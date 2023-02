Finn Schjøll rammet av hjerneslag – ringte selv 113

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Den populære og folkekjære Finn Schjøll er innlagt på sykehus etter at han ble rammet av hjerneslag for litt over to uker siden. – Det kunne gått veldig galt, men jeg har vært heldig, sier Finn Schjøll.

Det startet som en helt vanlig søndag. 29. januar for to og en halv uke siden.

Hjemme kjente Finn Schjøll at våren var i anmarsj. Han gledet seg stort til snart å tråkke rundt i gummistøvlene sine og gjøre det han liker aller best: Å rote rundt i jorda, rydde kvist og kvast og snart ville de første spirene titte frem i hagen.

Nytt år, ny vår, nytt liv. Finn frydet seg.

Knut Bakke (79), Finns kjære samboer gjennom 40 år var også hjemme. Det var en helt vanlig, fin søndag.

Den intense hodepinen

Men så kom hodepinen, en intens, ubeskrivelig smerte i hodet som Finn ikke hadde kjent før.

Kunne det være noe alvorlig? Kunne det være slag?

Han kunne snakke, han kunne smile, han kunne løfte begge armene, de tre tingene man skal sjekke aller først ved mistanke om hjerneslag. Men smerten i hodet var forferdelig og her var det ikke tid til å tenke lenge.

Finn og Knut vet at hvert minutt teller hvis man rammes av blodpropp i hjernen. Konsekvensene av å vente og se kan være enorme.

– Jeg skjønte det var noe gærent. Jeg var ikke i tvil, dette var ikke en normal hodepine, sier Finn som ringte legevennen sin, Eilif.

– Du drar rett på Legevakten, sa Eilif, men jeg er jo lat, så jeg ringte heller 113, sier Finn med et smil.

Symptomer på hjerneslag – ring 113 Symptomer på hjerneslag oppstår plutselig. Ring 113 så fort som mulig dersom du mistenker hjerneslag. PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene LØFTE - prøv å løfte begge armene Symptomer på hjerneslag kan variere. De vanligste symptomene er: Lammelse i den ene siden av ansiktet eller kroppen. Språkforstyrrelser. Man kan også oppleve lett svekking i en hånd eller arm, kraftig hodeverk, synsproblemer eller svimmelhet. Det er viktig å komme raskt til sykehus. Hvert minutt teller. Kilde: Helsenorge.no

Det er han evig takknemlig for nå. For da ambulansen kom var det rett på sykehus, umiddelbart i gang med behandling med blodfortynnende medisiner.

Et forvarsel om det som skulle komme

Men den grusomme hodepinen han kjente var ikke hjerneslag, det var forvarsel for det som skulle komme. Hjerneslaget rammet etter noen timer, klokken to om natten mens Finn lå i sykesengen på Tønsberg sykehus med engler i hvite sykehusfrakker på post.

Neste morgen kunne legene slå fast det Finn hadde fryktet. Han var rammet av en blodpropp i hjernen, den vanligste formen for hjerneslag.

Den venstre armen hans hang og slang, fingrene på den ene hånden var numne, han hadde lite følelse på venstre side av ansiktet, han klarte ikke å gå, var svimmel og ustø, sidesynet på den venstre side var elendig.

– Men jeg var utrolig heldig. Tenk å være på sykehuset og i gang med behandling når hjerneslaget rammer deg, sier han.

KYSTHOSPITALET: Finn Schjøll er på Kysthospitalet i Stavern. Foto: Vår Staude / God morgen Norge

De to siste ukene har Finn vært på rehabilitering på Kysthospitalet i Stavern. Der har han et lite rom med sykeseng, et lite bad, en stol og et bord. Utsikten over skjærgården er til å miste pusten av, men Finn er opptatt av det fine som er inni de gamle trebygningene fra 1892.

Teamet av mennesker som alle vil at Finn skal bli helt bra. Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter. Han blir helt rørt når han snakker om dem.

– Alle her er på min side, sier Finn med tykk stemme.

– De elsker jobben sin, og det føles som de også elsker meg.

ØVER PÅ FINMOTORIKK: Finn Schjøll øver på finmotorikk, setter binders på pair og klyper på plasteske. Om og om igjen. Foto: Vår Staude / God morgen Norge

Se da God morgen Norge besøkte Finn Schjøll på sykehuset i videoen øverst i saken.

De første dagene etter hjerneslaget måtte han ha hjelp til å gå på do. De to meterne over gulvet til badet var en prøvelse for en som ikke kunne gå ordentlig og som hadde et syn som bare var halvveis. Han klarte ikke knytte skolissene, ikke kneppe knapper. Mye var nesten umulig.

– Jeg kunne ikke åpne mobilen. Jeg kunne ikke se bokstavene. Jeg lette etter bokstavene.

Ring, ikke send SMS, var beskjeden til toget av venner som ville på besøk.

De to døtrene til Finn har vært utrolig bekymret for pappaen sin, for at han skulle bli pleietrengende og for at han skal bli rammet av slag igjen. Bekymringene deles av Finns samboer, Knut Bakke. Han er 79 år gammel.

– Knut skjønner alvoret og han er redd, det merker jeg.

– Katastrofetanker er helt ukjente for meg

Selv er Finn ukuelig optimist. Han skal bli bra. Punktum.

Han trener seks timer om dagen med fysisk trener, med ergoterapeut og med fysioterapeut Simen Lundberg, som heier Finn gjennom gangene på Kysthospitalet.

FYSIOTERAPI: Finn Schjøll trener seks timer og dagen med fysisk trener, med ergoterapeut og med fysioterapeut Simen Lundberg. Foto: Vår Staude / God morgen Norge

Opp og ned trappen, gå baklengs, kaste ball, gå på tredemølle.

– Kjør på, Finn, sier Simen Lundberg.

TRENING: FInn Schjøll trener seks timer om dagen, hvor han går opp og ned trapper, går baklengs, kaster ball og går på tredemølle. Foto: Vår Staude / God morgen Norge

Mye og intensiv trening med en gang etter slaget er det som hjelper, det som gjør at mange kommer seg tilbake etter hjerneslag, forteller konstituert overlege, Erling Becker Aarseth, ved Kysthospitalet i Stavern.

Finns innstilling og iver imponerer.

– Treningen er repetitiv, langvarig og ganske kjedelig, sier overlegen.

Men Finn har bestemt seg. Han skal bli bra, han skal klare seg selv. Etter bare to uker kan han nå knyte skolissene, han kan kneppe små knapper i skorten sin.

Han får ikke kjøre bil på minst 6 måneder, men de sovende fingrene er i ferd med å våkne til liv og han har klart å binde buketter av alle god bedring-blomstene og plassert dem rundt omkring på avdelingen.

Om en uke får han reise hjem. Han gleder seg.

UTE LANGS KYSTEN: Finn Schjøll møter God morgen Norges Vår Staude ute ved kysten ved Kysthospitalet i Stavern. Foto: Espen Aarebrot-Heiestad / God morgen Norge

– Har du tenkt på hva som kunne ha skjedd dersom du ikke hadde ringt 113? Ikke vært så rask til å slå alarm? spør God morgen Norges Vår Staude som kommer på besøk mellom to av Finns treningsøkter.

– Nei! Sånn er ikke jeg, sier Finn ettertrykkelig.

– Katastrofetanker er helt ukjente for meg. Jeg orker ikke grave meg ned. Jeg er jo en sånn som synger og traller og er fornøyd. Og sånn skal det bli igjen. Bare vent, sier Finn Schjøll.