– Har du mange følgere og ser bra ut, blir du «pælma» inn i TV

Dorthe Skappel (61) har forståelse for at bransjen ønsker yngre programledere, men har blanda følelser rundt det.

Dorthe Skappel (61) er tilbake som programleder på TV 2, denne gangen for «Farmen kjendis», som hadde premiere tirsdag 9. januar på TV 2 Direkte.

– Jeg er veldig takknemlig, sier Skappel om programlederjobben til TV 2.



Etter å ha ledet «God kveld Norge» i 22 år, ble programmet tatt av skjermen i 2022. Da trodde Skappel at hun ikke ville få jobbe mer med TV.

– Jeg tenkte at da var det «game over» og syntes det var greit. Jeg hadde forberedt meg på det lenge. Selv om jeg på en måte syntes det var trist, var jeg letta, sier hun.



NY JOBB: Dorthe Skappel (61) er ny programleder for Farmen kjendis. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Tenkte «det skulle bare mangle» om ny jobb

Dermed var overraskelsen stor da hun ble spurt å være programleder for «Farmen kjendis».

– Jeg, som veldig mange andre, tenkte at hvis man bikker femti pluss, er man ferdig og må finne på noe annet. Da jeg ble spurt, tenkte jeg «wow», kvinne 60 år og å få en sånn jobb!

På et tidspunkt snudde den erfarne programlederen tankegangen sin og minnet seg selv på at hun ikke var gått ut på dato, selv om hun er blitt eldre.

– Jeg har masse erfaring og endelig blitt god på det jeg driver med, så jeg vendte det rundt og tenkte det skulle bare mangle, forteller Skappel.

I fjor høst kastet Skappel seg ut i «Farmen kjendis»-universet, denne gangen som programleder. I 2022 var hun selv med som deltaker.

– Jeg ville sette mitt preg på det. En av de tingene som var viktig, var å være en brobygger mellom deltakerne og produksjonen, for de er begge i en boble, mens jeg står litt i midten, sier hun og deler egen erfaring fra deltakelsen:

– Jeg savnet noe av det da jeg var deltaker selv, at noen forstod meg, forklarer hun.

Derfor gjorde produksjonen blant annet endring i forkant av andrekjempevalget. Ved tidligere sesonger har valget skjedd på tinget, mens nå blir det flyttet til det Skappel kaller «klassens time».

– Der var det om å få deltakerne til å åpne opp om de frustrasjonene som var. Jeg sa til produksjonen at vi kunne bruke en time eller to på det, uten å måtte bruke det på TV, men at det var til hjelp for deltakerne.

Å få deltakerne til å gjøre nettopp dét, å åpne seg opp, virker det som programleder Skappel har klart.

– Jeg følte du forstod oss veldig godt, sier deltaker Bahare Viken (31) og utdyper:

KLAR FOR REALITY: Journalist og programleder Bahare Viken (31) er en av deltakerne på årets «Farmen kjendis». Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Du stilte de spørsmålene vi trengte å bli stilt, klarte å plukke opp ting uten at det ble mer konflikt og letta på stemningen. Det er tydelig at du har mye erfaring som kan tas med i et program som dette, skryter den unge programlederen.

Mener mange får programlederjobb uten erfaring

Erfaringen har Skappel fått etter lang fartstid i mediebransjen, hvor det stadig dukker opp nye ansikt i ulike programlederroller.

– Jeg synes det er litt trist. Nå har jeg litt følelsen av at hvis du har mange Instagram-følgere og ser bra ut … om du har vært med på reality, blir du «pælma» inn i TV, sier den mangeårige programlederen.

Skappel forstår at bransjen ønsker unge mennesker for å appellere til yngre seere, men mener programledelse er et fag som må læres.

– Jeg har gått en lang skole og føler først nå at jeg på en måte har den kompetansen jeg trenger for å gjøre den jobben jeg gjør. Man bør i hvert fall gi hjelp til de som kommer inn med masse Instagram-følgere, sånn at de har muligheten til å gjøre den jobben. For det er et fag, utdyper Skappel.

Deltaker Bahare Viken er selv programleder og utdannet journalist. Hun er enig med Skappel.

– Programlederen er en del av showet, men skal ikke sette seg selv i fokus. Er man profil på annen måte, tror jeg man er vant til å sette seg selv i fokus.