Finn Schjøll (74) tilbake etter hjerneslaget: – Selv i de verste stundene i livet, er det alltid noe fint

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Det kunne gått riktig galt da Finn Schjøll (74) ble syk for seks uker siden. Nå snakker han ut om den siste tida etter at hjerneslaget rammet ham.

For seks uker siden ble Finn Schjøll rammet av hjerneslag. Han ringte selv 113 da han fikk en intens og ubeskrivelig smerte i hodet, som han aldri hadde kjent før.

Han ble lagt inn på sykehus og til alt hell rammet slaget først da han var i trygge rammer på sykehuset.

Han har brukt de siste ukene til å trene, og trene enda mer, på Kysthospitalet i Stavern. Han har fulgt legens råd og allerede onsdag var han tilbake i God morgen Norge.

– Det er deilig, jeg tenker at det å få tilbake sitt gamle liv – som jeg fikk beskjed om på Kysthospitalet, at det var det som var meningen, sier Finn Schjøll til God morgen Norge og fortsetter:

TILBAKE I GOD MORGEN NORGE: Onsdag morgen gjestet Schjøll morgenprogrammet. – Tusen takk for at jeg får lov til å være sammen med dere, for meg er dette å komme hjem. Foto: Thuy My Do Thi/ God morgen Norge

– Det var ikke meningen at jeg skulle ligge og hvile, det var ikke meningen at jeg skulle bli stille: «Nei, nei, nei – du må komme tilbake til det livet du har hatt. Det er det som teller for deg».

Han forteller at han trengte en del hjelp de første dagene etter hjerneslaget.

– Det var jo på en måte litt forskrekkelig og, jeg trodde jo selv at jeg kunne kanskje... Ja, jeg vet ikke hva jeg trodde – men du vet, jeg kunne ikke gå over et gulv alene. Det er jo helt sprøtt, sier han.

Da han var på rehabilitering trente han seks timer om dagen med fysisk trener, ergoterapeut og fysioterapeut.

– Det var intens trening fra første time og jeg tror det har mye å si, forteller han.

– Så er du klar over at du kan dø

Han trente ved å gå i trapper, han gikk baklengs, han gikk på tredemølle, han kastet ball – og gikk turer ute.

– Det var jo veldig alvorlig. Har du tenkt noe over hvordan det kunne ha gått?

– Ja, det har jeg. Når du er voksen, så er du klar over at du kan dø. Hvis man ikke er klar over det, så er du ille ute. Man skjønner det, jo eldre man blir – så forstår man jo det, sier han.

Schjøll skryter av hvordan han ble tatt vare på og fulgt opp da han var på rehabilitering. Han var der i fire uker og mener at hjelpen han fikk var helt i særklasse.

– Jeg ble helt rørt av den omsorgen. Og alle var så hyggelige.

Han forteller at han fortsatt er litt nummen i venstre side av ansiktet og litt i armen, men at han nå kan binde blomster igjen.

Han kan ikke kjøre bil, enn så lenge.

– Nei, det tar et halvt år. Og alt annet ville jo vært ufornuftig. Det har jo skjedd noe oppi huet ditt da, nå har det skjedd mye rart i huet mitt før også, tror jeg – men denne gangen var det svært alvorlig, så dette her må få lov til å bli friskt igjen.

Da han gjestet God morgen Norge onsdag morgen tok han toget inn, alene. Det var viktig for ham.

– Det er mange som ville kjøre meg, men blir jeg bedre av det? Jeg må ha den selvstendigheten og friheten som man bestemmer selv. Skal jeg være avhengig av noen som skal hente meg og være snille? Det er veldig fint når jeg trenger det, og det benytter jeg meg av når jeg trenger det – men fram og tilbake til Oslo går det tog.

Blir rørt

Etter at Schjøll åpnet opp om at han hadde fått hjerneslag, har han blitt overøst med kjærlighet og hyggelige kommentarer.

– Jeg tenker det er fint, at jeg er heldig. Det er jo et slags hell, på en måte – det å kunne være noe for andre mennesker. Og så har jeg jo en fordel, jeg har jo alltid vært glad i mennesker og det tror jeg folk vet.

Han legger likevel til at han ble litt overrasket over all kjærligheten.

– Jeg er takknemlig for det og selvsagt også overrasket. Det er veldig vanskelig å skjønne det, at man kan bety sånt for andre mennesker. Men jeg vet jo, for det er mange som betyr mye for meg også – så jeg vet jo at det er sånn, men man tror ikke det rammer en selv.

PÅ REHABILITERING: Finn Schjøll var på rehabilitering på Kysthospitalet i Stavern i fire uker. Foto: Vår Staude / God morgen Norge

Schjøll forteller at han alltid har klart å glede seg over ting i livet, selv når det står på som verst.

– Vi har et ansvar overfor oss selv, det er alltid noe å glede seg over. Selv i de verste stundene i livet ditt, så er det alltid noe som er fint – men det er vanskelig å se, forteller han og utdyper:

– Jeg er heldig, for jeg ser det så lett. Da jeg fikk kreft, så var det ikke slik at blomstene ble gulere og himmelen blåere – det hadde jeg sett for lenge siden, at himmelen var blå og blomstene var gule. Så der hadde jeg jo et fortrinn da.

Han blir rørt mens han snakker om det og gjentar at livet er fint.

– Det er mange som må oppleve veldig dramatiske ting for å se hvor fint livet er. Livet er fint! Ærefrykt for livet altså, det er Albert Schweitzer – og det skal man huske, avslutter han.

Til orientering er Finn Schjøll tilknyttet God morgen Norge.