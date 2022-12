Frierbrevene renner inn for Ida Elise Broch: – Jeg er kleinere privat

Etter at første sesong kom ut i 2019, har Netflix-serien «Hjem til jul» gjort det stort, både her hjemme og i utlandet.

– Det har vært helt ekstremt. Jeg er så glad for det. En helt ny verden, egentlig. Jeg måtte jo skaffe meg Instagram på grunn av serien, og forholde meg til Netflix og sånn, sier hovedrolleinnehaver Ida Elise Broch til God morgen Norge.

Ved siden av sitter det hun beskriver som sin livsledsager og store kjærlighet, nemlig hunden Tony. Men også på Instagram renner det inn kjærlighet i ulike former.

– Diverse meldinger: At jeg er flink, «marry me», alt mulig. Det finnes mye folk der ute, sier Broch.

Stort sett synes stjernen oppmerksomheten er hyggelig.

– Så vet jeg at jeg fortsatt har draget, sier hun med glimt i øyet.

Hun leser alle frierbrev og meldinger, men svarer ingen.

– Kleinere privat

I «Hjem til jul» spiller Broch evig single Johanne, som er drittlei av kommentarene om sivilstatusen sin.

– Det var jo en del som kjente seg igjen, da. Etter korona var det en del som ble single blant annet, som støttet seg litt på den serien.

Også regissør Per-Olav Sørensen (59) tror gjenkjennelighet er en av årsakene til at serien har blitt så populær, men han gir i tillegg noe av æren til Broch.

– Hun har en blanding av så mange ting: Rock and roll, vakker, morsom, gjør alle de andre gode i scenene. Jeg tror Ida er en stor grunn til at det ble suksess, sier han.

GODT TEAM: Skuepiller Ida Elise Broch (35) og regissør Per-Olav Sørensen (59) har fått jobbe sammen på nytt i den nye Netflix-serien «Julestorm». Foto: Knut Erik Skistad/God morgen Norge

Selv mener Ida at hun er tryggere på skjermen enn i virkeligheten.

– Jeg er sånn typisk skuespiller som er litt tryggere med en maske på. Jeg er litt kleinere privat, så jeg trives veldig i jobben.

Internasjonal suksess

I Italia har de laget sin egen versjon av den populære juleserien.

– Jeg har ikke sett den, men jeg fikk melding av hun som skulle spille Johanne. Jeg syntes det var litt stas og hyggelig. Jeg har jo kjennskap til Italia fra før. Vokste opp i Roma som barn, sier Broch og fortsetter:

– Men jeg har fått masse meldinger av folk som synes det er helt teit at man skal lage en kopi av noe som var bra.

Verken skuespilleren eller regissør Per-Olav Sørensen har noe klart svar på hvorvidt det kommer en sesong tre av «Hjem til jul».

– Det finnes andre ting man gjør her i verden. Kanskje man kunne gjort det den gangen, men nå er det kanskje for sent, sier Sørensen.

Broch på sin side er mer optimistisk.

– Jeg har kjempelyst og synes ikke det er for sent. Vi får se, sier 35-åringen.

Nytt juledrama

Duoen er imidlertid aktuell med en ny juleserie på Netflix denne sesongen. Handlingen for «Julestorm» er lagt til Gardermoen, der de reisende blir strandet på flyplassen i 24 timer.

– Hvordan ble ideen til?

– Dette her var da Netflix var litt sånn rock and roll for tre-fire år siden. Jeg satt nede i Thereses gate og tenkte litt på det, og så tekstet jeg Netflix om ideen. Det gikk fire minutter, og så skrev de tilbake: «Let's do it». Så da ble det det, forteller regissør Per-Olav Sørensen.

Også denne gangen har Ida Elise Broch en av hovedrollene.

– Jeg spiller en verdenskjent popstjerne. En liten diva, egentlig, som også heter Ida, forklarer Broch.

Hun understreker at denne rollen er ganske annerledes enn rollen som Johanne i «Hjem til jul».

– Jeg liker jo å gjøre litt forskjellig. Jeg blir veldig glad for å kunne spille litt sånn karakter, og jobbe med Per-Olav igjen, da. Det er det beste jeg vet!

RASK RESPONS: Netflix takket ja til regissør Per-Olav Sørensens serieidé på fire minutter. Foto: Knut Erik Skistad/God morgen Norge

Det å spille inn en hel serie på Gardermoen, beskriver regissør Sørensen som fantastisk fint.

– Hovedrollen i serien er jo egentlig flyplassen, når jeg tenker meg om. Det har vært så fint å jobbe der, og de har vært så flinke og snille med oss de som jobber der. De har gitt oss tillatelse til alt. Det var veldig, veldig kult.

Han mener en flyplass er et perfekt sted for å lage drama.

– Lars Saabye Christensen, som har skrevet manus, kaller det for alminnelighetens ualminnelighet. Hva skjer hvis alt det du planlegger går til helvete?

Til tross for drama på tv-skjermen, skal Ida Elise Broch nå prøve å finne juleroen på privaten.

– Jeg synes jul kan være litt stress. Jeg prøver å stresse ned, men det blir jo stress. Tradisjonen er å handle julegaver sånn fire dager før, og finne ut hvor man skal feire jul, for vi er en moderne familie. Jeg gleder meg mest til julematen, sier 35-åringen.