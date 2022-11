Herman Flesvig slet med tvangstanker: – Mamma var beinhard

– Jeg vil jo si at jeg har hatt en veldig fin barndom. Det farligste med barn som har et liknende hode som meg, er at man fort kan føle at man ikke får til ting. Og da tror jeg at det går utover selvtilliten din til slutt, sier Herman Flesvig (30) til God morgen Norge.

Sammen med forfatter Erlend Loe (53) er han aktuell med barneboka Herman – historier fra en udiagnostisert oppvekst.

– Jeg hadde lyst til å ha et ordentlig hjerteprosjekt, og da tenkte jeg barnebok. Og hvem er best i landet til å skrive barnebok? Det er Erlend Loe, forklarer Flesvig og fortsetter:

– Så da skrapet jeg vel egentlig på døren hans.

Erlend Loe forteller at henvendelsen fra den populære komikeren og skuespilleren kom som en overraskelse.

– Jeg visste hvem han var, men ikke hva jeg kunne forvente.

GODT SAMARBEID: Erlend Loe har prøvd å finne de litt såre delene av historien til Herman Flesvig. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

Den erfarne forfatteren beskriver samarbeidet med Flesvig som tillitsbasert og ærlig fra første stund.

– Det var ikke et forsøk på å være tøff eller melke den suksessen som jeg skjønte at han hadde. Jeg fikk jo raskt et bilde av en som har hatt noen tøffe runder, vært litt utenfor og hatt en kamp med det uregjerlige hodet sitt, forteller Loe.

Hyller læreren sin

Herman Flesvig beskriver oppveksten som sosial og med mange venner. At det var kaotisk i hodet hans, var det ikke mange som visste. Men det var spesielt én lærer som så hva han trengte.

– Jeg hadde en lærer på barneskolen som het Jorid. Hun satt igjen hver dag med meg og gjorde lekser ulønnet. Så hadde det ikke vært for henne, hadde ikke jeg kunnet lese eller skrive, sier Flesvig og fortsetter:

– Så det er en klapp på skulderen til lærerne og den jobben de gjør. Alle som jobber med barn, dere gjør en helt vanvittig viktig jobb.

– God på å jukse

Til tross for god leksehjelp fra læreren, avslører Flesvig at han også brukte mindre stuerene metoder for å komme seg gjennom skolen.

– Det er noe som heter «fake it till you make it». Jeg var ganske god på å jukse på skolen. Så jeg klarte å surfe meg sånn halvveis gjennom, men man ble gjennomskuet, for det er jo mange ting jeg ikke fikk med meg.

Det var først som 18-åring at komikeren ble diagnostisert med ADHD.

– Jeg tror det verste er det kaoset i hodet som gjør at man føler seg dårlig. Så jeg tror det er viktig for barn spesielt å få en form for mestring, enten det er idrett eller lego. Bare finn noe som interesserer deg.

Fikk familien til å gråte

Det er spesielt én historie fra Flesvigs liv som har gjort inntrykk på medforfatter Erlend Loe, og den handler om da komikeren kom inn på høyskolen Westerdals i Oslo.

– Der var det ikke karakterer som gjaldt lenger, men prestasjon og opptaksprøve, så da du kom inn der var hele familien i gråt, sier Loe.

– Det var samme stemning som i «Extreme Makeover: Home Edition», hvor de flytter den bussen og hele familien begynner å gråte. Det glemmer jeg aldri, det var veldig gøy, utdyper Flesvig.

«FAKE IT TILL YOU MAKE IT»: Flesvig innrømmer at han ble god til å jukse da han gikk på skolen. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

Kjente på tvangstanker

I tillegg til den udiagnostiserte ADHD-en, slet Herman Flesvig med tvangstanker som liten.

– Jeg hadde det veldig sånn at jeg måtte telle til 13. Jeg måtte ikke ha fingeravtrykket mitt på ting. Det har jeg skjønt nå i voksen alder at er en form for kontroll. Hvis du ikke har kontroll i hodet ditt, så må du gjøre noe for å føle at du har kontroll.

Også som voksen kan komikeren kjenne på de samme følelsene.

– Hvis jeg kjenner at: «Oi, nå er det veldig viktig at jeg tar på venstre sokken først», sånne små ting, så vet jeg at jeg må ta en pause. At nå har jeg mye kaos i hodet.

En annen tvangstanke kunne være at han måtte vaske hendene etter å ha tatt på dørhåndtaket, noe moren hans jobbet iherdig med at han skulle bli kvitt.

– Jeg fikk beskjed av moren min om å ta på dørhåndtaket før jeg gikk og la meg, og så skulle jeg ikke tørke av. Og da prøvde jeg på natten å gå ned og tørke av sånn at jeg fikk sove. Men hun var beinhard, så hun satt der og sa at det kan du bare glemme. Jeg sovnet til slutt, men jeg tørket det av morgenen etter, mimrer Flesvig.

– Har du det fortsatt sånn?

– Nei, ikke så ille. Jeg føler at det kan komme i forskjellige former, men det er en form for stress og en form for å prøve å mestre noe man ikke har helt kontroll på.

Unngår medisinene

30-åringen er åpen om at han i dag prøver å unngå ADHD-medisiner.

– På noen fungerer det kjempebra, men på meg fungerte det ikke så bra, i hvert fall ikke over lengre tid.

Komikeren får stadig meldinger og eposter fra foreldre som lurer på om barna deres bør bruke ADHD-medisiner eller ikke.

– Jeg føler det er noe man må finne ut sammen med barnet sitt. Jeg tror ikke det er noe som er riktig og galt. For noen fungerer det, for andre ikke. Og så tror jeg det er viktig for foreldrenes del at de legger stoltheten sin litt til side, og tar imot den hjelpen de kan få.

For Flesvig er struktur i hverdagen blitt en viktig bidragsyter til et godt liv.

– Det er viktig for meg å trene, spise ålreit, sånne «basic» ting man kan gjøre, så fungerer jeg egentlig veldig fint.