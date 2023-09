– For meg var det nytt at jeg kunne bli syk av å ha det moro på jobb

For halvannet år siden ble Hans Petter Treider nødt til å gjøre en helomvending i livet sitt. Han hadde oversett varselsignalene lenge.

En dag smalt det. Og han ble sykmeldt for første gang i sitt liv, over en lengre periode.

– Jeg tenkte at: «Dette skjer ikke meg, det er noe som skjer alle andre», sier Hans Petter Treider til TV 2.



Han, som hadde jobbet til alle døgnets tider – og hadde det gøy på jobben, opplevde å møte den berømmelige veggen.

– Hukommelsen begynte å svikte



I 40 år har 57-åringen jobbet som frilansjournalist og forfatter.



Det var stadige «deadliner» i jobben som journalist, samtidig har han rukket å skrive 14 bøker. Den siste er han aktuell med nå.

– Det har vært en uforutsigbar og utrolig morsom jobb. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har hatt en kjedelig dag på jobben.

– SKJER IKKE MEG: Hans Petter Treider skrev mange helsesaker som journalist. Han kjente godt til alle varselsignalene på utbrenthet, men tenkte ikke at det rammet han selv. Foto: Privat

– For meg var det nytt at man kunne bli syk av å ha det moro på jobb.



Utbrenthet rammer mange. Fra 2020 til 2022 økte utbetalingene av sykepenger knyttet til blant annet utbrenthet med over 700 millioner kroner, ifølge tall TV 2 har hentet fra NAV.

De siste årene har Treider jobbet mye med helsesaker i jobben som journalist, og har skrevet utallige artikler om «det farlige stresset» og «tegnene du skal ta på alvor».

– Var det noen som burde vite alle disse symptomene på stress og utbrenthet, så var det meg. Men jeg «gønna» på, for jeg skulle ha sakene unna, sånn at jeg kunne lage en ny sak.

Han innrømmer at han ikke fulgte rådene han selv skrev om i avisartiklene. Så begynte kroppen å si ifra.

– Hukommelsen begynte å svikte litt, jeg hadde konsentrasjonsproblemer og jeg sov dårligere om natta. Jeg begynte å bli bekymret. Det var ikke angst, men jeg var bekymret – noe jeg aldri hadde vært før.

JOBBET MYE: Hans Petter Treider jobbet mye i jobben som frilans-journalist, men syns aldri han hadde en kjedelig dag på jobben. Foto: Privat

En lammende trøtthet opplevde han også.

– Av en eller annen grunn så tenkte jeg ikke at det skyldes jobben min, for den var jo bare gøy. Jeg tenkte at dette skyldes alderen.



I ettertid ser han at dette var klare symptomer på at han burde roet ned tempoet.

– Noen tar disse symptomene på alvor selv, mens andre trenger en midt i trynet for å skjønne at det er alvor.



Våknet på badegulvet

Det var nettopp det som skjedde en mai-kveld i fjor. Han skulle bare skrive ferdig et avsnitt, i en helsesak, han skulle levere dagen etterpå. Men det gikk ikke.

– Ordene ble helt uforståelige. Jo mer jeg satt og jobbet med de få, enkle setningene, jo mer usammenhengende ble det. Jeg ble litt engstelig og tenkte at jeg måtte legge meg og at jeg kunne fikse resten dagen etter.



Han våknet på badegulvet den natta.

– Jeg hadde svimt av. Jeg gikk rett i bakken.



Han kom seg opp og gikk ut i gangen. Da svimte han av igjen.

– Men da møtte jeg bokstavelig talt veggen. Jeg kjørte panna rett i veggen og vekket hele huset. Fruen ville jo ringe 113, men en 57-åring skulle ikke kjøres bort i noen ambulanse, så vi satt oss i sofaen og ventet til fastlegekontoret åpnet.



Han var gjennom grundige undersøkelser. Det var ventetiden som var den verste.

– Det var guffent. Man tenker jo mye rart om hva det kan være.

Da svarene kom, viste ikke prøvene noe galt. Han fikk vite at han var utbrent.

– Jeg måtte lade de batteriene som var helt fullstendig flate.

– Risikoen for utbrenthet mye høyere



Ole Magnus Vik er psykolog og filosof. Han kjenner ikke til Treiders historie, men uttaler seg på generelt grunnlag til TV 2. Han erfarer at nettopp de som har en inspirerende og meningsfull jobb, kan ha en høyere risiko for å bli utbrente.

– Det er jo ofte sånn at de er en risikogruppe for å bli utbrente. Det er dessverre ikke helt uvanlig. Min kliniske erfaring er at utbrenthet ofte også rammer de som har et veldig fint og gøyalt liv, sier han.

Utbrenthet er et sekkebegrep med en rekke årsaker og symptomer, og psykologen understreker at det skyldes ulike ting.

– Det er alltid mange grunner. Men man kan tenke at en gruppe er dem som har et veldig aktivt og inspirerende liv. De som er veldig involvert i jobben, fritidsaktiviteter, i familien eller i andre type relasjoner.



– ALLTID MANGE GRUNNER: Psykolog Ole Magnus Vik beskriver kroppen vår som en organisme. – Det betyr at hvis det går mer energi ut enn det som kommer inn over tid, så er risikoen for utbrenthet mye høyere. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Vik forklarer det med at man kan se på hodet og kroppen vår som en organisme.

– Organismen vår forholder seg kun til hvor mye energi som kommer inn og ut. Selv om det man bruker energi på er gøy og inspirerende, så forholder organismen seg først og fremst til «bunnlinjen». Det betyr at hvis det går mer energi ut enn det som kommer inn over tid, så er risikoen for utbrenthet mye høyere.

Psykologen beskriver tendensen om at stadig flere blir utbrente på denne måten:

– Jeg tror at økningen først og fremst skyldes at merkelappen for tiden oppfattes som mer meningsfull enn andre merkelapper. Vi som individer prøver hele tiden å forstå oss selv, og da fortolker vi oss selv i lys av de strømningene som foregår rundt oss i samfunnet, sier han og utdyper:

– Akkurat nå oppfatter kanskje mange begrepet utbrenthet som en meningsfull måte å forstå egen livssmerte på. Jeg betviler at flere er utbrente nå, men flere kjenner seg nok igjen i den kategorien. Den kan for eksempel tenkes å være mindre stigmatiserende, sier Vik.

– Det jeg har opplevd er en flis i fingeren



Treider tror fortsatt at mange ser på dette som skambelagt og tabu, selv om mange erfarer det samme som han. Han er ikke i tvil om at dette er viktig å snakke om.

– Dette er et folkehelseproblem av dimensjoner. Det er kjempeviktig at vi snakker om det, for vi strekker den strikken lengre og lengre. Til slutt så ryker den. Men vi må jo sørge for at den ikke ryker.

Han understreker at han kom seg tilbake til en normal hverdag igjen.

– Det jeg har opplevd er en flis i fingeren i forhold til det mange opplever, som går i bakken og som aldri klarer å reise seg. Jeg fikk et varsel om at «nå tar du det med ro.» Og jeg har klart å komme meg opp igjen.



57-åringen har måttet ta noen grep tidligere enn planlagt. Han hadde egentlig planer om å fortsette i samme tempo fram til han var 60 år. Så skulle han roe ned – litt.

– Jeg skulle bruke tida fra 60 år på å skrive litt avissaker, men jeg skulle også skrive romaner og sitte under et mimosatre i Frankrike og skrive halve året. Det var planen. Men det skjedde litt fortere enn det jeg hadde planlagt.

KAFÉ I FRANKRIKE: Journalist Hans Petter Treider tenkte at da han passerte 60 år skulle han tilbringe enda mer tid i Frankrike for å skrive bøker. – Det skjedde litt fortere enn det jeg hadde planlagt. Foto: Privat

Han innrømmer at han fortsatt har et forbedringspotensial.

– Jeg blir veldig engasjert og revet med, og jeg har vanskelig for å si «nei». Men jeg tar meg selv i det, sier han og fortsetter:

– Jeg har lært å puste ordentlig, og å ta det med ro. Jeg sier: «Tusen takk for invitasjonen, men det passer ikke nå». Det er en del sånne grep, og jeg sitter ikke med iPaden i fanget og svarer på epost fram til jeg legger meg.