Gerd Anne fikk sjokkbeskjed da hun gikk gravid med Marcus og Martinus: – Folk tror fortsatt jeg er død

– Hvis du googler meg, kommer «død» automatisk opp sammen med navnet mitt som mest brukte søkeord, forteller Gerd Anne Gunnarsen (50) mens hun ler.

For den spreke femtiåringen er så langt fra død. Tvert imot feiret hun rund dag tidligere i høst, og i kjent stil var hun på farten – denne gangen med yngstedatter Emma (15) som, i likhet med sine superkjente storebrødre Marcus og Martinus (21), forfølger en travel artistkarriere.

EMMA OG MAMMA: Da Emma besøkte God morgen Norge, overtalte programleder i morgenprogrammet Gerd Anne til å stille til intervju sammen med datteren. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

Bursdagsmorgenen ble tilbrakt i «God morgen Norges» studio, og det var der Gerd Anne lot seg overtale til å gi et intervju sammen med Emma – sitt første noensinne siden Marcus og Martinus' gjennombrudd i 2012.

Her fortalte hun den egentlige grunnen til at folk fortsatt lurer på om hun er død.

Gravid med Marcus og Martinus

Det startet ved adventstider i 2001. Gerd Anne og mannen Kjell-Erik hadde vært sammen i sju år og gledet seg til å få barn sammen. Hjemme hadde de også Silje, som den gang var ni år, Gerd Annes datter fra et tidligere forhold. Gerd Anne var gravid med tvillinger – to små gutter, Marcus og Martinus, som ventet på å ta verden med storm.

Ennå var det to måneder igjen til termin, og Gerd Anne nøt den koselige adventstiden og forberedelsene til jul. Mannen, derimot, hadde gått og bekymret seg over noe.

– Kjell-Erik hadde mast på at jeg måtte få sjekket en stygg føflekk under armen, men jeg hadde gjort det et halvt år tidligere, og fastlegen hadde beroliget meg, forteller Gerd Anne.

Hasteinnlagt og livredd



Men samboeren fortsatte å mase – såpass at da de var på en ultralyd den 1. desember, spurte Gerd Anne overlegen om det var mulig for gravide å ta bedøvelse.

SUPERDUO. 10 år gamle vant tvillingene Marcus Gunnarsen og Martinus Gunnarsen «Melodi Grand Prix jr.» og fikk for alvor sitt store gjennombrudd. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Overlegen ble nysgjerrig på spørsmålet, og da jeg viste henne føflekken, sa hun bare: «Jeg tar den bort – jeg elsker å skjære i folk», sier Gerd Anne og ler.



Så tenkte hun ikke mer på det.

– Jeg var 28 år og lykkeligere enn noensinne. Jeg følte meg udødelig, sier hun og smiler vemodig av tanken på det som så fulgte.

Det var bare noen få dager før jul, og midt i den travleste tiden. Gerd Anne skulle på en ny ultralyd. Hun hadde følt seg svimmel, og det hendte at hun svimte av. Fordi mannen var borte fikk hun en venninne til å kjøre seg.

– Under ultralyden måtte jeg legge meg i stabilt sideleie fordi jeg ikke fikk puste, og så svimte jeg av, forteller hun.

Legene ble bekymret og gjorde ekstra undersøkelser. Det viste seg at Gerd Anne hadde veldig lav blodprosent. Fordi hun var gravid la de henne øyeblikkelig inn og anbefalte henne sterkt å ta en blodoverføring.

– Jeg var helt knekt. Det var den 21. desember, jeg hadde en datter på ni år som jeg skulle ta vare på. Vi skulle stelle i stand til jul og gå på skoleavslutning. I tillegg var jeg livredd for å bli smittet av noe mens jeg var gravid, så jeg var helt hysterisk og nektet å ta blodoverføring.

– Tenkte: «Jeg er død»



Legene ba Gerd Anne tenke seg om til dagen etter, men dramaet sluttet ikke der.

Litt senere samme dag kom overlegen tilbake på rommet hennes og ba venninnen om å gå umiddelbart. Gerd Anne fikk en dårlig følelse.

– Overlegen sa bare : «Du var her for noen uker siden og tok bort en føflekk?». Jeg svarte ja og legen fortsatte: «Vi fikk svar på biopsien, og du har kreft».

HØYGRAVID OG KREFTSYK: Her var Gerd-Anne 28 år og åtte måneder på vei med tvillingene. Hun hadde fått vite at hun var syk, men var ennå ikke operert. Foto: Privat

Legens ord var som et slag i ansiktet. Diagnosen var malignt melanom – føflekkreft. På et millisekund hadde Gerd Anne sett for seg hele forløpet og utfallet.

– Jeg tenkte: «Jeg er død». På den tiden var kreft ensbetydende med død for meg, og de visste ikke hvor mye kreft det var i meg og om det hadde spredd seg til organene mine. Jeg fikk ringt til mannen min og skreik i telefonen, forteller hun.

Mannen fikk overnatte sammen med henne på sykehuset, men for Gerd Anne ble det ingen hvile.

Føflekkreft - malignt melanom Føflekkreft oppstår når normale pigmentceller endres til kreftceller. UV-stråling, hudtype eller arv kan øke risikoen for å utvikle føflekkreft. Kilde: NHI.no

– Hele den natten gikk jeg bare frem og tilbake og tenkte: «Nå skal jeg dø», husker hun.



Likevel klarte Gerd Anne å tenke noen konstruktive tanker. Hun var ikke lenger imot å ta blodoverføringen hun ble anbefalt for å få opp blodprosenten, og hun ville ikke vente til tvillingene var født før hun tok operasjonen hun uansett måtte ta for å fjerne vevet rundt føflekken.

Men fortsatt visste hun ikke om kreften hadde spredd seg.

– Dette blir min siste jul



Den julen ble helt spesiell.

– DETTE BLIR MIN SISTE JUL: Gerd Anne fikk mannen til å filme mye i julen 2001. Hun var overbevist om at det ble hennes siste jul og ville gjøre det til den beste noensinne for datteren Silje. Foto: Privat

– Jeg fikk Kjell-Erik til å filme mye den julen. Nylig satt jeg og så på klippene av meg og Silje igjen. Det var sterkt. Jeg husker sorgen og tankene jeg gikk med: «Det her er min siste jul, så den må jeg nyte», forteller hun beveget.

Uvissheten gnagde i Gerd Anne gjennom hele julen. To uker etter jul ble hun satt opp til operasjon.

Først to uker etter operasjonen fikk Gerd Anne beskjed om at kreften ikke hadde spredd seg. Hun var kreftfri.

Tvillingene ble liggende trygt i magen, og hun gikk til termin og fødte uten problemer. Marcus veide 3100 gram og var 49 centimeter lang, mens Martinus var 2690 gram og var 48 centimeter. De var to sunne babyer.

NYFØDTE: Her var Marcus og Martinus nettopp født – og uberørt av det store dramaet som utspilte seg rundt dem. Foto: Privat

Da hun noen dager etter fødselen fikk vonde kramper i magen, kom angsten tilbake med full kraft.

Gerd Anne lå og skalv på rommet på sykehuset og ba de ansatte om å skru opp temperaturen.



– Da svarte de: «Men det er jo som en badstu her inne!», forteller Gerd Anne som umiddelbart ble hastet inn til ultralyd der det viste seg at to små biter av morkaken var blitt liggende igjen i magen og hun hadde fått blodforgiftning.

Igjen bar det inn på operasjonsstuen.



Først noen dager senere kunne de vende hjem og begynne å nyte tiden med de to nye tilskuddene til familien, som etter hvert skulle bidra til en virvelvind av et liv. Men den røffe starten vil alltid sitte i hos Gerd Anne.

TAKKER EKTEMANNEN: Hadde det ikke vært for ektemannen Kjell-Eriks mas er det ikke sikkert kreften hadde blitt oppdaget i tide, mener Gerd Anne. De giftet seg da tvillingene var to år. Foto: Privat

Etter fem år kom dødsangsten også sterkt tilbake.

– Du får perioder der du husker så godt den følelsen av hvordan det var. I 2006 hadde jeg en sånn periode der jeg var livredd for å få kreft igjen.



Én gang mistenkte legene mistenkt at det kunne være kreft i en føflekk på leggen som viste seg å være ufarlig.

– Men da tenkte jeg: «Nå er det gjort. Da vil kreften alltid komme tilbake».

– Man sliter med helseangst etter en sånn opplevelse. Jeg tror kanskje jeg tenker på kreft hver eneste dag.

FIKK REAKSJONER: Folk leste overskriften i «Se og Hør» og trodde Gerd Anne var død. Det var også slik yngstedatteren Emma fant ut at mamma hadde vært syk. Foto: Faksmilie fra Se og Hør

Datteren fikk vite om kreften på butikken

Hun og mannen ventet til guttene ble større før de fortalte om dramaet.

Mange år senere, i 2016 – etter at Marcus og Martinus var blitt kjente artister – ble de invitert til å delta i arrangementet «Krafttak mot kreft». I den forbindelse ble de intervjuet og spurt om de kjente noen som hadde hatt kreft.

«Se og Hør» trykket da en sak på forsiden med overskriften: «Mamma fikk kreft – pappa er alltid med».

– Emma som da var seks-sju og akkurat hadde lært seg å lese, visste ikke at jeg hadde vært syk. Plutselig en dag da vi var i butikken så hun på meg med store øyne og sa: «Mamma, har du hatt kreft?». Vi skjønte ingenting før vi så «Se og Hør» lyse mot oss fra bladstativet, forteller Gerd Anne som måtte bruke tid på å berolige datteren.



ALLTID MED: Her er Marcus og Martinus sammen med pappa på Norway Cup i 2018. Foto: Terje Pedersen/NTB

«Er ikke hun død?»



Mange andre fikk med seg overskriften, og familien ble nedringt av bekymrede venner og kjente. Den dag i dag henger det fortsatt igjen i folks hukommelse.

Se og Hør har fått kommentere hendelsen. Les deres svar lenger nede i saken.

DØD? Søker man på «moren til Marcus og Martinus», ser man at noen har søkt på når hun døde. Foto: Faksimile fra Google

– Folk leste det og trodde jeg var død, og at det var derfor faren alltid var med dem overalt. Folk tror fortsatt jeg er død, sier hun lettere lattermild.



SVARER: Redaktør Ulf André Andersen i Se og Hør. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Da Marcus fikk seg kjæreste, var det noen i omgangskretsen som hadde blitt overrasket da han snakket om mamma. «Men er ikke hun død?», hadde de spurt, ler Gerd Anne.



Ansvarlig redaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, overtok jobben året etter artikkelen om Gunnarsen-familien sto på trykk. Han har dermed ikke innsikt i vurderingene som ble gjort.

– Vårt mål har aldri vært å antyde at moren har gått bort, påpeker Andersen på vegne av ukebladet og nettstedet.

Han legger til at kreftsaken er viktig for Se og Hør.

– Hvis saken har blitt oppfattet som belastende for familien, har jeg ikke noe problem med å beklage dette på vegne av Se og Hør.

Les hele svaret fra Se og Hør Jeg overtok som ansvarlig redaktør i 2017, så dessverre kan jeg ikke gi innsikt i vurderingene som ble gjort ved publiseringen av artikkelen året før. Når jeg ser på saken i dag, forstår jeg imidlertid at Marcus og Martinus deltok åpent for å skape oppmerksomhet rundt Kreftforeningens innsamlingsaksjon det året. Tvillingene åpnet seg om hvordan sykdommen har påvirket deres egen familie. «– Vi synes det er viktig å støtte denne saken. Både mamma og bestefar har kjempet mot kreft, så den er viktig for oss også.» Dette reflekteres i tittelen på forsiden. Vårt mål har aldri vært å antyde at moren har gått bort. Kreftsaken er av stor betydning for Se og Hør, og vi har et eget fond for kreftsyke barn. Hvis saken har blitt oppfattet som belastende for familien, har jeg ikke noe problem med å beklage dette på vegne av Se og Hør. - Ulf André Andersen, ansvarlig redaktør i Se og Hør

Gerd Anne Gunnarsen lever altså i beste velgående, og har lyst til å bruke sitt første intervju til å formidle noe viktig hun brenner for.

– Sjekk deg! Og er du bekymret for noe, må du sørge for at du blir tatt på alvor.



– Jeg håper min historie kan inspirere andre til å passe på.