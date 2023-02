GOD MORGEN NORGE (TV 2): Linnea Myhre forteller at hun har følt på både skam og mislykkethet.

ALVORLIGE SØVNPROBLEMER: Linnéa Myhre tror at problemene med søvnen startet i tenårene. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

Linnéa Myhre (32) har slitt med alvorlige søvnproblemer siden hun var i tenårene. Det har vært mange år med søvnløse netter og ifølge henne selv: avhengighet av sovepiller.

Hun forteller at et webinar med en søvnekspert skulle vise seg å endre livet hennes.

– Jeg syns det var flaut

Det er to år siden hun begynte å sette ord på at hun slet med søvnen, og det var i en podkast til en venninne.

– Da gråt jeg fordi jeg synes det var vanskelig å sette ord på det, og jeg synes at det var flaut. Den gang fortalte jeg ikke en gang at jeg gikk på sovemedisin, for det synes jeg hvertfall var flaut, forteller Myhre til God morgen Norge.

Hun forteller at hun følte seg mislykket fordi hun slet med dette.

– Jeg skammet seg så mye med å bare fortelle det. Det var også piller involvert og jeg følte jeg var mislykket fordi det var noe så elementært som å sove.

SØVNPROBLEMER: Forfatter og tidligere blogger Linnéa Myhre (32) er åpen om sine søvnproblemer. Foto: God morgen Norge

Nå opplever hun at det er annerledes å prate om det og hun tror det skyldes at hun har øvd på å snakke om det.

– Hvordan var det for deg på det verste?

– Det var verst på nattestid når man ligger der i sengen og håper å få sove. Når man ikke klarer å sove tenker man at «nå går det ikke i natt heller». For hvert minutt så blir det verre og verre, forteller hun.

– Hvordan sov du i natt?

– Jeg har sovet godt i natt, forteller hun til God morgen Norge.

Følte seg alene om det

Myhre tror at problemene med søvnen startet i tenårene. Det var også i denne perioden at hun slet med spiseforstyrrelser.

– Noen perioder har vært dårligere enn andre. Jeg har hatt sovemedisin tilgjengelig. Jeg har prøvd det og tenkt at det har vært en god løsning, sier hun og fortsetter:

– Det viser seg på sikt at det ikke er en god løsning. Jeg har manglet masse kunnskap om søvn og det tror jeg at veldig mange kjenner seg igjen i, sier hun.

Hun forteller at hun ikke får sove når hun blir liggende våken i sengen med alle tankene.

– Jeg føler at all elendighet kommer samtidig. Jeg føler meg alene om dette, og at ingen forstår meg, forteller hun.

Hun bor sammen med sin forlovede Emil Gukild.

– Ved siden av meg ligger Emil og sover. Det er en kjempestor kontrast, og jeg tror der og da at jeg aldri kommer til å klare å sove noen sinne igjen. Alle de tankene kommer på rekke og rad, sier hun.

Det var Emil som sendte henne en link til et webinar og mente at hun burde sjekke det ut.

– Da satt jeg i romjula og var lei meg fordi jeg hadde sovet dårlig den natten. Der så hun søvnekspert Tomas, som snakket om søvn. Der kom det frem mye jeg ikke visste, og som ga mening. Det var som om han snakket til meg, forteller hun.

Sluttet med sovemedisin

Tomas Myklebust er psykolog, spesialist i klinisk nevropsykologi og pedagog. I samarbeid med Linnea lagde de et opplegg hun skulle følge, for å se om det kunne hjelpe på søvnen. Han og Myhre er nå aktuell med TV-serien «Søvnløs» sammen.

– Ved søvnforstyrrelser er det en del grunnleggende mekanismer i hjernen som man jobber med. Når man ikke har sovet på lang tid blir man dratt så dypt inn i problemene sine. Da føles det som om at det kun er deg i hele verden som opplever dette, sier Myklebust.

AKTUELL MED TV-SERIE OM SØVN: Linnéa Myhre og Tomas Myklebust har laget TV-serien "Søvnløs" sammen. Foto: Knut Erik Skistad/ God morgen Norge.

Han mener det føles unikt når man sitter så begravet i utfordringene sine. Spesielt når det kommer til søvn.

– Det første var å slutte med sovemedisiner, og prøve å erstatte det med noe annet. Jeg begynte å dusje kaldt om morgenen. Vi var innom det å spise en kiwi hver kveld. Dette var bare for å begynne et sted og for å ha noe å erstatte pillene jeg hadde tatt i så mange år, sier Linnea Myhre.

Det var ikke tilfeldig at det var kiwi hun skulle spise. Psykologen og søvneksperten forklarer hvorfor:

– Kiwi har en dokumentert effekt på søvn. Den andre grunnen til at hun måtte spise en kiwi var å få et redskap som ikke er sovemedisin. Når man for eksempel slutter å røyke, begynner man med tyggis eller andre ting, forteller han.

Lærte seg teknikker

Nye rutiner ble en del av hverdagen til Linnéa for å sove bedre.

Hun skulle ha mer dagslys og være bevisst på koffein. Scrolling på mobilen på kveldstid var også noe hun måtte bli mer bevisst på.

– Jeg fikk teknikker på hva jeg skulle gjøre om jeg ikke fikk sove. Jeg er vant til å ligge der, og la de stygge tankene komme.

De nettene hun ikke får sove bruker hun teknikkene hun har lært.

– Det viktigste jeg har lært der, og som jeg bruker de få nettene jeg ikke får sove, er å bryte opp mønsteret, stå opp og gå ut i stua, lese en bok eller se på TV, sier hun.

– Så går jeg inn og legger meg på nytt. Når man bryter opp mønsteret kommer ikke de stygge tankene igjen, sier hun.

Søvneksperten forteller at det er flere årsaker til at mange sliter med søvnen.

– Det er nok flere elementer, men den store stygge ulven er mobiltelefonen. Spesielt sosiale medier, sier han.

Linnéa syntes det å legge vekk mobilen var ekstra vanskelig.

– Det var den mest utfordrende oppgaven, og jeg kranglet masse med Tomas. Jeg synes jeg ikke fortjente å legge vekk mobilen, innrømmer hun.

Etter en stund gikk det seg til og Linnéa klarte å legge fra seg mobilen.

– Hvis man står i det lenge nok går det faktisk over. Da legger trykket seg. Jeg legger vekk mobilen et par timer før jeg skal legge meg på kvelden og det har veldig stor effekt. Da rekker hjernen å roe seg ned, forteller hun til God morgen Norge.