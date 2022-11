For ett år siden ble livet snudd på hodet – nå skal hun leve ut drømmen i USA

For litt over ett år siden fant Tine Thing Helseth en kul på halsen som gjorde at hun oppsøkte lege.

Bare noen dager senere ringte legen tilbake og sa at hun måtte komme inn med en gang. Det var midt under forberedelsene til fjorårets juleturné.

– Det viste seg å være en lymfeknute, så da gikk jeg til legen ganske med en gang. Så tok de noen prøver, blodprøver og det så egentlig ikke så dramatisk ut, forteller hun og fortsetter:

– Men etter at de fikk prøvesvarene, så ringte legen og sa – kort fortalt da: «Du skal på akutten nå, og så skal de ta noen prøver og en CT og så skal vi sjekke at det ikke er kreft».

Hun forteller videre at hun allikevel skjønte alvoret.

– Etter den CT-en kom legen inn, satte seg ned og sa at de hadde funnet noe, og at det da mest sannsynlig var kreft, forteller hun videre.

Den dagen for litt over ett år siden fikk hun beskjeden som snudde opp ned på livet.

– Det var jo uvirkelig. Jeg syns egentlig fortsatt at det er litt uvirkelig, at jeg har hatt det. Det er jo noe andre får.

BEHANDLING AV LYMFEKREFT: Tine Thing Helseth var gjennom flere runder med cellegift. Foto: Privat

Hun skryter av alle leger og sykepleiere hun har møtt på, og beskriver akkurat de menneskemøtene som en god opplevelse.

– Så hun legen var liksom sånn: «Nå er det sånn det er, denne typen som vi tenker at det er, Hodgkins lymfom, har vi utrolig god behandling for og 90 prosent blir friske etter første behandlingsløp, så dette skal gå bra».

Valgte å være åpen

Hun forteller at hun fikk en veldig klar plan på hva som var stegene i behandlingen som ventet.

– Alt var veldig «linet» opp da. Så det var ikke sånn at vi, jeg og mannen min, gikk hjem og lurte på hva skjer nå. Og det var veldig fint.

På dette tidspunktet skulle Tine egentlig ut på juleturné. Og fordi hun er en verdenskjent trompetist, så vet jo også veldig mange hvem hun er. Derfor valgte hun dele om kreftsykdommen på et tidlig tidspunkt – nesten rett etter at hun hadde fått vite om det selv.

– Jeg tenkte veldig tidlig at jeg var komfortabel med at jeg skulle si at det var kreft. For det er så mange som får det, enten får det selv eller nært på da. Det skjønte jeg også da jeg kom til Radiumhospitalet, dette gedigne sykehuset, og jeg tenkte at alle disse menneskene her dør jo ikke, sier hun og utdyper:

– Så dette var en veldig vanlig ting som kunne gå helt fint. Så jeg tenkte at det bare var en god ting å være offentlig om det, forklarer hun.

Hun valgte altså å være åpen om det, bare et par uker etter at hun selv fikk vite om diagnosen – og rett før selve behandlingen startet.

Da kom kreft-overskriftene som handlet om henne selv, samtidig som hun skulle gjennom cellegiftbehandling.

– Med en gang jeg fikk det, så trakk vi oss litt unna, og gikk egentlig inn i en boble hjemme. Det var korona og ting var nedstengt, så alle var isolerte uansett på et vis. Men jeg tror det var mest skremmende for de rundt oss, som vi ikke hadde fortalt det til allerede. Sebastian, mannen min, tok sekretærrollen og sendte ut meldinger om at det kom til å gå bra.

Selve behandlingen var tøff.

– Det var jo veldig tøff behandling jeg var gjennom, så det var langt fra noe gøy, men de hadde jo sagt at det mest sannsynlig kom til å gå fint og det er jo en deilig beskjed å ha fått.

– Følte meg frisk, og så blir du veldig syk

Hun som til vanlig var veldig aktiv, med reiser og turneer, var nå syk. Tine var gjennom flere runder med cellegiftbehandling, men ikke stråling.

– Derfor var cellegiften litt mer hardcore da, sånn at jeg sannsynligvis skulle slippe stråling. Det var en effektiv kur, som de visste at funker, sier hun og fortsetter:

– Men det som var rart med det var at jeg følte meg jo egentlig helt frisk, og så blir du veldig syk. Jeg mistet håret, var mye kvalm og alt det som følger med.

Samtidig forteller hun at det var fine stunder innimellom også.

– Vi hadde det mye fint også. For eksempel jula i fjor og julaften var topp. Da var jeg mellom kurer og hadde en god dag. Det var bare oss to, og vi spiste pinnekjøtt og hadde det hyggelig midt oppi det hele.

Perspektiv på livet

Etter at hun ble syk har hun fått et litt annet perspektiv på livet.

– Det blir veldig tydelig med en gang at livet er veldig skjørt. Man skal jo ikke gå rundt å tenke på det hele tiden, ikke i det hele tatt. Men det blir litt sånn: «Oj, nå sitter jeg her og jeg har kreft». Det er et veldig skummelt ord for mange, eller egentlig for oss alle sammen.

Trompeten ble lagt på hylla. Lenge.

– Jeg spilte ikke i det hele tatt på syv måneder. Jeg skulle jo egentlig gå inn for å øve, da legen ringte og sa at jeg skulle på sykehuset. Så øvde jeg ikke igjen før syv måneder senere. Så det var en rar tid.

PÅ SCENEN IGJEN: Etter å ha lagt trompeten på hylla i syv måneder, er Tine i full gang igjen. Foto: Anna Julia Granberg - BLUNDERBUSS

Etter de syv månedene begynte hun på igjen.

– Det tok litt tid. Jeg begynte på munnstykket og skulle spille og tenkte: «Herregud, dette var rart». Jeg var mye sliten, det tar jo lang tid før kroppen kommer seg – selv om jeg var kreftfri i mars. Det var rart i starten, men det gikk fort over.

Tilbake på scenen

Det har vært noen tøffe måneder, men nå er den verdenskjente trompetisten igjen klar for å reise verden rundt med trompeten.

Etter behandling er hun nå kreftfri og tilbake på scenen som artist –riktignok i utlandet denne førjulstiden.

– Jeg drar til USA på juleturne, og det blir veldig gøy. Og jeg har akkurat kommet ut med plate. Men på juleturneen skal jeg ut med brassensemblet mitt, «Ten Thing», ti jenter på tur – og vi skal reise rundt å spille mange konserter i tre uker.