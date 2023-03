Henriette (15) imponerte alle på audition: – Visste ikke om helsa plutselig skulle svikte

GOD MORGEN NORGE (TV 2): 15 år gamle Henriette Schei fikk samtlige dommere til å snu seg under forrige blind-audition i The Voice.

IMPONERER I THE VOICE: Henriette Schei (15) imponerte alle på The Voice-audition, men hun forteller også at det siste året har vært tøft for henne. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Se for deg at du er 15 år gammel og står foran et stort publikum og et dommerpanel bestående av noen av landets beste artister. Du har kun noen få minutter på å overbevise dem.

Henriette fra Asker befant seg i nettopp den situasjonen da hun var på audition i The Voice.

– Det er noe jeg har hatt lyst til å gjøre kjempelenge. Jeg var veldig spent, men jeg syns det var veldig gøy, forteller hun til God morgen Norge.

Nå røper 15-åringen at hun var spent på om hun faktisk ville klare å gjennomføre.

Sykdommen

Da hun meldte seg på var hun nemlig i ferd med å legge bak seg et år som hadde vært tungt og vanskelig for henne.

– Jeg meldte meg på uten at mamma og pappa visste det, så de fikk ikke vite det før jeg fikk innkalling til audition, forteller hun mens hun ler.

– Vi fikk litt sjokk, forteller pappa Lasse Schei og fortsetter:

– Vi syns jo det var veldig gøy. Vi er trygge på at Henriette kan synge da, ler han.

FAR OG DATTER: Henriette Schei og faren hennes, Lasse Schei forteller at hun ikke fortalte om The Voice før hun fikk innkalling til audition. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Hun sang låten «Hurt» av Christina Aguilera. Det var ikke tilfeldig at hun valgte nettopp den sangen.

Deltagelsen i The Voice markerer nemlig et vendepunkt for henne. Hun har ikke bare hatt det lett de siste årene.

– Når begynte du å kjenne at ikke alt var helt som det skulle?

– Det begynner å bli to år siden. Da merket jeg at helsen sviktet mer og mer. Jeg ble sliten og utmattet og merket at det var noe i kroppen som ikke var riktig, forteller 15-åringen.

Etter sommerferien i 2021 dro hun til legen og fikk vite hva som feilte henne.

– Det viste seg at det var cøliaki. Det var jo aller først en lettelse, for det er ikke så mange som får vite det så tidlig i prosessen.

Men hun fortsatte å være dårlig. Det gikk ut over hverdagen hennes og hun klarte ikke å være like mye på skolen.

– Jeg ble bare verre. Jeg ble borte fra skolen og slet med det. Jeg ble liksom tvunget til å legge fra meg alt jeg liker å holde på med. Så det var tøft å stå i, når man er vant til å gjøre så mye gøy i hverdagen, forteller den åpenhjertige 15-åringen.

– Tøft når barna ikke har det bra

Henriette Schei forteller at at hun var en svært aktiv tenåring. Hun legger ikke skjul på at det var tøft å bli så utmattet at hun slet med å gjøre ting hun vanligvis gjorde.

Kunstløp, som har vært en stor lidenskap for henne, måtte hun også delvis legge på hyllen i den perioden.

– Hvordan var det for deg som pappa å se Henriette gå fra å være så aktiv til å slite såpass?

– Det var veldig tøft. Det er jo alltid tøft å se at barna sine ikke har det bra, sier faren og fortsetter:

– Men så viste det seg at den utmattelsen som følger med, den er ganske tøff. Samtidig så vet vi at du har veldig mye godt i bagasjen din, så vi tenkte at dette kom til å gå over etter hvert. Men vi syns det varte lenge og det har vært en tøff periode, forteller pappaen hennes.

– Hvor viktig var sang for deg i den perioden?

IMPONERTE: 15 år gamle Henriette Schei fikk alle mentorene i The Voice til å snu seg. Hun forteller at hun drømmer om å leve av musikken. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Sang har alltid vært en stor del av det jeg har holdt på med, men det fikk kanskje enda mer plass. For jeg hadde vært mye i fysisk aktivitet, men når kroppen ikke var helt med – så var det kanskje det jeg kunne holde på med da.

– Helt surrealistisk

Auditionen til Henriette Schei ble vist på TV forrige fredag. Men den ble spilt inn allerede i september, da hun fortsatt følte seg dårlig av sykdommen.

– Det har jo vært tøft å prøve å stå i både cøliakien og The Voice og folk har vært litt sånn: «Hvorfor meldte du deg på The Voice når du var dårlig med helsa?» Men jeg føler egentlig at det bare har hjulpet, sier hun.

Men hun innrømmer at hun var spent da hun skulle gjennomføre auditionen.

– For man visste jo ikke om helsa plutselig skulle svikte når man sto der. Så gikk det heldigvis bra, men det var ikke «bare, bare» – det var ikke lett.

Pappaen forteller at han og moren var ekstra spente bak scenen.

– Det var veldig spesielt. Det var helt surrealistisk å stå bak der. Vi var spente og vi var trygge på Henriette. Men vi var litt ekstra spente på grunn av den situasjonen med helse.

STOLT: Henriette Schei og pappa Lasse Schei gjestet God morgen Norge. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Jeg blir veldig inspirert og veldig stolt. Du tar ting litt lett, i motsetning til din pappa som er litt perfeksjonist og som skal gjøre ting veldig riktig og ordentlig – mens du tar det litt «on the fly», og der har du noe helt spesielt Henriette.

15-åringen er helt klar på hva hun drømmer om i fremtiden.

– Det hadde vært supergøy å leve av musikken og artistdrømmen sitter i meg. Så må jeg bare se hvor det tar meg, smiler hun.