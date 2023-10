Før «Farmen» sluttet Mattis med én ting: – Jeg var lei

Det var en spesiell hendelse som gjorde at «Farmen»-Mattis Veine Karterud (22) bestemte seg for å ta et valg.

De siste ukene har TV-seere blitt kjent med Mattis Veine Karterud som «Farmen»-deltaker. 22-åringen kom inn på gården som utfordrer og har allerede skapt overskrifter.

Nylig fikk han en del tyn etter at han ved et uhell klarte å kaste en glassflaske i ansiktet på medforpakter Björk Valnes Atladottir (28) – som resulterte i at fortanna knakk.

Det angrer han fortsatt på.

Men før han entret Fredheim gård sammen med utfordrerne Maria Sofie Skogvoll Andberg (23) og Arvid Mæland (55), hadde han allerede bestemt seg for én ting.

– Ble så ukomfortabel

På våren 2023, før «Farmen»-deltakelsen, bestemte Karterud seg for å kutte ut alkoholen helt – for ett år.

Avgjørelsen tok han etter år med mye festing – og det som førte til vendepunktet, var en spesiell opplevelse i Australia, nærmere bestemt Tasmania – en øy i Australia.

KUTTET ALKOHOLEN: «Farmen»-deltaker Mattis Veine Karterud (22) levde et liv som i stor grad dreide seg om fest, men den 18. mai bestemte han seg for å legge alkoholen på hylla. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Han var på utveksling fra Handelshøyskolen i Bergen (NHH).

Det var her vendepunktet for hans del skjedde. Han bodde på hybel sammen med mange andre studenter.

– Det var folk fra hele kloden, forteller han.

Han tilbrakte også en del tid på rommet sitt, lagde musikk og koste seg med det.

En kveld i februar hørte han noe støy fra utsiden og han forteller at det første han tenkte var at det endelig skjedde noe som lagde litt liv.

– Jeg tenkte: «Ok, det er vorspiel. Det skjer noe her i Tasmania».



Han gikk ut og tok med seg en øl.

Utenfor satt det åtte mennesker. Han satte seg ned, men forteller at det var uvant for ham.

– De hadde det gøy, uten alkohol og uten noe mat, sier han og fortsetter:



– Jeg var litt sånn stresset og merket at jeg ble så ukomfortabel – for jeg var ikke vant til sammenkomster uten alkohol. Så jeg tok meg en øl. Jeg begynte å drikke.



– Som den eneste?

– Som den eneste!

– For det her var ikke jeg vant til. Jeg drakk den helgen som kom, to dager på rad og våknet opp klokka fire på morgenen og tenkte bare: «Nei! Nå setter vi punktum – fra 18. mai».

Han ga med det seg selv noen måneder.



– Ja, 17. mai er favorittdagen, og den måtte jeg ha, sier han mens han ler.



– Mye bedre enn forventet



22 år gammel tok han valget om å slutte med alkohol. I alle fall for ett år fram i tid.

– Jeg var lei av den rutinen. Det var torsdag, fredag og lørdag. Og du drikker deg på en måte «murings», drar ut på byen – og så kommer du hjem klokka seks. Det er det samme om du skal ta to øl, men du kommer hjem klokka seks på morgenen, forteller han om hvordan livet var.



KUTTET ALKOHOLEN: «Farmen»-deltaker Mattis Veine Karterud bestemte seg for å kutte alkoholen i et år. Foto: Anton Soggiu / TV 2

På spørsmålet om hvordan det siste halvåret har vært, svarer han følgende:

– Det har vært mye bedre enn forventet. Jeg var redd, for jeg skulle hjem til noen kamerater som er vant til å se meg i full flamme hver helg. Og nå skulle jeg liksom si: «Nei».

22-åringen forteller at han lurte på hva kompisene ville tenke da han kom hjem.

– Jeg var veldig stresset for hvordan de skulle ta det: «Hvordan blir det å omgås de samme miljøene?» Men, vet du hva? Det har vært skikkelig bra, forteller han.

Nå har han altså vært edru de siste seks månedene. Det har også ført til at han har brukt mer tid på musikken, mer enn noen gang.

Han vet ikke hva han ender opp med i arbeidslivet, ennå.

– Jeg har ikke snøring. Men jeg sparker rundt meg og går inn de dørene som åpner seg, forteller han.

– Jeg tar det som det kommer. Og det merket jeg inne på gården også. Du kan ikke lage lange strategier. Du kan ikke forutse hva som skjer.

Og når det gjelder livet hundre år tilbake i tid – det likte han:

– Jeg lever fortsatt i 1923, jeg, og telefon er jo galskap, sier han.

– Skal du fortsette å drikke etter at det har gått ett år?

– Jeg satt ett år for å være streng med meg selv, først, og så blir det å ha en moderat drikkekultur etter det, da. Drikke litt, og kose meg.