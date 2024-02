Halvor (33) advarer etter mange års hemmelighold, skam og skyldfølelse

VIL ADVARE UNGE: For Halvor Jamtveit (33) startet det da han gikk på videregående skole. Først etter 17 år innså han at han måtte ta grep og få hjelp. Foto: Samuel Regan-Asante (illustrasjonsfoto) og Camilla Blok / God morgen Norge

– Jeg startet å drikke da jeg gikk i åttende klasse, så kom overgangen til videregående hvor jeg begynte å eksperimentere med hasj og litt piller – så eskalerte det videre til kokain og amfetamin, forteller Halvor Jamtveit til TV 2.

Etter hvert kom han ut i arbeidslivet. På et tidspunkt jobbet han som leder ved Kongsberg skisenter og var leder for 180 ansatte, samtidig som han ruset seg. Helt til det ikke gikk lenger.

– Det var et hardt liv, det. Det var full jobb hele uka og full rus i helgene, og masse skam og dårlig samvittighet. Innerst inne hadde jeg ikke lyst til å ruse meg, men jeg klarte ikke å komme meg vekk fra det.

Nå holder han foredrag for å advare unge mennesker mot å bruke narkotika.

For hans del kom det til slutt til et punkt der han fikk et ultimatum. Det var ikke før Jamtveit fikk beskjed fra nær familie om at han ikke fikk treffe barna sine mer, at han skjønte at han trengte hjelp.

– Det var da jeg skjønte at jeg måtte ta grep, og så ble jeg lagt inn til behandling.

Nylig kom Kripos med nye tall som viser at det ble beslaglagt over to tonn med kokain i 2023. Dette er mer enn det har blitt beslaglagt til sammen fra år 2000 til 2022.



– Sjokkert



Jamtveit har vært rusfri i over to år. Han fullførte seks måneder i avrusning på Mestringshusene på Bolkesjø for noen år siden. Han forteller at det var beintøft.

– Hadde det ikke vært for barna mine, hadde jeg nok ikke vært her i dag. De var på en måte drivkraften og motivasjonen min til å bli frisk, forteller han.



Ifølge han selv var rusen noe som hjalp han psykisk, siden han ikke hadde det bra med seg selv. Det tok lang tid før han forstod at rusen faktisk var med på å gjøre psyken hans verre.

– Jeg måtte ta tak i følelser jeg hadde stengt inne i 20 år. Jeg ble tvunget til å «deale» med følelser som rusen hadde «dealet» med for meg, forteller han.

Trenger du hjelp? Du kan ringe rustelefonen på: 08588. Rustelefonen er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak.



I dag driver 33-åringen sitt eget firma. I tillegg til dette holder han altså foredrag om historien sin – blant annet på videregående skoler.

– Jeg blir sjokkert over hva slags holdninger unge mennesker har til narkotika i dag. Da jeg var ung, måtte jeg skjule bruken. Nå virker det nesten som at de som bruker det synes det er kult. Jeg har til og med hørt at noen russebusser har egne «kokain-kontoer» der de sparer opp penger til kokain.

ØKNING: I 2020 svarte 2,2 prosent av de mellom 16 og 30 år at de hadde brukt kokain de siste tolv månedene, i 2022 hadde prosentandelen økt til 4,7. Foto: Kilde: FHI og SSB

– Det er absolutt ikke «alle»

De siste årene har det vært en økning i bruken av kokain, spesielt blant unge.

Tallene for 2023 er ikke klare ennå, men ifølge tall fra Folkehelseinstituttet har kokainbruken blant de mellom 16 og 30 år doblet seg fra 2020 til 2022. I 2020 svarte 2,2 prosent at de hadde brukt kokain de siste tolv månedene, i 2022 hadde prosentandelen økt til 4,7.

Professor Thomas Clausen ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo tror noe av årsaken kan være at det har blitt mer normalisert i deler av befolkningen.

– Det er absolutt ikke «alle» som bruker kokain, men at tallene har økt, er en realitet, sier han til TV 2.

– Jeg tror det har blitt mer normalisert å bruke rusmidler i samfunnet, i hvert fall i noen undergrupper og noen ungdomskulturer. Vi ser at det er et fåtall fortsatt, som har brukt og har erfaring med det. Så de fleste har det jo ikke, understreker han – men legger til:

PROFESSOR: – Det er absolutt ikke «alle» som bruker kokain, men at tallene har økt er en realitet, sier professor Thomas Clausen ved senter for rus- og avhengighetsforskning. Foto: Kristin Ellefsen/ Universitetet i Oslo

– Men andelen øker, og jeg tror jo det handler om populærkultur, vi ser det i TV og i mediene og blant influensere. Det oppleves som mer akseptert, blant ungdom og unge voksne.

Clausen tror også at det er mer åpenhet blant de unge.

– Jeg tror også i samtalene mellom ungdom, at man er ganske åpen om det – i noen miljøer. La oss si i et russebussmiljø, det er sånne lommer innenfor et skolemiljø hvor det er aksept – og da oppleves det i den gruppen at rusmiddelbruk er ganske «normalt», sier han.

Kokain er et av de rusmidlene som man kaller for sentralstimulerende eller oppkvikkende. Amfetamin er i samme gruppe.

– Det å bruke disse rusmidlene har flere farer ved seg. Én er at man kan utvikle avhengighet, og få problemer og måtte gå i behandling etterpå og slite med det lenge. Man kan også få overdose. Man kan få hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt og til og med hjerneblødning – fordi blodtrykket øker når man bruker kokain.

Psykiske lidelser som angst, depresjon og psykose er også mulige skadevirkninger, påpeker professoren.

– Kokain har også den effekten at man under rusen føler seg «uovervinnelig». Men etter at rusen er over, føler man seg ofte dårligere enn noen gang, sier Clausen.

– Vi har begrensede muligheter

Tor Ragnar Steffensen, leder ved forebyggende seksjon i Sør-Øst politidistrikt, bekrefter at politiet har fått informasjon om en del festrelatert kokainbruk hvor russen har vært til stede.

– Vi har hørt fra flere kanter om en økende kokainbruk blant ungdommen. Både fra skolen, helsesektoren og fra ungdommen selv, sier Steffensen.

Men selv om politiet får opplysninger om ungdommer som besitter og benytter narkotiske stoffer, er det lite de kan gjøre utover å ha dialog med ungdommene.

FÅR IKKE GJORT STORT: Etter nye retningslinjer i 2022 har det skjedd begrensninger i hva politiet kan gjøre når de avdekker narkotikabruk blant unge. Foto: Politiet

– Vi har begrensede muligheter her sammenliknet med tidligere etter Riksadvokatens rundskriv i 2022, som sa at politiet ikke skal gjøre noe med de små mengdene narkotika. Det gjør noe med måten vi jobber på, og hva vi får gjort.

Blant annet ble det innført begrensninger i bruk av såkalte inngripende virkemidler, deriblant ransaking.

Steffensen forteller at de tidligere kunne avdekke rusrelaterte saker ved å gå gjennom telefonaktiviteten til ungdommene de pågrep – og dermed kunne de avdekke flere brukere som den pågrepne hadde vært i kontakt med.

– Men det kan vi ikke lenger, påpeker seksjonslederen.

– Hva syns dere om det, da? At dere ikke får gjort noe med unge som bruker dop?

– Nei … vi forholder oss til de føringene vi har fått fra riksadvokat og lederne våre og må jobbe deretter, er seksjonslederens svar på det.

Det politiet imidlertid kan gjøre dersom de kommer over ungdom som bruker narkotika, er å henvise dem til det såkalte rådgivende enhet i kommunene.

Fra 1. juli 2022 skulle alle landets kommuner ha en slik enhet. Hit sendes personer for å få råd, veiledning og tilbud om nødvendig helse- og omsorgstjenester de skulle ha behov for. Dette kan også innebære rustesting dersom påtalemyndigheten har bestemt dette, står det på regjeringens nettsider.

ADVARER: Halvor Jamtveit oppfordrer de unge som sliter med dette oppsøke hjelp. – Det kan gå veldig galt, og det kan ødelegge hele livet, sier han. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

– Skam og skyldfølelse

For Halvor Jamtveit har rusbruken preget store deler av livet hans. Når han ser tilbake på det nå, ser han hvor mørkt det livet var.

– Jeg ble jo ikke sterkere psykisk rustet ved å bruke narkotika, selv om jeg trodde det selv noen ganger. Jeg trodde jeg hadde kontroll i mange år.

Det var mange år med å prøve å skjule det for omverdenen.

– Det er alt det rundt med familie, venner, hemmelighold, skam og skyldfølelse. Det er et evig gnag inni kroppen, da. Og så skal man prestere på utsiden for at ting skal se bra ut, da. Det å holde på fasaden.

Når han nå reiser rundt for å snakke med ungdom, har han et spesifikt råd til de som kanskje sliter:

– Snakk med noen om det, vær ærlig om det suget eller den lysten du har, eller den søken etter spenning. Det kan gå veldig galt, og det kan ødelegge hele livet til både en selv og alle rundt seg.