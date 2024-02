Brioche fylles med gratinerte kjøttboller og ost - toppes med sprø aubergine, majones og litt hakket vårløk. Nederst i artikkelen finner du egen oppskrift på hjemmelaget brioche.

Dette trenger du:

400 g kjøttdeig

2 gulrøtter

½ purreløk

100 g fetaost

2 dl melk

100 g brødkrum eller griljermel

2 ts dijonsennep

1 liten løk

2 egg

Ca. 1 ts salt

Litt sort pepper

1 ss smør og 1 ss solsikkeolje til steking

Revet muskatt

Stekt aubergine:

1 aubergine

4 ss maizena

Salt til smak

2 ss olje til steking

2 ss smør til steking

Majones:

1 egg

2,5 dl solsikkeolje

1 ts sennep

Saften fra ½ sitron

Salt til smak

1 ss srirachasaus

Topping:

200 g revet mozzarella

2 vårløk

Slik lager gratinerte kjøttboller i brioche:

1. Riv gulrot på et rivjern og kutt purreløk i tynne skiver.

2. Ha kjøttdeig og grønnsakene i en bolle. Finhakk løken og ha i bollen med kjøttdeigen og grønnsakene. Bløtlegg brødkrummet i melken i noen minutter før det også has oppi. Knekk i egg og ha i sennep og salt. Bland godt sammen og smak til med pepper. Rull de i boller på ca. 20-25 gram og stek i stekepanne til de er gylne. Stek de ferdig i en ildfast form på 180 grader. Det vil ta ca. 5-6 minutter.

3. Aubergine skjæres i skiver på ca. 1 cm og saltes lett. La de svette godt før du tørker av væsken og vender de i maizena. Varm en stekepanne med olje og smør. Stek så auberginen sprø i pannen. La de hvile på et tørkepapir etter steking.

4. Majones lages ved at alle ingrediensene has i en høy beholder. Husk at du smaker til med sriracha og/eller sitronzest etter du har laget majonesen. Sett en stavmikser i beholderen og kjør sammen majonesen ved å løfte staven oppover.

5. Briochen lages – se egen oppskrift.

6. Ved anretning deler du halvveis inn i briochen og åpner de opp. Fyller først med kjøttboller og ha over ost. Stek de så på 230 grader i 5-6 minutter. Topp så med sprø aubergine, majones og litt hakket vårløk.

Brioche - dette trenger du (ca. 20 stk a 60 gram):

1 dl melk



4 store egg

500 g hvetemel

20 g gjær

20 g salt

20 g sukker

200 g kaldt smør i terninger

1 egg til pensling

Slik lager du brioche: