Finn Schjøll om sin store kjærlighet: – Da jeg møtte Knut hadde jeg ingenting

Finn Schjøll fyller 75 år på selveste 17.mai. Tidligere i år ble han rammet av hjerneslag.

Til alt hell var han på sykehuset da det skjedde. Forvarselet om det som skulle skje, en smertefull og intens hodepine, gjorde at han selv ringte 113 og fikk rask hjelp.

Etter en lang og tålmodig rehabilitering, med gode hjelpere, er Schjøll tilbake på beina. Nå skal han feire livet. Han føler seg heldig. Veldig heldig.

– Jeg orker ikke å grave meg ned i det. Jeg tenker så fint at jeg overlevde, så bra at jeg kom på trening og så fint det har gått, forteller Finn Schjøll til God morgen Norge.

Var redd for å miste Finn

Den populære «blomster-Finn» klarer nemlig bare å tenke på at det faktisk gikk veldig bra, når sykdommen først skulle ramme.

– Jeg ser på det som flaks, og det er jo veldig uflaks å få hjerneslag, så det er jo helt idiotisk å blande inn et sånt ord. Men jeg føler at jeg har vært så heldig man kan være, det er umulig å være heldigere, sier han.

Finn Schjøll og Knut Bakke har vært et par i snart 40 år. Ektemannen forteller at han selvfølgelig ble redd, da han skjønte alvoret.

– Den første dagen da han kom på sykehuset, i Tønsberg , da var jeg veldig redd. Så besøkte jeg han dagen etter, da satt han oppe og plukket binders, forteller ektemannen.

– Ble du redd for å miste Finn, slik som du kjenner ham?

– Ja, det er klart jeg var det. Det er klart det. Det er jo noen naturlige tanker du gjør deg, med en eneste gang. Men det har gått bra. Det har gått veldig bra, sier han.

REHABILITERING: Her var Finn Schjøll på rehabilitering på Kysthospiltalet i Stavern. Han øvde på finmotorikk, satt binders på papir og klyper på plasteske. Foto: God morgen Norge

Da det ble de to

Da de to møttes, så var ikke Finn Schjøll den han er i dag. Han var skilt og hadde økonomiske utfordringer, forteller han.

– Jeg var ikke på bånn psykisk, for det har jeg vel aldri vært i mitt liv, men jeg var hvert fall ikke på topp, forteller Finn ærlig.

Men de to falt for hverandre. Knut husker godt det første møtet.

– Vi traff hverandre i et selskap i Holmenkollveien. Og jeg bannet på at jeg ikke skulle bli sammen med en som var skitten under neglene, og det var Finn.

– Fordi han gravde i jorda?

– Ja, men så ble det oss, sier Knut.

De har levd sammen i mange ti-år. Og de forteller at de er ganske forskjellige.

– Det er klart at han er mer pratsom enn hva jeg er. Han er på en annen måte enn det jeg er hvert fall, forteller Knut, før Finn bryter inn:

– Altså du sto for underholdningen. Jeg sto for underholdninga.

Når de snakker viser de en kjærlig omsorg for hverandre.

– Da jeg møtte Knut hadde jeg faktisk ingenting. Altså, alt var minus. Det forteller veldig mye om Knut, da. De fleste andre ser veldig på sånne ting, de ser på ytre ting: «Gud, han har slitte olabukser». Og det ville Knut normalt ha gjort, for så godt kjenner jeg Knut, men da overså han alt, forteller Finn og utdyper:

– Alle sånne småting, som at jeg var blakk, spilte ingen rolle. Og det skal mye til, når du møter noen som er blakk, og så har du selv god økonomi og så deler du den med noen. Det skal mye til altså, sier Finn mens han smiler.

– Vi skal være sammen, så lenge vi lever



Finn Schjøll har en stor flokk rundt seg. Familien hans, med døtre og barnebarn, og venner. Han forteller at han har fått mye kjærlighet og omtanke etter at han ble syk tidligere i år.

– De var jo bekymret, men jeg sa at dette går bra. De er nydelige, sier han om flokken sin og forteller at de alltid har vært gode på å vise hverandre kjærlighet i familien:

– Dette er dagliglivet, det er elementært at vi er sånn mot hverandre. Vi er ikke redde for å si at vi elsker hverandre, det er ikke noe farlig med det. Vi er vant til det. Og det er ganske deilig, at du har den friheten til det.

Og Finn og Knut skal feire livet sammen, så lenge de kan.

– Vi skal være sammen, så lenge vi lever. Jeg blir jo 80, og jeg begynner å se slutten på livet, jeg får vel si det på den måten. Jeg gjør det. Men vi skal være sammen så lenge vi kan. Og vi skal være trofaste mot hverandre så lenge vi kan. Det er det som er det viktige, forteller Knut.

Finn forteller at de snakker åpent, om både livet og døden.

– Vi vet jo at vi skal dø. Vi blir bare irritert når folk ikke vet det, sier Finn og ler sin gode latter, før han fortsetter:

– Det som er så fantastisk er at livet er så fint. Men det er sånn, du blir født, og du får din tid på jorden og det er opp til deg hvordan du vil være mot andre, hvordan du vil tenke, hvordan du vil ta i mot de gavene som kommer, og de tapene som kommer. For det er mange sår å slikke i løpet av et liv. Men det er liksom fantastisk, en dag er det over – så er det andre som kommer. Alle får en plass, det er fint.

Til orientering er Finn Schjøll tilknyttet God morgen Norge.