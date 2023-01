Thomas Tvedt var historisk da han sang for mentorene i sangkonkurransen «The Voice». 30-åringen er nemlig den første deltakeren i Norge som er blind.

Han gikk videre da mentor Ina Wroldsen snudde seg.

– Jeg lagde et lite humorpoeng ut av det etterpå, men faktum er jo at jeg ikke visste hvem som hadde snudd seg. Jeg lurte veldig på hvem det var som hadde snudd seg, så det var det jeg sto mest å tenkte på, forteller Thomas Tvedt.

Thomas og søsteren Lotte er født blinde begge to, men det har ikke hindret søskenparet.

Thomas følger sangdrømmen og Lotte jobber som advokat hos Regjeringsadvokaten.

Rørte søsteren

Thomas har holdt på med musikk og sunget i mange år. Og han har blitt spurt om å delta i flere talentprogrammer tidligere, men han har alltid takket nei.

BLIND AUDITION: Thomas Tvedt gikk videre etter sin audition i The Voice. Foto: Jesper Malthus-Andersen / TV 2

Denne gangen var det annerledes. Han tenkte at det var på tide.

– Jeg har holdt litt tilbake, for med en gang du ikke ser, tenker folk at du er så utrolig spesiell bare på grunn av det. Men jeg har ikke lyst til å bli kjent fordi jeg ikke ser, det er jo forhåpentligvis fordi jeg synger fint, sier han, og fortsetter:

FØLGER DRØMMEN: Thomas Tvedt har holdt på med musikk og sunget i mange år. Han har vært skeptisk til talentkonkurranser tidligere, men denne gangen takket han ja. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Og det visste de jo ikke når de satt med ryggen til, så jeg tenkte at hvis noen snur seg så vet jeg at det ikke har med det å gjøre.

Søsteren forteller at hun ble rørt av opptredenen til Thomas.

– Jeg har jo hørt Thomas synge i veldig mange år, og i mange år kranglet vi litt fordi jeg syns han bråkte mye hjemme og lagde mye støy med de merkelige sangøvelsene sine, sier hun og fortsetter:

– Jeg har aldri vært så rørt av å høre Thomas synge før. Selv om jeg visste at han er så flink, er det noe med å se det i kontekst og ikke bare live på konserter eller hjemme, men med en ordentlig produksjon. Det var veldig gøy.

Syklet og stupte i barndommen

Søskenparet vokste opp på Randaberg i Rogaland og beskriver oppveksten sin som helt vanlig. Ganske vanlig, hvert fall.

– Vår oppvekst var nok ikke helt etter boken hvis du spør synspedagoger om tilrettelegging og hvordan man skal gjøre ting. Men hvis man spør en vanlig seende familie så var det veldig alminnelig, sier Lotte og utdyper:

– Vi har foreldre som, på godt og vondt, aldri har satt grenser for oss og latt oss teste ut ting. Vi syklet rundt på Randaberg, stupte utfor både stupebrett og kanter og gjorde ting som jeg ikke er sikker på om jeg hadde latt mitt blinde barn få gjøre, sier hun og ler.

De husker også godt trampolineleken de holdt på med som barn i hagen.

– Vi hadde en trampoline, uten sikkerhetsnett, som vi hoppet på, og av og til så hoppet vi ned fra taket. Vi dro den inntil veggen og hoppet ned, sier han.

– Og så tok vi salto ned, da, fortsetter hun videre.

Jobber som advokat

Lotte jobber altså som fagansvarlig advokat hos Regjeringsadvokaten og er én av to blinde i Norge som har gjennomført hele jusstudiet og jobber som advokat på dette nivået.

– Jeg var ikke den første som studerte jus, det skal sies. Men det er klart, vi er ikke så mange, og det er jo et krevende studium som krever at man bruke mange og lange timer. Så lenge jeg får teksten tilgjengelig, enten i form av punktskrift eller lyd – så går det helt fint.

ADVOKATJOBBEN: Mens Thomas følger sangdrømmen har søsteren Lotte Tvedt studert jus og jobber som advokat. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

Hun beskriver derimot at det som har vært krevende er alle tingene rundt.

– Det å komme inn i en advokatbransje som ikke akkurat er kjent for mangfold og for å rekruttere inn folk som skiller seg litt ut, har vært litt utfordrende, sier hun og forklarer:

– Det har vært en kjempejobb, både å bli trygg på at jeg er faglig god nok, men også at jeg har de ferdighetene som kreves – ikke bare for å være teoretisk flink og sitte på et kontor, men også gå i retten og jobbe opp mot klienter.

– Det har vært vanskelig og veldig morsomt!

Søsknene bruker ekko for å lese omgivelsene

Thomas og Lotte bruker begge ekkolokalisering og klikkelyder med munnen for å lese omgivelsene.

– Ekkolokalisering er jo akkurat det samme som delfiner og flaggermus bruker. Det betyr at du sender ut et lydsignal, eller en lyd som treffer ting rundt deg, så blir det reflektert tilbake som ekko. Det er akkurat som når du er i fjellet og roper så kommer det ekko. Du får på en måte svar, forklarer han.

LESER OMGIVELSENE: Lotte og Thomas Tvedt bruker klikkelyder for å lese omgivelsene. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Så har de lært seg å tolke ekkoene som kommer tilbake fra omgivelsene.

– Det er det samme som hvis du går ute i mørket og lyser med lommelykt og så ser du det, mens ekkolokalisering er bare at du gjør det med lyd da.

– Eller typisk når man går i mørket så sier folk ofte at de føler at det er noe ved siden av meg. Da jeg var liten kalte jeg det for lydskygger, det er en veldig fysisk følelse av at her er det noe, avslutter hun.