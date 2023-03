– Han er en feiging

I 15 år har Martines foreldre Kristin Vik og Odd Petter Magnussen håpet at den drapsmistenkte Farouk Abdulhak skulle bli stilt til ansvar for datterens død.

I like lang tid har norske og utenlandske journalister forsøkt å komme i kontakt med milliardærsønnen som rømte fra London kun timer etter at Martine ble forlatt død i et kjellerrom i leilighetskomplekset der han bodde.

Ingen har lyktes før nå. I dokumentarserien «Martine - siste kapittel» etablerer den britisk-jeminittiske BBC-journalisten Nawal Al-Maghaf kontakt med Farouk via Snapchat.

Sjeldent intervju

TV 2 og BBC møter foreldrene hjemme hos Kristin Vik i Asker. De to ble skilt noen år før Martine ble drept.

JOBBET MED SAKEN I 15 ÅR: Odd Petter Magnussen har vært ofte i mediene i alle år siden datteren ble drept. Ha har jobbet utrettelig for å få Farouk Abdulhak til å melde seg for politiet i Storbritannia. Foto: Jon Eirik Olsen /TV 2

Mens Martines far Odd Petter Magnussen har stilt opp i intervjuer jevnlig i forbindelse med sin kamp for rettferdighet for datteren, har moren Kristin Vik kun uttalt seg i mediene ved få anledninger.

Men i forbindelse med dokumentarserien «Martine - siste kapittel» gjør hun et unntak.

Martines mor sier det har vært vanskelig for henne at saken til stadighet kommer opp i mediene.

– Det er tøft. Jeg håper at den dagen vil komme der vi har en løsning. Så vi ikke trenger å se disse bildene i avisene og på tv. Det knuser hjertet mitt igjen og igjen, sier Kristin Vik.

Odd Petter Magnussen beskriver følelsen av å miste Martine som å ende opp i et mørkt rom.

MARTINE: Odd Petter Magnussen beskriver tapet av datteren som å ende opp i et mørkt rom. Foto: Metropolitan Police

– Uansett hva jeg gjør vil jeg aldri få Martine tilbake, og dermed opprettholdes dette mørket. Min livsanskuelse er endret for alltid, sier han.

– Vi vil aldri få Martine tilbake, men jeg håper vi en gang kan få rettferdighet for Martine slik at vi kan få satt en sluttstrek for den siden av saken, sier Martines mor.

Brev til mor

Helt siden Martine ble funnet drept i et kjellerrom i London for 15 år siden har både politi og mediene jaktet på den eneste mistenkte i saken: Farouk Abdulhak.

Gjentatte forsøk på å få Farouk til å melde seg for britisk politi i London har mislyktes.

For en tid tilbake skrev Kristin Vik et brev til Farouks mor med en henstilling om at hun måtte oppfordre sønnen til å dra tilbake til London for å stå til ansvar for sine handlinger.

Brevet har aldri blitt besvart. Det skuffer Martines mor.

– Den eneste måten familien hans kan komme videre og få litt respekt, er å få Farouk til å dra tilbake til London, slik at vi kan få rettferdighet for Martine, sier hun.

Forakt

Odd Petter Magnussen har vanskelig for å forstå at Abdulhak-familien i alle år har valgt å beskytte Farouk, til tross for at han er internasjonalt etterlyst for drapet på datteren hans.

– Jeg har fått spørsmål mange ganger om hva jeg ville gjort om jeg var Farouks far, og jeg kan si at det hadde vært umulig for meg å agere slik denne familien har gjort, sier Odd Petter Magnussen.

– Når de velger en slik tilnærming, har jeg ikke noe annet enn forakt for det.

– Feiging

Begge foreldrene har fått høre opptakene av samtalene mellom BBC-journalisten Nawal Al-Maghafi og Farouk Abdulhak, som er en del av dokumentarserien som kan sees på TV 2 Play.

TØFT: Kristin Vik og Odd Petter Magnussen reagerte begge sterkt da de fikk høre samtalene mellom drapsmistenkte Farouk Abdulhak og BBC-journalist Nawal Al-Maghafii (i midten). Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Det har vært vanskelig og tøft for dem begge. Martines mor, Kristin Vik, reagerer spesielt på at han kaller det som førte til datterens død «en ulykke».

– Han sier at han har gjort en feil. Men dette er drap av en kvinne, sier en opprørt Kristin Vik.

– Det virker ikke som han kan innse realitetene i det han har gjort og ta sin straff, sier hun.

Hun forstår ikke at den drapsmistenkte i alle disse årene har valgt å skjule seg hjemlandet til sin nå avdøde milliardær-far.

– Han er fortsatt en relativt ung mann, så om han drar tilbake til England og tar sin dom, så kan han leve livet sitt i frihet etterpå, i stedet for å gjemme seg i Jemen, sier Martines mor.

– Jeg synes han er en feiging, jeg synes ikke han er en mann. Han har ikke tatt ansvar for sine handlinger.

En innrømmelse

Odd Petter Magnussen fikk også en sterk emosjonell reaksjon etter å ha hørt samtalene mellom journalisten og mannen han har jobbet med å få stilt for retten i over 15 år.

– Da jeg for første gang hørte en samtale med min datters drapsmann der han redegjør for sin egen agering både den gangen og senere, uten noen form for empati med min familie eller med Martine, så er det klart at vemmelsen veltet opp i meg, sier Magnussen.

FAROUK PÅ MADDOX: Farouk Abdulhak på det eksklusive utestedet Maddox bare timer før Martine Vik Magnussen ble drept. (Foto: Privat)

Martines far tolker likevel det den drapsmistenkte sier i samtalene som en erkjennelse.

– Dette er en ren innrømmelse, slår Magnussen fast.

Han roser det arbeidet BBC og TV 2 har gjort.

– Det er gledelig at et journalistisk prosjekt som dette ender opp i en erkjennelse fra hans side om hendelsen. I min verden er han med dette bekreftet skyldig, sier han.

En arabisk-språklig versjon av «Martine - siste kapittel» skal også sendes i den arabiske verden, blant annet i Jemen, via BBC Arabic. Begge foreldrene håper og tror at det som kommer fram vil gjøre det nærmest umulig for den drapsmistenkte å få fortsatt beskyttelse fra familien sin og jeminittiske myndigheter.

TRO PÅ DOKUMENTAREN: Både Kristin Vik og Odd Petter Magnussen har forhåpninger om at dokumentaren, der BBC-journalist Nawal Al-Maghafii (t.v.) har fått drapsmistenkte Farouk Abdulhak i tale, vil få konsekvenser for den drapsmistenkte. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Dokumentaren vil bety enormt. For første gang vil de måtte forholde seg til en innrømmelse fra mistenkte selv, om hans delaktighet i drapshandlingen. Dermed vil det bli moralsk, religiøst, kulturelt og juridisk umulig å fremstå som en beskytter av en slik person, tror Odd Petter Magnussen.

Martines far har aldri vært så optimistisk med tanke på at de en dag skal få Farouk Abdulhak stilt for en britisk domstol for drapet på datteren, som han er etter å ha sett den nye dokumentarserien.

– Jeg gleder meg til den dagen, det må jeg få lov til å innrømme, sier han.

Hater han ikke

Men selv om begge foreldrene opplever den drapsmistenkte Farouk Abdulhak som en feig mann, bedyrer begge at de ikke kjenner på et hat.

– Nei. Hva hjelper det? Hva godt ville det gjøre meg? Det han har gjort er helt forferdelig. Men det hjelper ikke meg om jeg hater ham, sier Kristin Vik.

– Han er ikke verdt det.