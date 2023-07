– Foreldre lurer på om de har vært en del av noe kriminelt

En omfattende adopsjonsskandale har rystet Europa og Norge de siste årene. Et ukjent antall barn er tatt fra foreldre i hjemlandet og adoptert til Norge ulovlig. Det er avdekket historier om kidnapping, korrupsjon og forfalskning av dokumenter.

Nå stiller flere spørsmål ved hva som gjør at dagens adopsjonspraksis ikke rammes av de samme systemsviktene?

Har de vært del av noe kriminelt?

Etter at blant annet TV 2 og VG har avdekket en rekke eksempler på ulovlige adopsjoner valgte Barne- og familieminister Kjersti Toppe å oppnevne et eget granskingsutvalg, som i de neste to årene skal kartlegge omfanget av lovbrudd og systemsvikt.

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) har engasjert seg i adopsjonssaken, og var nylig på besøk i Sør-Korea for å snakke med nasjonale myndigheter om adopsjoner til Norge.

SKJERMDUMP: Stortingspolitiker Silje Hjemdal i avisen Hankyoreh, under sitt besøk i Sør-Korea.

Til TV 2 forteller Hjemdal at hun har fått mange henvendelser fra folk som lurer på om de har vært en del av noe kriminelt, og som mener at en ekstern gransking ikke er nok.

– Som ombudskvinne er det min plikt å følge opp disse bekymringene når disse menneskene henvender seg til meg.

Hjemdal har derfor spurt statsråden om det er aktuelt å midlertidig stanse adopsjoner til Norge, i påvente av granskingen.



– Beklager



Det er norske myndigheter som har det juridiske ansvaret når et barn blir adoptert, og i TV 2-serien «Norge bak fasaden» kom det frem at norske myndigheters kontroll på adopsjonsprosessene har vært svært mangelfull.

I januar i år beklaget statsråd Kjersti Toppe til alle adopterte som ikke følte seg ivaretatt av norske myndigheter.

– Skal være trygt å adoptere i dag

Til tross for en omfattende gransking er underveis er Barne- og familieminister Kjersti Toppe sikker på at det er trygt å adoptere i dag. Til TV 2 sier hun at Barne- og familiedirektoratet (BUFDIR) har fullt fokus på å sikre at prosessen i landene vi adopterer fra er er gode nok.

Det er BUFDIR som har ansvaret for kontroll og tilsyn med alle adopsjoner til Norge.

– Dersom man vurderer at rettssikkerheten ikke er god nok, at forsvarligheten ikke er god nok, så blir adopsjoner fra landet stoppet, sier Toppe til TV 2.



Viser til styrket regelverk

Divisjonsdirektør Anders Henriksen i BUFDIR forteller til TV 2 at de har tett oppfølging med de tre adopsjonsforeningene og formidlingstillatelsene fra norske myndigheter.

– Vi gjør fortløpende vurderinger av de elleve landene som vi har formidlingstillatelser med.



Divisjonsdirektør Anders Henriksen i Barne- og familiedirektoratet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

BUFDIR har stanset samarbeidet med Vietnam, og avslått en søknad om å gjenoppta adopsjonssamarbeid med Bolivia.

Henriksen forteller videre at Haagkonvensjonen av 1993, som Norge ratifiserte i 1998, har styrket barnas rettssikkerhet.

Av de landene Norge adopterer fra, har ni ratifisert Haag-konvensjonen. Taiwan og Sør-Korea har ikke ratifisert konvensjonen, men de har, ifølge Henriksen, et regelverk som tilfredsstiller de samme internasjonale kravene.

Hvilke endringer styrkingen av regelverket innebærer i praksis, har ikke Henriksen mulighet til å gå i detaljer på.

Ikke godt nok

Men Silje Hjemdal er ikke fornøyd med svaret hun har fått fra Statsråden og BUFIDR i denne saken.

Silje Hjemdal (FrP) krever nye svar fra statsråd Kjersti Toppe. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Nå har hun derfor bedt ministeren gi en grundigere forklaring på hvorfor man mener adopsjonssystemet i dag er godt nok.



– Én ting er å bare si at rettssikkerheten har økt, men vi skulle gjerne fått noen svar på hvordan de mener den har økt.