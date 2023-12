God morgen Norges julemat

Christer Rødseth og Wenche Andersen deler sine favorittretter til jul. Her er du sikret at svoren på ribba blir ekstra sprø og at det bugner i kakeboksene.

God morgen Norges juleribbe med julesaus:

Christer langtidssteker ribben for å få den ekstra saftig! I oppskriften deler han også tipsene til hvordan du får svoren ekstra sprø.

Når du skal kjøpe inn ribbe, beregn mellom 400 og 500 gram kjøtt per person – så har du litt rester til første juledag også.

Medisterkaker og surkål

Medisterkaker og surkål hører med til julematen for mange. Medisterkaker kan lages i god tid før servering og fryses ned i kraften.



Husk å steke en prøvekake først for å sjekke at du er fornøyd med krydringen.



Pinnekjøtt

Regel nummer én for denne juleklassikeren er at du må legge kjøttet til utvanning i kaldt vann minst 24 timer, gjerne 30 timer, for å få et lett saltet og mørt pinnekjøtt.



– Jeg damper pinnekjøtt på en seng av hele mandelpoteter med skall. Gulløye, ringerikspoteter eller andre poteter kan også brukes, sier Wenche.



Lutefisk med tilbehør

Lutefisk er tørrfisk av torsk eller annen fisk som bløtes i vann og lutes før det blir vannet ut igjen. Den bakes i ovnen og serveres med ertestuing, sennepssaus, poteter og sprøstekt bacon.

Om du har lyst til å prøve noe annet, hva med lefse eller flatbrød og/eller revet geitost?



Diverse silderetter

Kjær sild har mange navn. Enten du foretrekker sennepssild, kremet karrisild, tomatsild eller kryddersild, så vil du finne både fremgangsmåte og innkjøpsliste her:



Julesild er også ypperlig å gi bort i gave. En bonusoppskrift du vil finne i lenken ovenfor er familien Stoltenbergs berømte sildesalat. Nam!

Smultringer

Denne oppskriften gir ca. 50-60 smultringer – så her bør man ha nok å sette tennene i også i romjulen. Deigen bør settes kaldt 6-8 timer før steking.

– Det er fint å være to, slik at en kan kjevle og stikke ut smultringene og en kan steke, sier Wenche.

Viktig! Ikke gå ifra den varme smultgryten på kokeplaten, og ha alltid et lokk i nærheten som du lett kan legge over gryten.



Fruktkake

Denne kaken bør lages i god tid før jul. Den blir både saftigere og mer smakfull ved modning. En perfekt julegave som har alt, og som gjerne kan spises ved siden av ost om du ønsker et tilbehør.



Frukten bør marineres 6-8 timer før baking.

– Oppskriften er til en brødform, men jeg dobler ofte oppskriften og lager to kaker, sier Wenche.

Krumkaker, strull og kokosmakroner

Krumkaker, strull og kokosmakroner hører julen til. Om ønskelig kan kokosmakronene få et lite lag av sjokoladeglasur.

– Server krumkaker til kaffen eller som tilbehør til dessert, som for eksempel riskrem eller multekrem, sier Wenche.

Tjukklefser og rømmebrød

Dette er oppskriften på bestemor Rødseths tjukklefser med smørkrem.

– Bruk gjerne et grytelokk eller en bakering til å stikke ut lefsene med, sier Christer.