Sommerferien er her og foreldrene til ett år gamle Håkon ønsker å dele sin dramatiske historie slik at alle småbarnsforeldre skal vite hva de skal gjøre om deres barn trenger akutt hjelp i ferien.

Tobarnsforeldrene Therese Skavhaug (27) og Fredrik Arnesen (36) opplevde nemlig alle foreldres mareritt tidligere i år.

MÅTTE HANDLE RASKT: Håkon (1) sitter trygt i pappas og mammas fang. Foto: Privat

– Det var en helt vanlig morgen hjemme hos oss. Pappaen deres hadde akkurat ordnet frokost til dem, forteller Therese til God morgen Norge.

Storebror Henrik (3) satt ved siden av lillebroren sin. De små fingrene til Håkon hadde nettopp plukket opp en myk brødskive. Det var like etter dette at de merket at noe ikke stemte.

– Da Håkon tok første bit av brødskiven satt han i et skrik og vi merket med en gang at han var utilpass. Jeg skjønte at han hadde vondt og det ikke kunne være den brødskiven som forårsaket dette, sier hun.

Ble blå i ansiktet

Therese jobber som helsefagarbeider og pappa Fredrik jobber som brannmann. Derfor visste de begge med en gang hva de måtte gjøre denne morgenen.

De tar Håkon opp av stolen og inn på kjøkkenet. Storebroren ser på TV og får ikke med seg dramaet som utspiller seg de neste minuttene. De ringer umiddelbart nødtelefonen 113. Så startet de med førstehjelp på sønnen sin.

– Pappaen startet med førstehjelp og begynte å dunke. Vi byttet på dette og la han i stabilt sideleie. For min del var det mer nok å holde meg fattet, forteller hun.



DELTE OPPLEVELSEN: Therese Skavhaug la ut dette innlegget etter den skremmende opplevelsen Foto: Skjermdump Facebook Therese Skavhaug

Etter hvert ble skrikene til Håkon sjeldnere og hudfargen forandret seg.



– Vi holdt lenge på med førstehjelp, men vi skjønte ikke hva som satt fast og hva som gjorde at han fikk for lite oksygen, forteller hun.

Minuttene gikk, men sønnen deres slet fortsatt med pusten.

– Han var nå blå i ansiktet, og hoven rundt øynene og munnen. Han var veldig utilpass og vi merket at etter hvert som tiden gikk, ble han mindre og mindre våken, forteller hun.

– Nå dør han

Selv om sønnen fikk førstehjelp opplevde de at ettåringen deres ble slappere og slappere. Det var tydelig at det var noe alvorlig galt.

– Det er noe av det tøffeste jeg har gjort i hele mitt liv. På et tidspunkt klarte jeg ikke å holde meg og knakk sammen. Jeg tenkte; «Nå dør han». Det unner jeg ingen, sier hun.

Sekundene føltes som evigheter for foreldrene, som etter hvert ble til ti minutter.

– Da han sluttet å skrike så jeg at han hadde noe i munnen. Jeg fikk da tak i det som satt fast i halsen. Det var en druestilk på størrelse med en tikroning, sier Therese.

– Da druestilken kom opp pustet vi begge lettet ut, men jeg hadde ikke lyst til å gi slipp på gutten min. Jeg ville bare ha han på fanget mitt den neste uken, forteller hun.

SATT FAST I HALSEN: Druestilken som Håkon hadde i halsen var på størrelse med en tikroning. Foto: Privat

– Foreldrene er årsaken til at dette gikk bra

Therese forteller God morgen Norge at hun alltid er nøye med husvasken nettopp fordi de har små barn i huset, og tror at druestilken kan ha ligget skjult. Likevel har minstemann klart å finne stilken og puttet det i munnen.



– Han kan rett og slett ha funnet den på gulvet, sier hun.



BRØDRE: Alt er bra med Håkon (1) i dag og han elsker å leke med storebror Henrik (3). Foto: Privat

Ambulansen ankom like etter at foreldrene fikk opp druestilken.

Thomas Berg Green i Norsk Folkehjelpsråd berømmer foreldrene for innsatsen de gjorde denne morgenen.

– For det første er jeg veldig glad for at det gikk bra med Håkon, og jeg er takknemmelig for at Therese deler denne historien med andre. Vi tenker gjerne at dette ikke rammer oss, men førstehjelp er noe som angår alle.



Han mener at handlingen til Håkon sin mamma og pappa trolig reddet livet til ettåringen.

– Det kan plutselig skje ved frokostbordet og da er man gjerne ikke mentalt forberedt på det. Det er klart at de tiltakene som disse foreldrene gjorde har vært årsaken til at dette gikk bra, sier han.

– Luftveiene har samme diameter som din egen lillefinger, og da kan man tenke seg hvor små luftveiene til en ettåring er. Det er noen skarpe kanter på den druestilken og vi ser jo at ofte at det hovner opp i luftveiene slik at det blir tettere og tettere.

Sommerferie og førstehjelp

Thomas sitt beste tips til småbarnsforeldre som nå går inn i sommereferien er å vite hva en skal gjøre om det skjer en akutt situasjon.

– Det er innmari viktig å ringe 113 hvis man tenker at det er en akutt situasjon. Da har man helsepersonell på tråden. Det er også lurt å lære seg noe om førstehjelp og spesielt da førstehjelp for barn, påpeker han.

Her viser Thomas Berg Green i Norsk Folkehjelpsråd hva man skal gjøre om et barn setter noe fast i halsen. Det var trolig dette som reddet livet til Håkon i år:

I dag går det bra med Håkon. Han leker mye med storebroren sin og til høsten skal de få en lillesøster. Foreldrene ønsker å dele sin historie slik at andre også vet hva de skal gjøre om noe akutt oppstår med eget barn.



– Vi foreldre har en viktig rolle og vårt ansvar er å være trygge om noe slikt skjer for å redde ungen vår. Det verste må være å sitte der og ikke vite hva man skal gjøre, avslutter Therese.