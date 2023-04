Hadde ikke hørt livstegn fra faren på fire år – så ringte telefonen

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Bryteren Exauce «Exo» Mukubu (21) går for gull i EM, som er like rundt hjørnet. Han åpner opp om en tøff oppvekst – og i flere år visste han ikke om faren var i live eller ikke.

KLAR FOR EM I BRYTING: Da Exauce «Exo» Mukubu bare var åtte år gammel, måtte han flykte fra Kongo til Norge sammen med sin mor og sine søsken. Brytingen har vært et fristed for ham. Foto: Javad Parsa/NTB

Åtte år gammel måtte Exauce Mukubu flykte fra Kongo til Norge sammen med sin mor og sine søsken. Faren var blitt kidnappet.

– Vi ble vekket midt på natta, og måtte pakke ned klær og de mest nødvendige tingene vi trengte for å kunne overleve. Så ble vi sendt ut til flyplassen og egentlig bare sendt til Norge, forteller han til God morgen Norge.

Han kom først til Vadsø i Finnmark, sammen med sin mor og sine søsken.

– Det var et stort kultursjokk og store kontraster til det jeg var vant med fra tidligere.

Exo, som han også kalles, fant brytingen allerede som niåring. Det ble hans fristed. Nå sikter han mot verdenstoppen. 17. april starter europamesterskapet i bryting i Zagreb.

SIKTER MOT VERDENSTOPPEN: Exauce Mukubu forteller at brytingen ble hans fristed allerede som ung gutt. Nå satser han mot gull i EM i april 2023, og er et av de norske OL-håpene i Paris i 2024. Foto: Agnes Mogstad / TV 2

Exauce Mukubu er et av de norske OL-håpene i Paris i 2024 og kjent fra NRK-serien «Hodet i klemme», der han først fortalte sin historie.

Han ble U23-verdensmester i oktober i 2022.

Den dramatiske opplevelsen

Som åtteåring opplevde Mukubu altså at livet ble snudd på hodet. Faren hans var diplomat og skulle stille til valg som ambassadør.

– Det som skjedde var at da vi bodde i Kongo, så hadde faren min mulighet til å få et gjennombrudd i karrieren sin. Det var to partier. Det ene partiet, som pappa jobbet for, jobbet mot korrupsjon. Mens det andre ville beholde resten for seg selv. Så det var ikke særlig populært i det partiet der, forteller han og fortsetter:

– Det de fant ut var at det beste var å kidnappe pappa og holde ham skjult helt til de vant. Det klarte de. Han ble kidnappet, og vi måtte flykte.

Uten å vite om faren var i live eller ikke, levde de sitt liv i Norge. Et liv som ikke bare har vært enkelt, ifølge Mukubu.

De flyttet etter hvert til Østlandet. Og det skjedde forskjellige ting som gjorde at de ble brutt opp som familie og havnet i forskjellige hjem.

– Det var utrolig vanskelig. Det er vanskelig å sette ord på det, for vi ville bare være sammen, stå i det og prøve å finne ut hva vi skal videre i livet. Når du har en rollemodell som plutselig har forsvunnet ut av livet ditt, samtidig som du skal prøve å være en god storebror eller en god mor, så blir det litt vanskelig oppi det hele når alt det skjer.

– Jeg slet veldig, jeg hadde mye sinne og det var vanskelig å tilpasse seg i samfunnet. For jeg følte at jeg ikke ble hørt eller tatt vare på.

Han forteller videre at det var på brytematta han hadde det best.

– Jeg kunne leke, ha det gøy og egentlig bare være en vanlig ungdom, sier han og fortsetter:

– Rett etter skolen var det trening, og vi trente i lang tid. Så dro vi hjem igjen. Så fikk jeg være med på NM etter hvert fordi man begynte å gjøre det bra. Jeg tapte selvfølgelig første kampen, men det motiverte meg bare til å komme tilbake til neste år og prøve å gjøre det bedre igjen.

Mistet aldri håpet

Fire år etter at de kom til Norge, fikk moren hans en telefon.

– Det var en tøff samtale å være vitne til. Jeg husker bare at hun fikk en telefon. Det var pappa som var i andre enden. Han sier «Hei, det er meg». Mamma lurer på hvem det er, så sier han igjen: «Hei, det er meg, det er mannen din».

Mukubu forteller at de ikke skjønte noen ting.

– Så skriker hun, som om man får en sjokkbeskjed, som om det er noen familiemedlemmer som er døde eller har blitt mistet.

De var sikre på at noe var galt.

– Så vi fikk høre det skriket, og da visste vi at det hadde skjedd noe galt – eller det trodde vi da. Men hun ble bare satt ut og klarte ikke å snakke. Det var pappa som da var i telefonen. Etter fire år uten noe livstegn. Han ringte faktisk.

– Hvilke tanker hadde du hatt gjennom disse fire årene når du ikke visste om din far var i live eller ikke?

GOD MORGEN NORGE: Da Exauce Mukubu gjestet morgenprogrammet fortalte han om hvordan det var å bli gjenforent med faren sin etter 12 år, fire av dem i uvisse om han var i live eller ikke. Foto: Agnes Mogstad / TV 2

– Altså, man får ulike tanker i en sånn situasjon. Mange mente man bare skulle prøve å gå videre og se bort fra det. Men meg som liten, jeg ville jo ikke gi slipp på det. Han er jo den eneste faren jeg har.

Han ga aldri opp håpet.

– Jeg hadde håp om at han fremdeles var i live. Mens andre mente vi skulle gå videre. Og familien hadde også håp, men man så jo at andre begynte å miste motet.

Gjenforeningen og den lange klemmen

Faren var i Uganda da han ringte og reiste deretter til USA, der han fremdeles bor. De holder kontakten via FaceTime.

Det skulle ta hele tolv år før han ble gjenforent med faren sin. Det skjedde i 2022.

Mukubu husker tankene som gikk gjennom hodet da han satt på flyet til USA.

FAR OG SØNN: Her er Exauce Mukubu sammen med faren sin i USA i fjor. Foto: Privat

– Det første som kom var om det var verdt det, for det har gått så lang tid. Man er såpass usikker. Man vet ikke hvordan man skal håndtere en slik situasjon. Man vet ikke om han er den samme personen som jeg husket han som sist. Så det var mange tanker, men jeg bestemte meg for at det var noe jeg ville.

Mukubu forteller at han er glad for at han tok det valget.

– Jeg klarte å finne meg selv oppi alt det rotet og få de svarene som jeg hadde behov for da jeg var yngre. Så flyturen over til USA var egentlig en helomvending på livet mitt.

I NRK-serien får vi se at han blir møtt av faren sin på flyplassen. De klemte lenge, mens de gråt og fortsatte å holde rundt hverandre.

– Kan du prøve å beskrive det øyeblikket?

– Når jeg fikk gi han den klemmen, så følte jeg meg så utrolig letta. Jeg følte at det var så mange år som var gått bort. Og faktisk kunne se han og ta på ham. Jeg klarte jo ikke å stå, så jeg måtte sette meg ned. Jeg tror jeg gikk tom for energi fortere enn jeg har gjort på en brytematte.

– Det var utrolig godt å se pappa, og gi han en klem og bare kjenne at det er godt å ha ham igjen.

GJENFORENT: – Det var utrolig godt å se pappa, og gi han en klem og bare kjenne at det er godt å ha ham igjen, forteller Exauce Mukubu. Foto: Privat

Han forteller at faren hadde endret seg.

– Han hadde begynt å få grått hår, han hadde slanket seg. Men det var faktisk han. Pappa er pappa, selv om han ser litt annerledes ut.

De har god kontakt i dag, selv om den fysiske avstanden til daglig er stor.

Det som var Mukubu sitt fristed, brytingen, har nå blitt hans levebrød og livsstil. Mukubu har holdt på med bryting i over 13 år.

– Går for gull

Europamesterskapet i Zagreb er rett rundt hjørnet.

– Det blir veldig bra. Jeg føler at det nye systemet fungerer veldig godt. Dynamikken med de andre på laget er annerledes enn det har vært tidligere. Som lag, og for meg selv, så mener jeg at vi har ganske store .., sier han og lar det henge litt i luften før han fortsetter:

– Mulighetene ligger der. Og vi må gripe dem når de er der.

– For min del så går jeg for gull. Så jeg skal gå inn der og gjøre det beste jeg kan, på et stort internasjonalt nivå. Så det blir utrolig gøy.

Nå har han og de andre på brytelandslaget flere samlinger i Danmark med dansk landslagstrener etter at det ble trenerbytte i troppen.

Mukubu avslutter med å røpe hvordan han kobler helt av i hverdagen.

– Det beste jeg vet når ting er hektisk, det er å isbade.

Han beskriver følelsen av å takle det ubehagelige og komme seg gjennom.

– Når du kommer ned i kaldt vann, så vil du egentlig bare rett opp. Men jeg mener at det å kunne det å takle det presset og det momentumet, at nå er det veldig ille, men jeg vil videre – så er det det å puste godt og slappe av og være i nuet, det er veldig viktig.