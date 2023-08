Fulgte drømmen: – Risikabelt å ta den sjansen så tidlig i forholdet

FULGTE DRØMMEN: Lise Marit Syftestad (30) og Martin Litwicki (29) hadde bare vært kjærester i noen måneder da de forlot byen og kjøpte et småbruk. Foto: @Syftestadgard

Det unge kjæresteparet levde et urbant liv i Oslo da de kom over et småbruk i Telemark. Sammen satset de alt og snudde livene sine på hodet.

Lise Marit Syftestad (30) og Martin Litwicki (29) kjøpte et småbruk i Notodden.

– Vi valgte å gjøre det som føltes riktig ut for oss, og vi har ikke angret ennå, sa Syftestad til God morgen Norge i fjor.

Nå forteller paret om hvordan det har gått.

– Man blir ekstremt godt kjent i et sånt prosjekt, både på godt og vondt, sier Litwicki nå til TV 2.



La det urbane livet bak seg

I fjor sommer ble drømmen deres til virkelighet, men med hver sin faste jobb i Oslo kunne de ikke vinke farvel til storbyen med en gang.

FORLOT BYEN: Lise Marit Syftestad (30) og Martin Litwicki (29) levde et urbant liv da de kom over et småbruk i Telemark. Foto: @Syftestadgard

Litwicki beskriver en slitsom hverdag preget av mye pendling.

– Vi pendlet til Oslo nesten hver dag det første halvåret etter at vi flyttet hit. Det var som å stå med ett bein i hver side av hva vi egentlig ville gjøre.

Så tok de en avgjørelse.

– Vi valgte å si opp jobbene våre i Oslo for å satse mer på småbruket, sier han og forklarer at de nå har revet seg helt løs fra hovedstaden.

– Nå jobber jeg frilans og Lise har akkurat fullført et vikariat i lokalavisa. Vi har et felles mål om å jobbe mindre så vi kan bruke mer tid på gården.

SA OPP JOBBEN: Lise Marit Syftestad (29) sier hun ikke ville vært foruten småbruket. Foto: @Syftestadgard

En avgjørelse Syftestad sier at hun ikke ville vært foruten.

– Jeg tenkte lenge at karriere var det viktigste i livet, men jeg har skjønt at god mental helse og frihet er viktigere.



Et godt team

Men, hvordan gikk det med kjærligheten etter at det nybakte paret flyttet inn på småbruket? Det kan Syftestad avsløre.

ET GODT TEAM: Lise Marit Syftestad (30) beskriver at kjærligheten blomstrer. Foto: @Syftestadgard

– Det var jo litt risikabelt å ta den sjansen så tidlig i forholdet, men det har faktisk gått utrolig bra. Jeg har i hvert fall bare blitt mer og mer sikker på at jeg og Martin skal være sammen livet ut, og det tror jeg han også tenker, sier hun.

Litwicki beskriver også at forholdet står støtt.



– Jeg synes at vi er flinke til å gi hverandre plass. Vi er samkjørte på mye og selv om vi er ulike, så har dette prosjektet bidratt til at vi står støtt sammen i dag.



Nå er duoen godt i gang med livet på gården, men Syftestad avslører at prosessen ikke bare har vært gøy.



– Mange sier at vi er modige som har tatt dette valget, men det er egentlig Martin som er tøff, jeg bare later som. Hun fortsetter:



ETABLERT: Kjæresteparet har tilbakelagt sitt første år på småbruket. Foto: @Syftestadgard

– Jeg er veldig følsom og sensitiv, og det er klart at dette året har vært overveldende, men vi har vært et innmari bra team, jeg og Martin, sier hun og understreker at hun ikke ville gjort noen ting annerledes.



Vil leve av småbruket

– Jeg tror dette er det beste valget vi har tatt i livet, det å flytte hit på gården. Jeg har i mange år hatt mye uro i kroppen, men her har jeg funnet roen, sier Syftestad.

Og Litwicki beskriver året som «utrolig innholdsrikt og enormt lærerikt».



– Det er det beste valget vi kunne tatt. Nå har vi bodd her i et helt år og vi har opplevd alle årstidene.

Han avslører også et felles mål:

– Det er ingen tvil, vi ønsker å leve av å drive denne gården, sier han og kommer med en oppfordring:

MÅLRETTET: Martin Litwicki understreker et felles mål om å kunne leve av småbruket. Foto: @Syftestadgard

– Hvis du har en drøm om å gjøre noe helt annet enn det du gjør, som for eksempel å flytte ut av byen, så er det bare å gjøre det. Man kommer aldri til å angre på et sånt valg og det verste som kan skje, er at man må flytte tilbake, sier han. Syftestad avslutter:

– Heldigvis har vi ikke angret et sekund.