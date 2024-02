– Folk sier at dette er det norskeste de har hørt om

Vannet målte en halv grad da en Tesla med to personer inni havnet i Oslofjorden og ble reddet av en badstubåt. Ingen av dem kunne svømme, ifølge redningsmannen.

Hendelsen har gått sin seiersgang verden rundt, Tesla-en som 1. februar havnet i Oslofjorden og hvor personene inni bilen ble reddet av en badstubåt.

Lite visste skipperen Nicholay Nordahl (26) og de to franske turistene han hadde om bord at dagen skulle bli langt mer spennende enn det et isbad er.

GÅR VERDEN RUNDT: Flere internasjonale medier har plukket opp historien. Foto: New York Post (faksimile) Les mer GÅR VERDEN RUNDT: Flere internasjonale medier har plukket opp historien. Foto: The Guardian (faksimile) Les mer GÅR VERDEN RUNDT: Flere internasjonale medier har plukket opp historien. Foto: CBS News (faksimile) Les mer GÅR VERDEN RUNDT: Flere internasjonale medier har plukket opp historien. Foto: CNN (faksimile) Les mer

Nordahl forteller at turistene spesifikt hadde bedt ham kjøre KOK-båten ut til et sted i fjorden med isflak slik at de kunne bade i nærheten av dem.

– Så vi kjørte innover ved Operaen og bukta der, og lå der egentlig hele den tiden som gjestene hadde booket.

Da «kokingen» nærmet seg slutten, vendte skipperen båten mot Aker brygge.

Lå og fløt

– Så det var jo bare tilfeldig at vi da passerte kaia ved Oslo havn der Tesla-en hadde kjørt uti. Jeg holdt øye med fjorden for å følge med på imøtegående trafikk, men den ene badegjesten fikk med seg at bilen hadde kjørt uti vannet, forteller Nordahl.

– Hun kom til meg og sa at en bil hadde havnet i vannet, og da jeg snudde meg mot der hun pekte, så jeg jo denne Tesla-en som lå og fløt.

Mot alle odds fikk ikke skipperen panikk. Han forteller at han reagerte instinktivt, endret kurs og ga full gass i retning bilen – selv om en badstubåt på ingen måte er noen Ferrari til sjøs.

– Jeg klarer kanskje å holde rundt fem kilometer i timen på det meste, forklarer Nordahl.

Mens han styrte badstubåten mot bilen, klatret føreren og passasjeren i Tesla-en ut av vinduet på førersetet – og opp på taket.

Begynte å synke

– Idet vi var nærme nok til å kunne hjelpe dem, hadde vannlinjen steget til over det åpne vinduet. Bilen tok da inn masse vann og begynte å synke. Fører og passasjer havnet da i sjøen begge to, forteller Nicolay Nordahl.

Da skipperen og badegjestene kom nærme nok, kunne de få tak i de to personene ute i vannet. De fikk hjelp til å komme seg bort til badestigen på badstubåten, hvorpå de kom seg om bord – og inn i den varme badstua.

– De kunne ikke svømme heller, så det var bra vi var der i tide, sier Nicholay Nordahl.

– De kunne ikke svømme?

– Nei, så det var godt at vi fikk tak i dem mens de fortsatt var på overflaten, sier skipperen.

– Det var en halv grad i vannet, så det kunne ha gått veldig galt.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å få tak i bilføreren, uten hell.

Nordahl forteller at bilføreren og passasjeren tydelig var i sjokk, og at de dermed ikke sa så mye. Skipperen skal ikke ha snakket noe med dem før politiet, brannvesenet og en redningsbåt etter hvert var på plass.

– Så sa brannvesenet: «Vi kan ta oss av de dere har inne i badstua», hvorpå jeg sendte dem videre. Også, ja … så fortsatte jeg badstuturen med badegjestene, da.

SANK: Tesla-en skal ha tatt inn masse vann, og den begynte å synke. Personene inni havnet i vannet etter å først ha klart å komme seg opp på biltaket. Foto: Erik Edland / TV2

Kom borti gassen

Til VG har føreren av Tesla-en forklart at han trodde bilen sto i «park» – og ikke i «drive» – da han kom borti gassen og bilen dermed kjørte ut i vannet. De to inne i bilen skal ha vært fysisk uskadet etter hendelsen, men besøkte legevakta for en sjekk.

Bjørn Eirik Loftås er elbilekspert hos Broom og tidligere redaksjonsleder for elbilnettstedet Elbil24. Han forteller at hendelsen er svært uvanlig.

– Det har ikke vært noen spekulasjon om hva som kan ha skjedd her, for de har vært åpne om at de trodde bilen sto i park. Så har den bare skutt av gårde når de har gitt litt gass.

EKSPERT: Derfor skjøt elbilen av gårde og ut i det kalde vannet, ifølge Bjørn Eirik Loftås. Foto: Privat

– Det er veldig, veldig uvanlig at dette skjer, men det er litt mer vanlig at en elbil skyter av gårde enn at en vanlig bil med dieselmotor gjør det.

Elbileksperten forklarer at dette skyldes at elbilen har et stort dreiemoment fra start. Det vil si at akselerasjonen skjer momentant idet du berører gasspedalen.

– Da skyter bilen av gårde. Det gjelder for veldig mange elbiler. Akselerasjonen er mye, mye høyere enn den var den gangen du tok førerkortet, forteller Bjørn Eirik Loftås.

– Men det er jo mye elektronikk i sånne biler, og når du da havner i vannet med en elbil og skal prøve å få vinduene ned eller dørene opp. Da er det jo mye motstand. Hva tenker du om det scenariet?

– De fleste biler vil jo ligge og flyte en god stund før de begynner å synke. Det er mye luft i kupeen. Så man skal puste litt med magen om noe sånt skjer, for det er lett å bli grepet av panikk, sier Loftås.

– Handle raskt

Biljournalisten forklarer at det er veldig vanskelig å si når elektronikken i slike biler begynner å svikte etter å ha vært i kontakt med vann. Dette avhenger blant annet av hvor langt nedi vannet bilen «dupper». Varigheten på elektronikken kan også variere fra bil til bil.

BÅT MED MANGE FUNKSJONER: Denne badstubåten måtte plutselig ta på seg rollen som redningsbåt. Heldigvis ankom en reell redningsbåt etter hvert. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Så rådet er derfor å handle så raskt som mulig: Løsne setebeltet på deg og selv og eventuelle barn, åpne et av vinduene og kom dere ut den veien, tipser elbileksperten.

Om man merker at bilvinduet ikke vil åpne seg, har kanskje elektronikken kortsluttet. Da kan man eventuelt vente til kupeen begynner å fylles med vann, sier Loftås. Da vil nemlig trykket og motstanden fra vannet være mindre, noe som kan gjøre det enklere å åpne døra under vann.

– Men da skal du være veldig «kald fisk», for da er situasjonen blitt veldig kritisk. Så det beste du kan gjøre er å løsne setebeltet, få opp et vindu og komme deg ut så raskt som mulig.

FORBERED DEG: Redningsselskapet har råd til hva man bør ha i bilen. Foto: Redningsselskapet

Og til alle elbileiere som begynner med ubehagelige tankeeksperiment om å sitte fast i en elbil under vann, ønsker elbileksperten å berolige:

– Dette skjer heldigvis veldig, veldig sjelden.

Markus Plementas i Redningsselskapet bifaller biljournalistens råd.

– Det bør også nevnes at det er lurt å ha en nødhammer med belteskjærer tilgjengelig i bilen hvis elektronikken ikke virker.

– Da kan man slå ut ruta og skjære over sikkerhetsbeltet om det er behov, sier Plementas.

Han legger også til at folk bør tenke gjennom slike situasjoner på forhånd, da det ikke lar seg gjøre å øve på denne typen scenarier.

Har gått viralt

Nicholay Nordahl forteller at det har vært hektisk i tida etter hendelsen.

– Det har jo gått ganske viralt. Jeg snakket med sikkert ti ulike nyhetsbyråer den dagen det skjedde, blant annet Reuters. Og jeg har jo vært «live» på BBC News i tillegg til mange nyhetsmedier i Norge.

– Det har virkelig slått an i verden, det her. Folk kommenterer jo at «dette er det norskeste jeg har sett noen gang», sier skipperen med et smil.