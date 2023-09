Financier - fransk mandelkake

Financier kan også lages som småkaker, for eksempel i muffinsformer. Oppskriften gir da ca. 20 kaker.

Dette trenger du:

Financier (oppskrift kan halveres):

200 g mandelmel

200 g melis

37 g maizena

40 g honning

230 g eggehvitter

163 g brunet smør

Vaniljekrem med basilikum:

3 dl helmelk

2 dl kremfløte

4 stk eggeplommer

100 g sukker

½ vaniljestang

30 g maizena

12 basilikumblader

Jordbær til topping

Slik gjør du:

For å lage financier. Start ved å brune smøret i en kjele. Det kokes til man ser små bobler i smøret og tas av raskt. Bland alt det tørre i det våte. Bruk en maskin med visp. Tilsett brunet smør på lav hastighet og avkjøl miksen. Fordel miksen i passende former eller en kakeform på 24 cm.

Stek på 180 grader, ca. 10-12 minutter for små kaker og ca. 25 minutter for kake i form.

Kok opp melk og fløte med vanilje og basilikum. Frøene fra vaniljen skrapes ut av stangen før dette. Pisk sammen egg, sukker og maizena og hell den varme melken over eggene. Ta det tilbake i kjelen og kok under kraftig omrøring til det tykner. Avkjøl på en tallerken med plast over.

Ved anretning legger du kaken over på et fat og renser jordbær. Er de litt syrlige kan du eventuelt drysse litt melis eller sukker over de og la dem stå litt. Spre kremen utover kaken og dryss så jordbærene over. Bruk også litt basilikumblader som pynt om du har det tilgjengelig.

Tips: Bittelitt balsamicosirup over friske jordbær er en smaksopplevelse verdt å teste ut!