbehør, for eksempel brokkoli eller gulrøtter og et dryss av sprøstekt bacon. Lag gjerne en dobbel porsjon når du først er i gang.

– Du kan bruke fiskeboller fra boks, men sjekk da at fiskebollene inneholder 50 prosent fisk eller mer mer, sier Wenche.



– Det å lage hjemmelagde fiskeboller fra bunnen er enklere enn du tror når du bruker foodprocessor, tipser Wenche videre.

Dette trenger du til fiskeboller (glutenfrie):

750 g kald hyse/koljefilet (skinn- og benfri)

2 ½ ts salt

¼ ts finmalt pepper

2 ss potetmel

2 egg (store egg holder det med 1 egg)

Ca. 5 dl kald melk, evt 2 ½ dl melk og 2 ½ dl matfløte, evt ¼- ½ finrevet muskatnøtt.

Hvit saus med karri:

2-3 ss smør

2 ts karri

3 ss hvetemel

5 dl melk eller plantebassert melk (glutenfri saus 2 ss maisennamel rørt ut i litt av melken)

Salt

Slik lager du fiskeboller i hvit saus:

Skjær kjøleskapskald fisk i biter. «Kjør» fisk og salt til en seig masse i en hurtigmikser/foodprosessor. Bland inn potetmel og finmalt pepper. Tilsett 1 og 1 egg av gangen. Spe med kald melk og matfløte, litt om gangen til glatt farse. Kok opp lettsaltet vann. Form til runde fiskeboller (bruk en fuktig hånd og 1 ss til å forme fiskebollen) og legg i vannet (rett under kokepunktet) og la fiskebollen trekke ca. 15 minutter. Tiden er avhengig at størrelsen på fiskebollene.

Hvit saus:

(Gluten- og melkefrisaus, visp ut maisennamel i kald melk , kok opp under omrøring. Tilett evt smør og smak til med salt, pepper og evt karri.