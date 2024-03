Fredrik Græsvik: – Tenkte «det var da pokker noe å bli headhuntet til!»

Mye har vært sagt og skrevet om kjendisprogrammet «16 ukers helvete». For er det et slankeprogram, et livsstilsendringsprogram – eller noe annet?

På deltakerlista i år finner vi tidligere værmelder Elin Tvedt, programleder Sigurd Sollien, influenser Sara Emilie Tandberg, komiker Egil Skurdal, artist Lars Erik Blokkhus – og tidligere TV 2-profil Fredrik Græsvik.



Men hvor stas er det egentlig å bli tilbudt å delta? Ikke alle synes det var like gøy.



Reagerte etter epost



Ei som ga uttrykk for at det ikke føltes spesielt hyggelig, er komikeren Nora Svenningsen (24), som er aktuell i reality-konkurransen «Kongen befaler».

I et intervju på NRK P3 røpet hun at hun var blitt kontaktet av en casting-ansatt med nettopp dette spørsmålet.

Det var VG som omtalte Svenningsens reaksjon først.

I et utdrag NRK P3 har delt på sosiale medier, sier Svenningsen følgende når hun skal gjengi korrespondansen med «16 ukers helvete»:

– «Nora, du er veldig god på «Kongen befaler», men du har ikke tenkt på å slanke deg litt, da?» Jeg var veldig rett på og svarte nei.

Nora Svenningsen ønsker ikke å gi en kommentar til TV 2. Lenger nede i saken kan du lese hva Warner Bros. Discovery sier.

Græsvik: – Klar over hvordan ståa er

Komikeren er tydelig overfor VG at hun ikke har gjengitt samtalen ordrett, men at det var slik den føltes «for ei som er litt for usikker på egen kropp».

Hun uttrykker bekymring overfor andre som kan bli kontaktet i fremtiden dersom de har, eller har hatt, et anstrengt forhold til mat og kropp.

«MANN, 56»: Fredrik Græsvik sier han har speil hjemme, og antyder forståelse for at han ble spurt om å være med på livsstilsprogrammet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Utenriksveteranen Fredrik Græsvik (56) forteller til TV 2 at han også ble selvbevisst da han ble kontaktet av castingen.

– Min umiddelbare respons var: «Det var da pokker – eller, jeg brukte nok et annet ord enn pokker – noe å bli headhuntet til, for én gangs skyld!». Men jeg er «Mann, 56» og klar over hvordan ståa er. Jeg har speil hjemme, sier Græsvik til TV 2.

Celine Ryel er senior kommunikasjonsrådgiver for Warner Bros. Discovery, der «16 ukers helvete» sendes. Hun skriver i en epost til TV 2 at de er klare over at det kan være et sårbart tema.

– Casting-prosessen til «16 ukers helvete bootcamp» består både av oppsøkende casting og henvendelser fra kjente personer som ønsker å delta i programmet, skriver Ryel.

Hun påpeker at motivasjonen for de fleste av deltakerne ikke er å bli slankere, men å ta tak i egen helse for å gjøre en endring i livsstilen sin.

– Det stemmer at vi kontaktet Nora Svenningsen, via hennes management, om mulig deltakelse i programmet. Vi har forståelse for at denne forespørselen ble ubehagelig for Svenningsen. Det var ikke intensjonen, avslutter Celine Ryel.

– Følte på det samme selv

Når han blir spurt om hva han tenker etter Svenningens utspill, sier han at han selv ikke oppfatter «16 ukers helvete» som et slankeprogram.

– Slanking er en «bivirkning» av det vi driver med, som er livsstilsendring. Det handler om beinhard trening. Jeg har vondt og er så støl overalt, for jeg har holdt på siden forrige mandag. Og jeg elsker hvert minutt av det, sier 56-åringen.

Han mener programmet handler om å komme i form, å spise sunt og riktig, og å unngå rødt kjøtt og alkohol.

– For meg så er dette blitt en skikkelig aha-opplevelse. Så hvis hun har fått det fremstilt som et slankeprogram, så har det blitt fremstilt litt feil, sier Græsvik.

– Men jeg følte på det samme selv, jeg! «Ser alle andre det også, at jeg trenger å komme i form?», avslutter han med et smil.